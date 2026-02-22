https://sarabic.ae/20260222/خطأ-تقني-يجعل-شابة-بريطانية-تتصدر-قائمة-أثرياء-العالم-مؤقتا-1110642898.html
خطأ تقني يجعل شابة بريطانية تتصدر قائمة أثرياء العالم مؤقتا
خطأ تقني يجعل شابة بريطانية تتصدر قائمة أثرياء العالم مؤقتا
سبوتنيك عربي
تحولت زيارة عادية لشراء مشروب "ماتشا لاتيه" إلى واقعة استثنائية بالنسبة لشابة بريطانية، بعدما كشف خلل تقني عن رصيد خيالي في بطاقة هدية لا تتجاوز قيمتها 10... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T20:00+0000
2026-02-22T20:00+0000
2026-02-22T20:00+0000
مجتمع
الأثرياء
العالم
أخبار العالم الآن
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
القصة بدأت مع صوفي داونينغ (29 عاما) من مدينة نوتنغهام، التي حصلت خلال عيد الميلاد الماضي على قسيمة شراء بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لاستخدامها في مقهى "200 Degrees Coffee "وخلال استراحة الغداء يوم 12 فبراير/شباط، توجهت صوفي إلى المقهى لشراء قهوتها، لكن المفاجأة كانت بانتظارها عند الدفع.ووفق ما أوردته وسائل إعلام غربية، فإن هذا الرقم يفوق صافي ثروة إيلون ماسك بأكثر من 100 ألف مرة، والتي تُقدّر بنحو 843.4 مليار دولار. كما أشارت منصة "LAD Bible" إلى أن هذا الرصيد يعادل نحو 670 ضعف حجم الاقتصاد العالمي، ويفوق اقتصاد المملكة المتحدة بـ22,500 مرة، والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ2700 مرة.وأوضحت مازحة أنها تستطيع نظريًا شراء كل ما في المتجر، لكنها لا ترغب في استغلال الموقف، مضيفة: "أستمتع فقط بلحظة كوني أغنى شخص في العالم على الورق، طالما أن هذه اللحظة مستمرة".وفي 17 فبراير 2026، استخدمت صوفي البطاقة مجددًا لتجد أن الرصيد الضخم لا يزال مسجلاً كما هو.من جانبه، أوضح متحدث باسم سلسلة مقاهي "200 Degrees"أن ما حدث كان نتيجة "خطأ إداري"، إذ تم إدخال رقم الباركود الخاص بالبطاقة كرصد مالي بدلا من تحميلها بقيمتها الفعلية البالغة 10 جنيهات إسترلينية.
https://sarabic.ae/20250401/ماسك-أولا-قائمة-أغنى-أثرياء-العالم-1099134072.html
https://sarabic.ae/20241023/عودة-ترامب-لقائمة-أثرياء-العالم-وهذه-مرتبته-1094088770.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b4f90ff791f1cbc1f52b9dbb755c0adc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأثرياء, العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, بريطانيا
الأثرياء, العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, بريطانيا
خطأ تقني يجعل شابة بريطانية تتصدر قائمة أثرياء العالم مؤقتا
تحولت زيارة عادية لشراء مشروب "ماتشا لاتيه" إلى واقعة استثنائية بالنسبة لشابة بريطانية، بعدما كشف خلل تقني عن رصيد خيالي في بطاقة هدية لا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات إسترلينية.
القصة بدأت مع صوفي داونينغ (29 عاما) من مدينة نوتنغهام، التي حصلت خلال عيد الميلاد الماضي على قسيمة شراء بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لاستخدامها في مقهى "200 Degrees Coffee "وخلال استراحة الغداء يوم 12 فبراير/شباط، توجهت صوفي إلى المقهى لشراء قهوتها، لكن المفاجأة كانت بانتظارها عند الدفع.
فقد ظهر على شاشة جهاز الدفع رقم فلكي أذهل الموظف، إذ تبين أن رصيد البطاقة يتجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (الرقم 63 وأمامه 15 صفرا)، وهو مبلغ ضخم يعادل آلاف التريليونات.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام غربية، فإن هذا الرقم يفوق صافي ثروة إيلون ماسك بأكثر من 100 ألف مرة
، والتي تُقدّر بنحو 843.4 مليار دولار. كما أشارت منصة "LAD Bible" إلى أن هذا الرصيد يعادل نحو 670 ضعف حجم الاقتصاد العالمي، ويفوق اقتصاد المملكة المتحدة بـ22,500 مرة، والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ2700 مرة.
وعلقت صوفي على الموقف قائلة إن الأمر كان “مضحكًا للغاية”، مضيفة أنها لم تشاهد رقمًا كهذا من قبل، بينما بدا الارتباك واضحًا على وجه الموظف الذي أخبرها أنه لم يسبق له رؤية مثل هذا المبلغ، لكنه سمح لها بالاحتفاظ بالبطاقة.
23 أكتوبر 2024, 15:06 GMT
وأوضحت مازحة أنها تستطيع نظريًا شراء كل ما في المتجر، لكنها لا ترغب في استغلال الموقف، مضيفة: "أستمتع فقط بلحظة كوني أغنى شخص في العالم على الورق
، طالما أن هذه اللحظة مستمرة".وفي 17 فبراير 2026، استخدمت صوفي البطاقة مجددًا لتجد أن الرصيد الضخم لا يزال مسجلاً كما هو.
من جانبه، أوضح متحدث باسم سلسلة مقاهي "200 Degrees"أن ما حدث كان نتيجة "خطأ إداري"، إذ تم إدخال رقم الباركود الخاص بالبطاقة كرصد مالي بدلا من تحميلها بقيمتها الفعلية البالغة 10 جنيهات إسترلينية.