مجتمع
خطأ تقني يجعل شابة بريطانية تتصدر قائمة أثرياء العالم مؤقتا
خطأ تقني يجعل شابة بريطانية تتصدر قائمة أثرياء العالم مؤقتا
القصة بدأت مع صوفي داونينغ (29 عاما) من مدينة نوتنغهام، التي حصلت خلال عيد الميلاد الماضي على قسيمة شراء بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لاستخدامها في مقهى "200 Degrees Coffee "وخلال استراحة الغداء يوم 12 فبراير/شباط، توجهت صوفي إلى المقهى لشراء قهوتها، لكن المفاجأة كانت بانتظارها عند الدفع.ووفق ما أوردته وسائل إعلام غربية، فإن هذا الرقم يفوق صافي ثروة إيلون ماسك بأكثر من 100 ألف مرة، والتي تُقدّر بنحو 843.4 مليار دولار. كما أشارت منصة "LAD Bible" إلى أن هذا الرصيد يعادل نحو 670 ضعف حجم الاقتصاد العالمي، ويفوق اقتصاد المملكة المتحدة بـ22,500 مرة، والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ2700 مرة.وأوضحت مازحة أنها تستطيع نظريًا شراء كل ما في المتجر، لكنها لا ترغب في استغلال الموقف، مضيفة: "أستمتع فقط بلحظة كوني أغنى شخص في العالم على الورق، طالما أن هذه اللحظة مستمرة".وفي 17 فبراير 2026، استخدمت صوفي البطاقة مجددًا لتجد أن الرصيد الضخم لا يزال مسجلاً كما هو.من جانبه، أوضح متحدث باسم سلسلة مقاهي "200 Degrees"أن ما حدث كان نتيجة "خطأ إداري"، إذ تم إدخال رقم الباركود الخاص بالبطاقة كرصد مالي بدلا من تحميلها بقيمتها الفعلية البالغة 10 جنيهات إسترلينية.
خطأ تقني يجعل شابة بريطانية تتصدر قائمة أثرياء العالم مؤقتا

تحولت زيارة عادية لشراء مشروب "ماتشا لاتيه" إلى واقعة استثنائية بالنسبة لشابة بريطانية، بعدما كشف خلل تقني عن رصيد خيالي في بطاقة هدية لا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات إسترلينية.
القصة بدأت مع صوفي داونينغ (29 عاما) من مدينة نوتنغهام، التي حصلت خلال عيد الميلاد الماضي على قسيمة شراء بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لاستخدامها في مقهى "200 Degrees Coffee "وخلال استراحة الغداء يوم 12 فبراير/شباط، توجهت صوفي إلى المقهى لشراء قهوتها، لكن المفاجأة كانت بانتظارها عند الدفع.
فقد ظهر على شاشة جهاز الدفع رقم فلكي أذهل الموظف، إذ تبين أن رصيد البطاقة يتجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (الرقم 63 وأمامه 15 صفرا)، وهو مبلغ ضخم يعادل آلاف التريليونات.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام غربية، فإن هذا الرقم يفوق صافي ثروة إيلون ماسك بأكثر من 100 ألف مرة، والتي تُقدّر بنحو 843.4 مليار دولار. كما أشارت منصة "LAD Bible" إلى أن هذا الرصيد يعادل نحو 670 ضعف حجم الاقتصاد العالمي، ويفوق اقتصاد المملكة المتحدة بـ22,500 مرة، والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ2700 مرة.

وعلقت صوفي على الموقف قائلة إن الأمر كان “مضحكًا للغاية”، مضيفة أنها لم تشاهد رقمًا كهذا من قبل، بينما بدا الارتباك واضحًا على وجه الموظف الذي أخبرها أنه لم يسبق له رؤية مثل هذا المبلغ، لكنه سمح لها بالاحتفاظ بالبطاقة.

وأوضحت مازحة أنها تستطيع نظريًا شراء كل ما في المتجر، لكنها لا ترغب في استغلال الموقف، مضيفة: "أستمتع فقط بلحظة كوني أغنى شخص في العالم على الورق، طالما أن هذه اللحظة مستمرة".وفي 17 فبراير 2026، استخدمت صوفي البطاقة مجددًا لتجد أن الرصيد الضخم لا يزال مسجلاً كما هو.
من جانبه، أوضح متحدث باسم سلسلة مقاهي "200 Degrees"أن ما حدث كان نتيجة "خطأ إداري"، إذ تم إدخال رقم الباركود الخاص بالبطاقة كرصد مالي بدلا من تحميلها بقيمتها الفعلية البالغة 10 جنيهات إسترلينية.
