هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
رغم إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفض مشاركة السلطة في إدارة قطاع غزة، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية قد تشارك قريبا... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
راديو
ملفات ساخنة
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟
وهذه التطورات التي تناقض التصريحات السابقة لنتنياهو، برزت خلال اجتماع "مجلس السلام" الذي ترأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا.وأظهرت الوثائق المقدمة في الاجتماع وفق قناة "كان" الإسرائيلية، أن المفوض الأعلى للمجلس سيعمل بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ما يشير إلى احتمال مشاركة السلطة في ترتيبات إدارة غزة مستقبلا، رغم أن مستوى التنسيق مع رام الله لم يُحدد بعد، سواء على الصعيد السياسي أو الفني.وفي المقابل، تؤكد جهات رسمية إسرائيلية على رفضها لأي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أثار اعتماد "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شعارا جديدا يتضمن "نسر صلاح الدين"، المرتبط بالسلطة الفلسطينية، ردود فعل حادة، إذ أكدت دوائر رفيعة في مكتب نتنياهو عدم السماح لأي مشاركة للسلطة في الشؤون الإدارية للقطاع.ومع ذلك، تشير تقارير ميدانية إلى أن مسؤولين مرتبطين بالسلطة الفلسطينية يشاركون فعليا في تشغيل معبر رفح، ما يعكس تعقيدات على الأرض وتناقضًا بين المواقف الرسمية والواقع العملي.و في موازاة ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى جهاز الشرطة وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": أن "السلطة جاهزة للمشاركة في أي ترتيبات في غزة، رغم عدم وجود أي شيء جديد حتى الآن، رغم الإشارة إلى التنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأن الموقف الأمريكي الإسرائيلي لا ينسجم مع مواقف السلطة الفلسطينية".من جهته، قال مدير مركز الجليل للدراسات السياسية، د. أحمد شديد: إن "الموقف لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو منع السلطة الفلسطينية من ممارسة أي مهام توكل إليها، فضلا عن محاربتها لها في الضفة الغربية".وأشار شديد إلى أن "التوجه الإسرائيلي حتى لو سمح بوجود ما للسلطة، فإنه سيبقي على حالة الرفض، ومن ثم التضييق على السلطة في ممارسة مهامها لتتحول مشاركة السلطة إلى مشاركة رمزية".
غزة
إسرائيل
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟

راديو
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة؟
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
رغم إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفض مشاركة السلطة في إدارة قطاع غزة، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية قد تشارك قريبا في إدارة قطاع غزة إلى جانب إسرائيل.
وهذه التطورات التي تناقض التصريحات السابقة لنتنياهو، برزت خلال اجتماع "مجلس السلام" الذي ترأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا.
وأظهرت الوثائق المقدمة في الاجتماع وفق قناة "كان" الإسرائيلية، أن المفوض الأعلى للمجلس سيعمل بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ما يشير إلى احتمال مشاركة السلطة في ترتيبات إدارة غزة مستقبلا، رغم أن مستوى التنسيق مع رام الله لم يُحدد بعد، سواء على الصعيد السياسي أو الفني.
وفي المقابل، تؤكد جهات رسمية إسرائيلية على رفضها لأي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أثار اعتماد "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شعارا جديدا يتضمن "نسر صلاح الدين"، المرتبط بالسلطة الفلسطينية، ردود فعل حادة، إذ أكدت دوائر رفيعة في مكتب نتنياهو عدم السماح لأي مشاركة للسلطة في الشؤون الإدارية للقطاع.
ومع ذلك، تشير تقارير ميدانية إلى أن مسؤولين مرتبطين بالسلطة الفلسطينية يشاركون فعليا في تشغيل معبر رفح، ما يعكس تعقيدات على الأرض وتناقضًا بين المواقف الرسمية والواقع العملي.
و في موازاة ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى جهاز الشرطة وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام.
في هذا السياق، قال الأمين العام لجبهة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، إن "الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول منع السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها على الأرض الفلسطينية في غزة، وذلك للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية على الضفة وغزة والقدس".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": أن "السلطة جاهزة للمشاركة في أي ترتيبات في غزة، رغم عدم وجود أي شيء جديد حتى الآن، رغم الإشارة إلى التنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأن الموقف الأمريكي الإسرائيلي لا ينسجم مع مواقف السلطة الفلسطينية".
من جهته، قال مدير مركز الجليل للدراسات السياسية، د. أحمد شديد: إن "الموقف لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو منع السلطة الفلسطينية من ممارسة أي مهام توكل إليها، فضلا عن محاربتها لها في الضفة الغربية".
وأضاف شديد أن "المشاركة التي أشار إليها مجلس السلام تبدو غير واضحة حتى الآن من حيث طبيعتها أو شكلها، هل هي مشاركة سياسية لصاحب قرار، أم أنها مشاركة إدارية فقط، نظرا لقاعدة البيانات التي تمتلكها السلطة في غزة".
وأشار شديد إلى أن "التوجه الإسرائيلي حتى لو سمح بوجود ما للسلطة، فإنه سيبقي على حالة الرفض، ومن ثم التضييق على السلطة في ممارسة مهامها لتتحول مشاركة السلطة إلى مشاركة رمزية".
