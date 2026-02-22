"بي كيه إم بي".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"بي كيه إم بي".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
"بي كيه إم بي".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة سواء التي يمكن استخدامها بواسطة جنود المشاة أو تلك المصممة للتثبيت على مركبات وكل منها يمكنها توفير قوة نارية هائلة... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
وطورت شركة "كلاشنيكوف" رشاش "بي كيه إم بي"، الذي يصنف ضمن الأسلحة الآلية الثقيلة المصمم للاشتباك مع أفراد المشاة والأهداف الجوية القريبة وخاصة المروحيات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن لهذا النوع من المدافع الرشاشة العمل على متن ناقلات الجند المدرعة، وهو مزود بنظام تغذية يعتمد على حزام ذخيرة غير قابل للتفكك بسعة 250 طلقة داخل صندوق محمول.ويستخدم هذا المدفع الرشاش ذخائر عيار (7.62× 54 مم) سواء كانت طلقات تقليدية أو خارقة حارقة أو المعدة للانفجار في الهدف.المواصفات الفنيةويمتلك المدفع الرشاش الروسي "بي كيه إم بي" نظام تصويب يتيح الاشتباك مع أهداف على مسافات مختلفة، ما يجعله سلاحا فعالا في دعم الوحدات البرية ضمن ظروف القتال المختلفة.
"بي كيه إم بي".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة

تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة سواء التي يمكن استخدامها بواسطة جنود المشاة أو تلك المصممة للتثبيت على مركبات وكل منها يمكنها توفير قوة نارية هائلة في مواجهة الأهداف المعادية في نطاق تغطيته.
وطورت شركة "كلاشنيكوف" رشاش "بي كيه إم بي"، الذي يصنف ضمن الأسلحة الآلية الثقيلة المصمم للاشتباك مع أفراد المشاة والأهداف الجوية القريبة وخاصة المروحيات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
"آر بي إل - 7".. مدفع رشاش روسي بمدى 800 متر
ويمكن لهذا النوع من المدافع الرشاشة العمل على متن ناقلات الجند المدرعة، وهو مزود بنظام تغذية يعتمد على حزام ذخيرة غير قابل للتفكك بسعة 250 طلقة داخل صندوق محمول.
ويستخدم هذا المدفع الرشاش ذخائر عيار (7.62× 54 مم) سواء كانت طلقات تقليدية أو خارقة حارقة أو المعدة للانفجار في الهدف.
بطلقات 5.45 ملم.. مدفع رشاش روسي جديد يضرب الأسواق
المواصفات الفنية

العيار: 7.62 ملم
معدل إطلاق النار: من 600 إلى 800 طلقة في الدقيقة.
معدل إطلاق النار الفعلي: حتى 250 طلقة في الدقيقة
سرعة الطلقة عند فوهة الماسورة: 825 متر/ ثانية
أقصى مدى لإصابة الهدف: حتى 1500 متر
سعة الحزام: 250 طلقة
الوزن دون الحامل: 7.5 كغ
الوزن مع الحامل: 17.1 كغ
نطاق التشغيل الحراري: من -50 إلى +50 درجة مئوية
ويمتلك المدفع الرشاش الروسي "بي كيه إم بي" نظام تصويب يتيح الاشتباك مع أهداف على مسافات مختلفة، ما يجعله سلاحا فعالا في دعم الوحدات البرية ضمن ظروف القتال المختلفة.
