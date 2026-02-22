https://sarabic.ae/20260222/فرنسا-ستستدعي-السفير-الأمريكي-لديها-بسبب-تصريحات-حول-مقتل-ناشط-يميني-متطرف-1110623140.html
فرنسا ستستدعي السفير الأمريكي لديها بسبب تصريحات حول مقتل ناشط يميني متطرف
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إنه سيستدعي السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف
وأضاف بارو، في تصريحات له، "نرفض أي استغلال سياسي لهذه المأساة، فهي فاجعة تخص عائلة فرنسية".وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك، لضرب أفضى إلى الموت في شجار مع ناشطين يشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وُوصفت بأنها "لحظة تشارلي كيرك الفرنسية"، في إشارة إلى واقعة إطلاق نار استهدفت الناشط الأمريكي المحافظ العام الماضي.وقالت السفارة الأمريكية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على إكس من أن "العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار" ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إنه سيستدعي السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف الأسبوع الماضي.
، "نرفض أي استغلال سياسي لهذه المأساة، فهي فاجعة تخص عائلة فرنسية".
وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك، لضرب أفضى إلى الموت في شجار مع ناشطين يشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وُوصفت بأنها "لحظة تشارلي كيرك الفرنسية"، في إشارة إلى واقعة إطلاق نار استهدفت الناشط الأمريكي المحافظ العام الماضي.
ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على إكس من أن "العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار" ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.