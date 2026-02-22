فرنسا ستستدعي السفير الأمريكي لديها بسبب تصريحات حول مقتل ناشط يميني متطرف

عربي
13:42 GMT 22.02.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahimوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahim
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إنه سيستدعي السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف الأسبوع الماضي.
وأضاف بارو، في تصريحات له، "نرفض أي استغلال سياسي لهذه المأساة، فهي فاجعة تخص عائلة فرنسية".
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
فرنسا: تهديدات أمريكا بشأن غرينلاند "عمل إكراهي"
19 يناير, 18:48 GMT
وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك، لضرب أفضى إلى الموت في شجار مع ناشطين يشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وُوصفت بأنها "لحظة تشارلي كيرك الفرنسية"، في إشارة إلى واقعة إطلاق نار استهدفت الناشط الأمريكي المحافظ العام الماضي.
وقالت السفارة الأمريكية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على إكس من أن "العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار" ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.
