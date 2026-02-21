https://sarabic.ae/20260221/هل-تشارك-السلطة-الفلسطينية-في-إدارة-قطاع-غزة-1110601898.html

هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟

هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟

سبوتنيك عربي

رغم إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفض مشاركة السلطة في إدارة قطاع غزة، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية قد تشارك قريبا... 21.02.2026

وهذه التطورات التي تناقض التصريحات السابقة لنتنياهو، برزت خلال اجتماع "مجلس السلام" الذي ترأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا.وأظهرت الوثائق المقدمة في الاجتماع وفق قناة "كان" الإسرائيلية، أن المفوض الأعلى للمجلس سيعمل بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ما يشير إلى احتمال مشاركة السلطة في ترتيبات إدارة غزة مستقبلا، رغم أن مستوى التنسيق مع رام الله لم يُحدد بعد، سواء على الصعيد السياسي أو الفني.وفي المقابل، تؤكد جهات رسمية إسرائيلية على رفضها لأي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أثار اعتماد "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شعارا جديدا يتضمن "نسر صلاح الدين"، المرتبط بالسلطة الفلسطينية، ردود فعل حادة، إذ أكدت دوائر رفيعة في مكتب نتنياهو عدم السماح لأي مشاركة للسلطة في الشؤون الإدارية للقطاع.ومع ذلك، تشير تقارير ميدانية إلى أن مسؤولين مرتبطين بالسلطة الفلسطينية يشاركون فعليا في تشغيل معبر رفح، ما يعكس تعقيدات على الأرض وتناقضًا بين المواقف الرسمية والواقع العملي.و في موازاة ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى جهاز الشرطة وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": أن "السلطة جاهزة للمشاركة في أي ترتيبات في غزة، رغم عدم وجود أي شيء جديد حتى الآن، رغم الإشارة إلى التنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأن الموقف الأمريكي الإسرائيلي لا ينسجم مع مواقف السلطة الفلسطينية".من جهته، قال مدير مركز الجليل للدراسات السياسية، د. أحمد شديد: إن "الموقف لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو منع السلطة الفلسطينية من ممارسة أي مهام توكل إليها، فضلا عن محاربتها لها في الضفة الغربية".وأشار شديد إلى أن "التوجه الإسرائيلي حتى لو سمح بوجود ما للسلطة، فإنه سيبقي على حالة الرفض، ومن ثم التضييق على السلطة في ممارسة مهامها لتتحول مشاركة السلطة إلى مشاركة رمزية".

