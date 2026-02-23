https://sarabic.ae/20260223/بكين-تدعو-واشنطن-إلى-إلغاء-الرسوم-الجمركية-الأحادية-المفروضة-على-الشركاء-التجاريين-1110647201.html
بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على الشركاء التجاريين
بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على الشركاء التجاريين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، في تعليق لها على قرار المحكمة العليا الأمريكية، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T05:01+0000
2026-02-23T05:01+0000
2026-02-23T05:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى إلغاء التدابير الجمركية الأحادية ذات الصلة المفروضة على شركائها التجاريين".وكانت قد أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة المنصرم، أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية على الواردات، لا يخوله القيام بذلك.وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسهم في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".
https://sarabic.ae/20260220/البرازيل-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-بشأن-رسوم-ترامب-الجمركية-بالغ-الأهمية-لنا-1110587496.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7342d7cfa8c7227b2095f39969b70ae8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, الصين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, الصين, العالم
بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على الشركاء التجاريين
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، في تعليق لها على قرار المحكمة العليا الأمريكية، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين.
وجاء في بيان الوزارة: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى إلغاء التدابير الجمركية الأحادية
ذات الصلة المفروضة على شركائها التجاريين".
وكانت قد أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة المنصرم، أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية على الواردات، لا يخوله القيام بذلك
.
من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.
كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسهم في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".