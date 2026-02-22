عربي
"الزامبو".. أكثر المهرجانات غرابة وتميزا في لبنان
"الزامبو".. أكثر المهرجانات غرابة وتميزا في لبنان
"الزامبو".. أكثر المهرجانات غرابة وتميزا في لبنان

16:46 GMT 22.02.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 22.02.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي التقطتها عدسة مراسل "سبوتنيك" خلال إحياء كرنفال "الزامبو"، أحد أكثر المهرجانات غرابة وتميزًا في لبنان والعالم العربي.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشارك في كرنفال "الزامبو" يطلو وجهه بالأحمر والأسود والأبيض ويضع على رأسه ريشا عل ىشكل دائرة، وبجواره تظهر دمية على شكل الشبخ.

مشارك في كرنفال &quot;الزامبو&quot; يطلو وجهه بالأحمر والأسود والأبيض ويضع على رأسه ريشا عل ىشكل دائرة، وبجواره تظهر دمية على شكل الشبخ. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشارك في كرنفال "الزامبو" يطلو وجهه بالأحمر والأسود والأبيض ويضع على رأسه ريشا عل ىشكل دائرة، وبجواره تظهر دمية على شكل الشبخ.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

خلال مشاركة أبناء مدينة الميناء شمالي لبنان في إحياء كرنفال "الزامبو"، حيث يرتدون القبعات المزينة بالألوان ويقرعون على الدف.

خلال مشاركة أبناء مدينة الميناء شمالي لبنان في إحياء كرنفال &quot;الزامبو&quot;، حيث يرتدون القبعات المزينة بالألوان ويقرعون على الدف. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

خلال مشاركة أبناء مدينة الميناء شمالي لبنان في إحياء كرنفال "الزامبو"، حيث يرتدون القبعات المزينة بالألوان ويقرعون على الدف.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

أحد المشاركين في كرنفال "الزامبو" يرتدي على صدره قفصا صدريا، ويضع على وجهه قناع على شكل جمجمة، لإشاعة جو من الرعب والإثارة.

أحد المشاركين في كرنفال &quot;الزامبو&quot; يرتدي على صدره قفصا صدريا، ويضع على وجهه قناع على شكل جمجمة، لإشاعة جو من الرعب والإثارة. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

أحد المشاركين في كرنفال "الزامبو" يرتدي على صدره قفصا صدريا، ويضع على وجهه قناع على شكل جمجمة، لإشاعة جو من الرعب والإثارة.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

عدد من المشاركين في الكرنفال يضعون ريشا ملونا على صدورهم ورؤوسهم، ويحملون في أيديهم شعلة دخانية، وأحدهم يضع على وجهه جمجمة في جو من المتعة والإثارة.

عدد من المشاركين في الكرنفال يضعون ريشا ملونا على صدورهم ورؤوسهم، ويحملون في أيديهم شعلة دخانية، وأحدهم يضع على وجهه جمجمة في جو من المتعة والإثارة. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

عدد من المشاركين في الكرنفال يضعون ريشا ملونا على صدورهم ورؤوسهم، ويحملون في أيديهم شعلة دخانية، وأحدهم يضع على وجهه جمجمة في جو من المتعة والإثارة.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

جو من الإثارة والمتعة خلال مسير المشاركين في كرنفال "الزامبو" في شوارع مدينة الميناء، حيث تظهر الرؤوس المزينة بالريش الملون، ودمية على شكل هيكل عظمي.

جو من الإثارة والمتعة خلال مسير المشاركين في كرنفال &quot;الزامبو&quot; في شوارع مدينة الميناء، حيث تظهر الرؤوس المزينة بالريش الملون، ودمية على شكل هيكل عظمي. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

جو من الإثارة والمتعة خلال مسير المشاركين في كرنفال "الزامبو" في شوارع مدينة الميناء، حيث تظهر الرؤوس المزينة بالريش الملون، ودمية على شكل هيكل عظمي.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشاركون في كرنفال "الزامبو" يرتدون ملابس تنكرية ذات طابع قديم، ويطلون وجوههم بالألوان.

مشاركون في كرنفال &quot;الزامبو&quot; يرتدون ملابس تنكرية ذات طابع قديم، ويطلون وجوههم بالألوان. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشاركون في كرنفال "الزامبو" يرتدون ملابس تنكرية ذات طابع قديم، ويطلون وجوههم بالألوان.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

كرنفال "الزامبو" يسير في أحد شواع مدينة الميناء، وسط جموع من اللبنانيين الذي اصطفوا على جانبي الطريق وهم يشاهدون الكرنفال بإعجاب .

كرنفال &quot;الزامبو&quot; يسير في أحد شواع مدينة الميناء، وسط جموع من اللبنانيين الذي اصطفوا على جانبي الطريق وهم يشاهدون الكرنفال بإعجاب . - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

كرنفال "الزامبو" يسير في أحد شواع مدينة الميناء، وسط جموع من اللبنانيين الذي اصطفوا على جانبي الطريق وهم يشاهدون الكرنفال بإعجاب .

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشاركون في كرنفال "الزامبو" يرتدون ملابس تنكرية.

مشاركون في كرنفال &quot;الزامبو&quot; يرتدون ملابس تنكرية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشاركون في كرنفال "الزامبو" يرتدون ملابس تنكرية.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

أحد المشاركين في كرنفال الزامبو" يطلو وجهه بالألوان ويضع على رأسه قبعة من الصوف أزرق اللون وملاقط الغسيل، ويضع على عينيه نظارة حمراء مزينة.

 أحد المشاركين في كرنفال الزامبو&quot; يطلو وجهه بالألوان ويضع على رأسه قبعة من الصوف أزرق اللون وملاقط الغسيل، ويضع على عينيه نظارة حمراء مزينة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

أحد المشاركين في كرنفال الزامبو" يطلو وجهه بالألوان ويضع على رأسه قبعة من الصوف أزرق اللون وملاقط الغسيل، ويضع على عينيه نظارة حمراء مزينة.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشاركون في الكرنفال يرتدون ملابس تنكرية بزي الإنسان القديم ويضعون على رؤوسهم ريشا باللونين الأبيض والأسود.

مشاركون في الكرنفال يرتدون ملابس تنكرية بزي الإنسان القديم ويضعون على رؤوسهم ريشا باللونين الأبيض والأسود. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

مشاركون في الكرنفال يرتدون ملابس تنكرية بزي الإنسان القديم ويضعون على رؤوسهم ريشا باللونين الأبيض والأسود.

