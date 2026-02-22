https://sarabic.ae/20260222/بي-كيه-إم-بي-مدفع-رشاش-روسي-يطلق-800-رصاصة-في-الدقيقة-1110629128.html
"بي كيه إم بي".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
"بي كيه إم بي".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة سواء التي يمكن استخدامها بواسطة جنود المشاة أو تلك المصممة للتثبيت على مركبات وكل منها يمكنها توفير قوة نارية هائلة... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T15:23+0000
2026-02-22T15:23+0000
2026-02-22T15:23+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110628823_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_627753ad1e1a42e2e9c0d614fdfe1e22.jpg
وطورت شركة "كلاشنيكوف" رشاش "بي كيه إم بي"، الذي يصنف ضمن الأسلحة الآلية الثقيلة المصمم للاشتباك مع أفراد المشاة والأهداف الجوية القريبة وخاصة المروحيات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن لهذا النوع من المدافع الرشاشة العمل على متن ناقلات الجند المدرعة، وهو مزود بنظام تغذية يعتمد على حزام ذخيرة غير قابل للتفكك بسعة 250 طلقة داخل صندوق محمول.ويستخدم هذا المدفع الرشاش ذخائر عيار (7.62× 54 مم) سواء كانت طلقات تقليدية أو خارقة حارقة أو المعدة للانفجار في الهدف.المواصفات الفنيةويمتلك المدفع الرشاش الروسي "بي كيه إم بي" نظام تصويب يتيح الاشتباك مع أهداف على مسافات مختلفة، ما يجعله سلاحا فعالا في دعم الوحدات البرية ضمن ظروف القتال المختلفة.
https://sarabic.ae/20260120/آر-بي-إل---7-مدفع-رشاش-روسي-بمدى-800-متر-1109443362.html
https://sarabic.ae/20240810/بطلقات-545-ملم-مدفع-رشاش-روسي-جديد-يضرب-الأسواق-1091603778.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110628823_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_49b16db9b261667b48171a8c8208b655.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"بي كيه إم بي".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة سواء التي يمكن استخدامها بواسطة جنود المشاة أو تلك المصممة للتثبيت على مركبات وكل منها يمكنها توفير قوة نارية هائلة في مواجهة الأهداف المعادية في نطاق تغطيته.
وطورت شركة "كلاشنيكوف" رشاش "بي كيه إم بي"، الذي يصنف ضمن الأسلحة الآلية
الثقيلة المصمم للاشتباك مع أفراد المشاة والأهداف الجوية القريبة وخاصة المروحيات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن لهذا النوع من المدافع الرشاشة العمل على متن ناقلات الجند المدرعة، وهو مزود بنظام تغذية يعتمد على حزام ذخيرة غير قابل للتفكك بسعة 250 طلقة داخل صندوق محمول.
ويستخدم هذا المدفع الرشاش ذخائر
عيار (7.62× 54 مم) سواء كانت طلقات تقليدية أو خارقة حارقة أو المعدة للانفجار في الهدف.
معدل إطلاق النار: من 600 إلى 800 طلقة في الدقيقة.
معدل إطلاق النار الفعلي: حتى 250 طلقة في الدقيقة
سرعة الطلقة عند فوهة الماسورة: 825 متر/ ثانية
أقصى مدى لإصابة الهدف: حتى 1500 متر
نطاق التشغيل الحراري: من -50 إلى +50 درجة مئوية
ويمتلك المدفع الرشاش
الروسي "بي كيه إم بي" نظام تصويب يتيح الاشتباك مع أهداف على مسافات مختلفة، ما يجعله سلاحا فعالا في دعم الوحدات البرية ضمن ظروف القتال المختلفة.