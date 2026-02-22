https://sarabic.ae/20260222/بوتين-يهنئ-شعب-روسيا-بمناسبة-يوم-المدافع-عن-الوطن-واصفا-العيد-برمز-للفخر-بالجيش-والبحرية-1110644980.html
بوتين يهنئ المواطنين الروس بمناسبة يوم المدافع عن الوطن
بوتين يهنئ المواطنين الروس بمناسبة يوم المدافع عن الوطن
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، واصفا العيد بأنه رمز للفخر بالجيش والبحرية الروسية.
وقال بوتين في رسالة عبر تقنية الفيديو: "أهنئ من صميم قلبي جميع المواطنين الروس، والمحاربين القدامى، والأفراد، والموظفين المدنيين في القوات المسلحة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن".وأضاف:"جنودنا وضباطنا وطنيون حقيقيون، رجالٌ يتمتعون بشجاعة استثنائية وإرادة لا تلين، هم ركائز الدولة والمجتمع. أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجنود الروس على خدمتهم الباسلة. أتمنى الخير لعائلاتكم وأقاربكم وأحبائكم. شعب روسيا معكم ويثق بكم ".وأشار بوتين إلى أن قوة الجيش الروسي تكمن في قدرته على تحقيق النصر معا من أجل الأهداف المشتركة وسيظل هذا هو الحال دائما، مؤكدا أن روسيا ستواصل تعزيز قدرات جميع فروع وأنواع القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.وأكد الرئيس بوتين ان ممثلو جميع شعوب روسيا يدافعون ببسالة جنبا إلى جنب عن مصالح البلاد خلال العملية العسكرية الخاصة.وتحتفل روسيا في 23 فبراير/شباط، بعيد حماة الوطن لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيداً رسمياً للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.
بوتين يهنئ المواطنين الروس بمناسبة يوم المدافع عن الوطن
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، واصفا العيد بأنه رمز للفخر بالجيش والبحرية الروسية.
وقال بوتين في رسالة عبر تقنية الفيديو: "أهنئ من صميم قلبي جميع المواطنين الروس، والمحاربين القدامى، والأفراد، والموظفين المدنيين في القوات المسلحة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن".
ووصف الرئيس بوتين، الجنود والضباط الروس، بأنهم ركائز الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الشعب الروسي يقف معهم ويثق بهم.
وأضاف:"جنودنا وضباطنا وطنيون حقيقيون، رجالٌ يتمتعون بشجاعة استثنائية وإرادة لا تلين، هم ركائز الدولة والمجتمع. أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجنود الروس على خدمتهم الباسلة. أتمنى الخير لعائلاتكم وأقاربكم وأحبائكم. شعب روسيا معكم ويثق بكم ".
وأردف: "وبالطبع، سنزيد من وتيرة تطوير الأنظمة المتقدمة للقوات المسلحة، وأنا على ثقة من الأمر الأهم أن هذه التكنولوجيا ستكون دائماً في أيدٍ أمينة."
وأشار بوتين إلى أن قوة الجيش الروسي
تكمن في قدرته على تحقيق النصر معا من أجل الأهداف المشتركة وسيظل هذا هو الحال دائما، مؤكدا أن روسيا ستواصل تعزيز قدرات جميع فروع وأنواع القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.
وأكد الرئيس بوتين ان ممثلو جميع شعوب روسيا
يدافعون ببسالة جنبا إلى جنب عن مصالح البلاد خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتحتفل روسيا في 23 فبراير/شباط، بعيد حماة الوطن لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيداً رسمياً للقوات المسلحة
في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.