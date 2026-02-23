الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260223/الفول-أفضل-خيار-للسحور-عند-المصرين-1110658280.html
الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين
الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين
سبوتنيك عربي
يعتبر الفول المدمس طبقا مصريا أساسيا على وجبة سحور المصريين خلال شهر رمضان، وهو يمثل أيضا الطبق الشعبي الأول في مصر، ويستخدمه المصريون كبديل للبروتين، وعلى... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T13:37+0000
2026-02-23T13:37+0000
راديو
مساحة حرة
رمضان
الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين
سبوتنيك عربي
الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين
واختلف الباحثون بأن أصل هذا الطبق بين من يري أن المصريين القدماء هم أول من استخدموه، ومن يقول بأن يونانيا يُدعى "ديموس" عاش في مصر القديمة، وكان يمتلك حماما عاما به مستودع لحرق القمامة لتسخين المياه، فاستغل "ديموس" الحرارة الناتجة عن حرق المخلفات لتسوية هذه البقوليات الجافة، بوضع قدر الفول في القمامة المشتعلة، وانتشرت هذه الطريقة بين المصريين، وأطلقوا عليها "مدمس" نسبة لـ"ديموس". وحول طبق الفول ومكانته على مائدة سحور المصريين، تدور حلقة اليوم من "مساحة حرة".وحثت الخبيرة على "تجنب الإفراط في أكل الفول، إذ لا تتعدي الكمية من 3-4 ملاعق يوميا، أو 150-200 غرام أسبوعيا للأصحاء، وكمية أقل للمرضى، مع تجنب إضافة الكثير من الدهون أو الملح، ويفضل تناوله مع خبز من الحبوب الكاملة، وسلاطة، وزبادي، وفواكه، وهناك بدائل جيدة للفول مثل الحمص أو الفاصوليا البيضاء".وأشار شاكر إلى أن "كلمة الفول المدمس تحريف لكلمة (متمس)، التي هي كلمة مصرية قديمة"، مضيفا أن "مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان من خلال حضور الفول كوجبة أساسية على مائدة السحور؛ هو امتداد لهذا الأصل التاريخي وترسيخ لثقافة غذائية أصيلة عند المصريين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
مساحة حرة, رمضان, аудио
مساحة حرة, رمضان, аудио

الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين

13:37 GMT 23.02.2026
راديو
الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
يعتبر الفول المدمس طبقا مصريا أساسيا على وجبة سحور المصريين خلال شهر رمضان، وهو يمثل أيضا الطبق الشعبي الأول في مصر، ويستخدمه المصريون كبديل للبروتين، وعلى الرغم من طريقة الطهو الصعبة، لكونها تستغرق وقتا طويلا، فقد اكتسب هذا الطبق شعبية كبيرة لدي المصريين لأسباب تاريخية وتراثية.
واختلف الباحثون بأن أصل هذا الطبق بين من يري أن المصريين القدماء هم أول من استخدموه، ومن يقول بأن يونانيا يُدعى "ديموس" عاش في مصر القديمة، وكان يمتلك حماما عاما به مستودع لحرق القمامة لتسخين المياه، فاستغل "ديموس" الحرارة الناتجة عن حرق المخلفات لتسوية هذه البقوليات الجافة، بوضع قدر الفول في القمامة المشتعلة، وانتشرت هذه الطريقة بين المصريين، وأطلقوا عليها "مدمس" نسبة لـ"ديموس".
وحول طبق الفول ومكانته على مائدة سحور المصريين، تدور حلقة اليوم من "مساحة حرة".

من جانبها قالت خبيرة التغذية المصرية، د. مروة عبد الكريم شعير، إن "الفول المدمس أفضل خيار للسحور في رمضان، لأنه يُهضم ببطء، إذ يستغرق من 4-6 ساعات أو أكثر، مما يمنح شعورا بالشبع الطويل، ويحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، فيمنع الجوع المفاجئ والتقلبات، خاصة بالنسبة لمرضى السكري".

وحثت الخبيرة على "تجنب الإفراط في أكل الفول، إذ لا تتعدي الكمية من 3-4 ملاعق يوميا، أو 150-200 غرام أسبوعيا للأصحاء، وكمية أقل للمرضى، مع تجنب إضافة الكثير من الدهون أو الملح، ويفضل تناوله مع خبز من الحبوب الكاملة، وسلاطة، وزبادي، وفواكه، وهناك بدائل جيدة للفول مثل الحمص أو الفاصوليا البيضاء".
ومن جانبه، قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في مصر، د. مجدي شاكر، إن "الفول أكلة مصرية صميمة، ولها جذور تاريخية منذ العصور القديمة"، لافتا إلى أن "من يزور المتحف الزراعي في مصر سيجد هذه النبتة التي كانت عند المصري القديم، فضلا عن أن الجداريات الفرعونية مرسوم عليها هذه الحبوب، كما أنها وُجدت في بعض المقابر، باعتبارها من مستلزمات المصري بعد البعث في الحياة الأخرى".
وأشار شاكر إلى أن "كلمة الفول المدمس تحريف لكلمة (متمس)، التي هي كلمة مصرية قديمة"، مضيفا أن "مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان من خلال حضور الفول كوجبة أساسية على مائدة السحور؛ هو امتداد لهذا الأصل التاريخي وترسيخ لثقافة غذائية أصيلة عند المصريين".
