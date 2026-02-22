https://sarabic.ae/20260222/قطاع-الطاقة-في-العراق-يبدأ-النهوض-كيف-ساهمت-5-مشاريع-عملاقة-بذلك-1110616214.html

قطاع الطاقة في العراق يبدأ النهوض... كيف ساهمت 5 مشاريع عملاقة بذلك؟

يتجه قطاع الطاقة العراقي في العام الحالي 2026 إلى مرحلة حاسمة مع المضي قدما في 5 مشروعات إستراتيجية كبرى، وذلك ضمن مساع حكومية لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار... 22.02.2026

وتعكس هذه التحركات توجه بغداد لمعالجة تحديات مزمنة، من بينها حرق الغاز، ونقص وقود محطات الكهرباء، والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وفقا لمنصة "الطاقة".1) تشغيل مشروع الغاز المتكامليمثل دخول المرحلة الأولى من مشروع تنمية الغاز المتكامل نقطة تحول رئيسية، بالشراكة بين وزارة النفط العراقية وشركتي "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة"، ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار لتطوير مشروعات في البصرة.ويستهدف المشروع معالجة الغاز المصاحب وتقليل الحرق، عبر إنشاء وحدات لمعالجة النفط والغاز ومحطة لمعالجة مياه البحر، بما يعزز إنتاج الكهرباء ويخفض الاعتماد على الوقود المستورد.2) حسم صفقة حقل غرب القرنة 2يترقب القطاع حسم ملف حقل غرب القرنة 2 بعد انسحاب "لوك أويل" الروسية، وسط اهتمام من "إكسون موبيل" و"شيفرون"، إلى جانب شركة "مداد" السعودية، ويمثل إغلاق الصفقة خطوة حاسمة لضمان استقرار إنتاج أحد أكبر الحقول العراقية، وتعزيز تنوع الشراكات الاستثمارية.3) بدء تنفيذ مشروع حقل طوبةمن المنتظر انطلاق التنفيذ الكامل لمشروع حقل طوبة عبر تحالف تقوده شركات صينية، مستهدفا رفع إنتاج النفط إلى 200 ألف برميل يوميًا، مع استثمار الغاز المصاحب، ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة ومجمعات صناعية ومحطتي كهرباء توفران نحو 1200 ميغاواط، بما يدعم التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل محلية.4) التشغيل التجاري لمحطات الطاقة الشمسيةيشهد عام 2026 بدء التشغيل التجاري لمحطة كربلاء الشمسية ومشروع شمس البصرة، في إطار خطة حكومية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12% بحلول 2030، ومن شأن هذه المشروعات تعزيز استقرار الشبكة الوطنية وتقليل الضغط على الوقود الأحفوري، خاصة في المحافظات الجنوبية.5) تشغيل أول منصة لاستيراد الغاز المسالتستعد بغداد لتشغيل أول منصة عائمة لاستيراد الغاز المسال قبل منتصف العام، بالتعاون مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية، وتهدف المنصة، بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا، إلى دعم إنتاج ما بين 3 و4 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومعالجة النقص في وقود المحطات، خاصة مع تراجع الإمدادات الإيرانية.وتشكل هذه المشروعات مجتمعة اختبارا لقدرة العراق على تحقيق استقرار طويل الأجل في قطاع الطاقة، وسط تحديات مالية وجيوسياسية متزايدة.

