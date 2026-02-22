قطاع الطاقة في العراق يبدأ النهوض... كيف ساهمت 5 مشاريع عملاقة بذلك؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/قطاع-الطاقة-في-العراق-يبدأ-النهوض-كيف-ساهمت-5-مشاريع-عملاقة-بذلك-1110616214.html
قطاع الطاقة في العراق يبدأ النهوض... كيف ساهمت 5 مشاريع عملاقة بذلك؟
قطاع الطاقة في العراق يبدأ النهوض... كيف ساهمت 5 مشاريع عملاقة بذلك؟
سبوتنيك عربي
يتجه قطاع الطاقة العراقي في العام الحالي 2026 إلى مرحلة حاسمة مع المضي قدما في 5 مشروعات إستراتيجية كبرى، وذلك ضمن مساع حكومية لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T07:01+0000
2026-02-22T07:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110616041_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8d1021b1670418f9dc67c615e4568e46.jpg
وتعكس هذه التحركات توجه بغداد لمعالجة تحديات مزمنة، من بينها حرق الغاز، ونقص وقود محطات الكهرباء، والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وفقا لمنصة "الطاقة".1) تشغيل مشروع الغاز المتكامليمثل دخول المرحلة الأولى من مشروع تنمية الغاز المتكامل نقطة تحول رئيسية، بالشراكة بين وزارة النفط العراقية وشركتي "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة"، ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار لتطوير مشروعات في البصرة.ويستهدف المشروع معالجة الغاز المصاحب وتقليل الحرق، عبر إنشاء وحدات لمعالجة النفط والغاز ومحطة لمعالجة مياه البحر، بما يعزز إنتاج الكهرباء ويخفض الاعتماد على الوقود المستورد.2) حسم صفقة حقل غرب القرنة 2يترقب القطاع حسم ملف حقل غرب القرنة 2 بعد انسحاب "لوك أويل" الروسية، وسط اهتمام من "إكسون موبيل" و"شيفرون"، إلى جانب شركة "مداد" السعودية، ويمثل إغلاق الصفقة خطوة حاسمة لضمان استقرار إنتاج أحد أكبر الحقول العراقية، وتعزيز تنوع الشراكات الاستثمارية.3) بدء تنفيذ مشروع حقل طوبةمن المنتظر انطلاق التنفيذ الكامل لمشروع حقل طوبة عبر تحالف تقوده شركات صينية، مستهدفا رفع إنتاج النفط إلى 200 ألف برميل يوميًا، مع استثمار الغاز المصاحب، ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة ومجمعات صناعية ومحطتي كهرباء توفران نحو 1200 ميغاواط، بما يدعم التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل محلية.4) التشغيل التجاري لمحطات الطاقة الشمسيةيشهد عام 2026 بدء التشغيل التجاري لمحطة كربلاء الشمسية ومشروع شمس البصرة، في إطار خطة حكومية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12% بحلول 2030، ومن شأن هذه المشروعات تعزيز استقرار الشبكة الوطنية وتقليل الضغط على الوقود الأحفوري، خاصة في المحافظات الجنوبية.5) تشغيل أول منصة لاستيراد الغاز المسالتستعد بغداد لتشغيل أول منصة عائمة لاستيراد الغاز المسال قبل منتصف العام، بالتعاون مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية، وتهدف المنصة، بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا، إلى دعم إنتاج ما بين 3 و4 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومعالجة النقص في وقود المحطات، خاصة مع تراجع الإمدادات الإيرانية.وتشكل هذه المشروعات مجتمعة اختبارا لقدرة العراق على تحقيق استقرار طويل الأجل في قطاع الطاقة، وسط تحديات مالية وجيوسياسية متزايدة.
https://sarabic.ae/20260215/أكثر-الدول-العربية-استيرادا-لألواح-الطاقة-الشمسية-كيف-حققت-الجزائر-والعراق-طفرة-في-القطاع؟-1110390764.html
https://sarabic.ae/20260115/محركات-عراقية-مبتكرة-لتوليد-الكهرباء-ثورة-طاقة-قد-تحل-أزمة-الكهرباء-خلال-6-أشهر-1109233338.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110616041_50:0:933:662_1920x0_80_0_0_0cffc9fe30c68a1de150c8803fe5f861.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي

قطاع الطاقة في العراق يبدأ النهوض... كيف ساهمت 5 مشاريع عملاقة بذلك؟

07:01 GMT 22.02.2026
© Photo / Unsplash/ Zbynek Burivalمحطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Photo / Unsplash/ Zbynek Burival
تابعنا عبر
يتجه قطاع الطاقة العراقي في العام الحالي 2026 إلى مرحلة حاسمة مع المضي قدما في 5 مشروعات إستراتيجية كبرى، وذلك ضمن مساع حكومية لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات وتنويع الشراكات الاستثمارية.
وتعكس هذه التحركات توجه بغداد لمعالجة تحديات مزمنة، من بينها حرق الغاز، ونقص وقود محطات الكهرباء، والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وفقا لمنصة "الطاقة".
1) تشغيل مشروع الغاز المتكامل
يمثل دخول المرحلة الأولى من مشروع تنمية الغاز المتكامل نقطة تحول رئيسية، بالشراكة بين وزارة النفط العراقية وشركتي "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة"، ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار لتطوير مشروعات في البصرة.ويستهدف المشروع معالجة الغاز المصاحب وتقليل الحرق، عبر إنشاء وحدات لمعالجة النفط والغاز ومحطة لمعالجة مياه البحر، بما يعزز إنتاج الكهرباء ويخفض الاعتماد على الوقود المستورد.
2) حسم صفقة حقل غرب القرنة 2
يترقب القطاع حسم ملف حقل غرب القرنة 2 بعد انسحاب "لوك أويل" الروسية، وسط اهتمام من "إكسون موبيل" و"شيفرون"، إلى جانب شركة "مداد" السعودية، ويمثل إغلاق الصفقة خطوة حاسمة لضمان استقرار إنتاج أحد أكبر الحقول العراقية، وتعزيز تنوع الشراكات الاستثمارية.
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟
15 فبراير, 16:28 GMT
3) بدء تنفيذ مشروع حقل طوبة
من المنتظر انطلاق التنفيذ الكامل لمشروع حقل طوبة عبر تحالف تقوده شركات صينية، مستهدفا رفع إنتاج النفط إلى 200 ألف برميل يوميًا، مع استثمار الغاز المصاحب، ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة ومجمعات صناعية ومحطتي كهرباء توفران نحو 1200 ميغاواط، بما يدعم التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل محلية.
4) التشغيل التجاري لمحطات الطاقة الشمسية
يشهد عام 2026 بدء التشغيل التجاري لمحطة كربلاء الشمسية ومشروع شمس البصرة، في إطار خطة حكومية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12% بحلول 2030، ومن شأن هذه المشروعات تعزيز استقرار الشبكة الوطنية وتقليل الضغط على الوقود الأحفوري، خاصة في المحافظات الجنوبية.
محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء.. ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء... ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر
15 يناير, 11:00 GMT
5) تشغيل أول منصة لاستيراد الغاز المسال
تستعد بغداد لتشغيل أول منصة عائمة لاستيراد الغاز المسال قبل منتصف العام، بالتعاون مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية، وتهدف المنصة، بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا، إلى دعم إنتاج ما بين 3 و4 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومعالجة النقص في وقود المحطات، خاصة مع تراجع الإمدادات الإيرانية.
وتشكل هذه المشروعات مجتمعة اختبارا لقدرة العراق على تحقيق استقرار طويل الأجل في قطاع الطاقة، وسط تحديات مالية وجيوسياسية متزايدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала