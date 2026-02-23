https://sarabic.ae/20260223/الفول-أفضل-خيار-للسحور-عند-المصرين-1110658280.html

الفول.. أفضل خيار للسحور عند المصرين

سبوتنيك عربي

يعتبر الفول المدمس طبقا مصريا أساسيا على وجبة سحور المصريين خلال شهر رمضان، وهو يمثل أيضا الطبق الشعبي الأول في مصر، ويستخدمه المصريون كبديل للبروتين، وعلى... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

رمضان

واختلف الباحثون بأن أصل هذا الطبق بين من يري أن المصريين القدماء هم أول من استخدموه، ومن يقول بأن يونانيا يُدعى "ديموس" عاش في مصر القديمة، وكان يمتلك حماما عاما به مستودع لحرق القمامة لتسخين المياه، فاستغل "ديموس" الحرارة الناتجة عن حرق المخلفات لتسوية هذه البقوليات الجافة، بوضع قدر الفول في القمامة المشتعلة، وانتشرت هذه الطريقة بين المصريين، وأطلقوا عليها "مدمس" نسبة لـ"ديموس". وحول طبق الفول ومكانته على مائدة سحور المصريين، تدور حلقة اليوم من "مساحة حرة".وحثت الخبيرة على "تجنب الإفراط في أكل الفول، إذ لا تتعدي الكمية من 3-4 ملاعق يوميا، أو 150-200 غرام أسبوعيا للأصحاء، وكمية أقل للمرضى، مع تجنب إضافة الكثير من الدهون أو الملح، ويفضل تناوله مع خبز من الحبوب الكاملة، وسلاطة، وزبادي، وفواكه، وهناك بدائل جيدة للفول مثل الحمص أو الفاصوليا البيضاء".وأشار شاكر إلى أن "كلمة الفول المدمس تحريف لكلمة (متمس)، التي هي كلمة مصرية قديمة"، مضيفا أن "مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان من خلال حضور الفول كوجبة أساسية على مائدة السحور؛ هو امتداد لهذا الأصل التاريخي وترسيخ لثقافة غذائية أصيلة عند المصريين".

