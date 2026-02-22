لبنان.. انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/لبنان-انطلاق-كرنفال-الزامبو-في-الميناء-وسط-حضور-شعبي-وسياحي--1110628320.html
لبنان.. انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان.. انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
سبوتنيك عربي
كما في كل عام، يحتشد المئات من أبناء مدينة الميناء في شمال لبنان لإحياء كرنفال "الزامبو"، أحد أكثر المهرجانات غرابة وتميزًا في لبنان والعالم العربي. ويقام... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T15:20+0000
2026-02-22T15:24+0000
لبنان
كرنفال
المسيحيين
تنكر
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110626802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12704fc219513eb6423eeb4b055afc7.jpg
ورغم تدني درجات الحرارة هذا العام، امتلأت الشوارع الداخلية للمدينة بالمشاركين الذين قاموا بطلي أجسادهم بالأسود والفضي والذهبي وسائر الألوان، وارتدوا أقنعة وأزياء غريبة لافتة. وعلى وقع صيحات "زامبز زامبو" وقرع الطبول، جابوا شوارع الميناء في مسيرة صاخبة تبعهم خلالها السياح والزوار، حتى إن بعضهم شارك في الطلاء والانخراط الكامل في أجواء الكرنفال.بشار الحسن، أحد منظمي الكرنفال، يؤكد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "التراث مستمر في الميناء، وكرنفال "الزامبو"، يتطور عامًا بعد عام، وأضاف: "هذا العام شاركت مختلف أطياف المدينة، كما حضر ضيوف من بيروت وزحلة والأشرفية وغيرها، ما يمنح المدينة طابعًا سياحيًا لافتًا".ويشير الحسن، إلى أن المدينة شهدت في اليومين الماضيين نشاطات احتفالية خاصة بحلول شهر رمضان، ولتصبح اليوم مع بداية الصوم الكبير قبلة للزوار من مختلف المناطق.وعن أصل الكرنفال، يوضح الحسن أن "الروايات متعددة؛ فبعضها يعيده إلى أصول يونانية، وأخرى تربطه بالبرازيل، لكنها تجتمع حول رمزيته الدينية المرتبطة بالانتقال من الوثنية إلى المسيحية". إلا أن المنظمين اليوم، بحسب قوله، "أبعدوا عنه الصبغة الدينية، ليأخذ طابعًا سياحيًا احتفاليًا، مع الحفاظ على موعده التقليدي".أما ميشال أيوب، أحد أبناء المدينة، فيحرص كل عام على التميز بزي مختلف. ويقول لـ"سبوتنيك": "في العام الماضي اخترت زي "الفايكينغ"، وهذا العام اخترت زي الهنود الحمر. أبدأ التحضير قبل أكثر من شهر، وبعض المستلزمات أطلبها من الخارج".ولم يغب السياح عن المشهد، إذ حضرت مجموعات من بيروت ومن خارج لبنان لمتابعة الكرنفال والمشاركة فيه. مادو، سائحة فرنسية، تقول إنها قدمت مع أصدقائها لقضاء عطلة في بيروت، وبعد أن سمعت عن "الزامبو" قررت الحضور لاكتشافه. وتضيف: "إنه مشهد غير معتاد بالنسبة لنا، فلا يوجد في فرنسا شيء مشابه، لكنه مليء بالمرح والسعادة، ونحن سعداء لأننا جئنا".وبين تعدد الروايات حول أصل هذا الكرنفال، يبقى المشهد الأوضح في الميناء هو ذاك الذي صنعه الأهالي والمشاركون بأنفسهم؛ يومٌ من الفرح الجماعي، ساروا فيه ورقصوا واحتفلوا، قبل أن يمضوا بقية يومهم في مدينة الموج والأفق، حيث يتجدد هذا الطقس كل عام كمساحة للحياة رغم كل الظروف.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110626802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1bb089491b527590df1373e0c18f0df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, كرنفال, المسيحيين, تنكر, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, كرنفال, المسيحيين, تنكر, تقارير سبوتنيك, حصري

لبنان.. انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي

15:20 GMT 22.02.2026 (تم التحديث: 15:24 GMT 22.02.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
كما في كل عام، يحتشد المئات من أبناء مدينة الميناء في شمال لبنان لإحياء كرنفال "الزامبو"، أحد أكثر المهرجانات غرابة وتميزًا في لبنان والعالم العربي. ويقام الكرنفال صباح الأحد الذي يسبق صيام الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، حيث يتحوّل هذا الموعد إلى محطة ينتظرها الأهالي والزوار بشغف، لما يحمله من طابع احتفالي استثنائي.
ورغم تدني درجات الحرارة هذا العام، امتلأت الشوارع الداخلية للمدينة بالمشاركين الذين قاموا بطلي أجسادهم بالأسود والفضي والذهبي وسائر الألوان، وارتدوا أقنعة وأزياء غريبة لافتة. وعلى وقع صيحات "زامبز زامبو" وقرع الطبول، جابوا شوارع الميناء في مسيرة صاخبة تبعهم خلالها السياح والزوار، حتى إن بعضهم شارك في الطلاء والانخراط الكامل في أجواء الكرنفال.

ومع انتهاء الجولة، يتوجه المشاركون إلى شاطئ البحر، حيث يرمون أنفسهم في المياه لإزالة الطلاء والرسومات عن أجسادهم، في مشهد عفوي يرمز، بحسب بعض الروايات، إلى التطهر والانتقال من مرحلة إلى أخرى.

بشار الحسن، أحد منظمي الكرنفال، يؤكد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "التراث مستمر في الميناء، وكرنفال "الزامبو"، يتطور عامًا بعد عام، وأضاف: "هذا العام شاركت مختلف أطياف المدينة، كما حضر ضيوف من بيروت وزحلة والأشرفية وغيرها، ما يمنح المدينة طابعًا سياحيًا لافتًا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويشير الحسن، إلى أن المدينة شهدت في اليومين الماضيين نشاطات احتفالية خاصة بحلول شهر رمضان، ولتصبح اليوم مع بداية الصوم الكبير قبلة للزوار من مختلف المناطق.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وعن أصل الكرنفال، يوضح الحسن أن "الروايات متعددة؛ فبعضها يعيده إلى أصول يونانية، وأخرى تربطه بالبرازيل، لكنها تجتمع حول رمزيته الدينية المرتبطة بالانتقال من الوثنية إلى المسيحية". إلا أن المنظمين اليوم، بحسب قوله، "أبعدوا عنه الصبغة الدينية، ليأخذ طابعًا سياحيًا احتفاليًا، مع الحفاظ على موعده التقليدي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أما ميشال أيوب، أحد أبناء المدينة، فيحرص كل عام على التميز بزي مختلف. ويقول لـ"سبوتنيك": "في العام الماضي اخترت زي "الفايكينغ"، وهذا العام اخترت زي الهنود الحمر. أبدأ التحضير قبل أكثر من شهر، وبعض المستلزمات أطلبها من الخارج".
ويضيف: "المهرجان بالنسبة إليهم تراث تتناقله الأجيال، بعدما كان يمتد أسبوعًا كاملًا في الماضي وأصبح اليوم يختصر في يوم واحد".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
لبنان: انطلاق كرنفال الزامبو في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
1/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
2/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
3/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
4/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
5/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
6/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
7/7
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
لبنان: انطلاق كرنفال "الزامبو" في الميناء وسط حضور شعبي وسياحي
ولم يغب السياح عن المشهد، إذ حضرت مجموعات من بيروت ومن خارج لبنان لمتابعة الكرنفال والمشاركة فيه. مادو، سائحة فرنسية، تقول إنها قدمت مع أصدقائها لقضاء عطلة في بيروت، وبعد أن سمعت عن "الزامبو" قررت الحضور لاكتشافه. وتضيف: "إنه مشهد غير معتاد بالنسبة لنا، فلا يوجد في فرنسا شيء مشابه، لكنه مليء بالمرح والسعادة، ونحن سعداء لأننا جئنا".
وبين تعدد الروايات حول أصل هذا الكرنفال، يبقى المشهد الأوضح في الميناء هو ذاك الذي صنعه الأهالي والمشاركون بأنفسهم؛ يومٌ من الفرح الجماعي، ساروا فيه ورقصوا واحتفلوا، قبل أن يمضوا بقية يومهم في مدينة الموج والأفق، حيث يتجدد هذا الطقس كل عام كمساحة للحياة رغم كل الظروف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала