خبير: إيران وأمريكا تريدان الاتفاق على الرغم من كل الحشد العسكري

وقال قطايا، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "تبين مع الوقت أن الدولة في إيران، هي دولة قوية ومتينة بالقدر الذي لم تستطع فيه كل التحشدات العسكرية الأمريكية من لي ذراعها وأخذها باتجاه الاستسلام"، متابعا: "أرى أن المشهد بدأ يذهب باتجاه عقلانية أكبر عند الولايات المتحدة لجهة معرفة حجم قوة إيران في الرد".ولفت إلى أن "اليوم هناك مصطلح جديد اسمه السلام بالقوة"، كاشفا أن "إيران تمتلك قوة عسكرية ممكن أن تذهب باتجاه إحداث مفاجأة على المستوى العسكري للولايات المتحدة الأمريكية". وأوضح قطايا أن "التفاوض يأتي في مرحلته الثانية، بإجبار الولايات المتحدة إيران، بعد أن فشلت كل التهويلات بالتوازن العسكري والتحشيد العسكري، على التنازل عن مجموعة مسائل أساسية هي، أولا أن تذهب باتجاه ليس القضاء على الملف النووي، بل أن كان سيبقى مخزون اليورانيوم المخصب في إيران أو سينقل إلى دولة أخرى"، والمرحلة الثانية هي الصواريخ الباليستية". وقال ضيف "سبوتنيك": "هناك إصرار في إيران على أننا إذا ذهبنا إلى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون هذه الحرب الوحيدة والنهائية التي تعيد إيران إلى موقعها الجيوبوليتيكي، والتي ستجبر أمريكا لرفع العقوبات عن إيران"، مؤكدا أن "هدف إسرائيل ونتنياهو هو إسقاط النظام".ويتصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها البحري والجوي في المنطقة، عبر نشر مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" على مقربة من الخليج، وإرسال حاملة ثانية هي "جيرالد فورد" في طريقها للتمركز قرب المتوسط، إضافة إلى تعزيز أسراب المقاتلات والقاذفات بعيدة المدى ووضعها في حالة تأهب تحسبا لاحتمال توجيه ضربات تستهدف منشآت نووية ومقار للحرس الثوري الإيراني ومنصات صواريخ باليستية.بزشكيان: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عمليةوزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية اعتماد النهج السلمي لتخفيف التوتر بالمنطقة

