"الزامبو".. أكثر المهرجانات غرابة وتميزا في لبنان

مشارك في كرنفال "الزامبو" يطلو وجهه بالأحمر والأسود والأبيض ويضع على رأسه ريشا عل ىشكل دائرة، وبجواره تظهر دمية على شكل الشبخ.
خلال مشاركة أبناء مدينة الميناء شمالي لبنان في إحياء كرنفال "الزامبو"، حيث يرتدون القبعات المزينة بالألوان ويقرعون على الدف.
أحد المشاركين في كرنفال "الزامبو" يرتدي على صدره قفصا صدريا، ويضع على وجهه قناع على شكل جمجمة، لإشاعة جو من الرعب والإثارة.
عدد من المشاركين في الكرنفال يضعون ريشا ملونا على صدورهم ورؤوسهم، ويحملون في أيديهم شعلة دخانية، وأحدهم يضع على وجهه جمجمة في جو من المتعة والإثارة.
جو من الإثارة والمتعة خلال مسير المشاركين في كرنفال "الزامبو" في شوارع مدينة الميناء، حيث تظهر الرؤوس المزينة بالريش الملون، ودمية على شكل هيكل عظمي.
مشاركون في كرنفال "الزامبو" يرتدون ملابس تنكرية ذات طابع قديم، ويطلون وجوههم بالألوان.
كرنفال "الزامبو" يسير في أحد شواع مدينة الميناء، وسط جموع من اللبنانيين الذي اصطفوا على جانبي الطريق وهم يشاهدون الكرنفال بإعجاب .
مشاركون في كرنفال "الزامبو" يرتدون ملابس تنكرية.
أحد المشاركين في كرنفال الزامبو" يطلو وجهه بالألوان ويضع على رأسه قبعة من الصوف أزرق اللون وملاقط الغسيل، ويضع على عينيه نظارة حمراء مزينة.
مشاركون في الكرنفال يرتدون ملابس تنكرية بزي الإنسان القديم ويضعون على رؤوسهم ريشا باللونين الأبيض والأسود.