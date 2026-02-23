خبير: إيران وأمريكا تريدان الاتفاق على الرغم من كل الحشد العسكري

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
اعتبر الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الإيراني، الدكتور عباس قطايا، أن كلا من إيران والولايات المتحدة الأمريكية تسعيان إلى التوصل لاتفاق خلال الجولة... 23.02.2026
حصري
اعتبر الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الإيراني، الدكتور عباس قطايا، أن كلا من إيران والولايات المتحدة الأمريكية تسعيان إلى التوصل لاتفاق خلال الجولة المرتقبة من المفاوضات، يوم الخميس المقبل، رغم أجواء التصعيد والحشد العسكري.
وقال قطايا، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "تبين مع الوقت أن الدولة في إيران، هي دولة قوية ومتينة بالقدر الذي لم تستطع فيه كل التحشدات العسكرية الأمريكية من لي ذراعها وأخذها باتجاه الاستسلام"، متابعا: "أرى أن المشهد بدأ يذهب باتجاه عقلانية أكبر عند الولايات المتحدة لجهة معرفة حجم قوة إيران في الرد".

وأضاف أن "العالم اليوم ينتظر 15 يوما كتحديد لموعد وضعه ترامب لإنهاء الحوار"، مشيرا إلى أن "النقاش مع إيران مختلف هذه المرة لأن الطرف الآخر معروف بعناده وشخصيته العقائدية التي لا ترضى بالتهويلات والتهديدات".

ولفت إلى أن "اليوم هناك مصطلح جديد اسمه السلام بالقوة"، كاشفا أن "إيران تمتلك قوة عسكرية ممكن أن تذهب باتجاه إحداث مفاجأة على المستوى العسكري للولايات المتحدة الأمريكية".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
طهران: مفاوضات الخميس ستحدد مصير الجنود الأمريكيين في المنطقة "إلى ديارهم أم إلى الجحيم"
06:39 GMT
وأوضح قطايا أن "التفاوض يأتي في مرحلته الثانية، بإجبار الولايات المتحدة إيران، بعد أن فشلت كل التهويلات بالتوازن العسكري والتحشيد العسكري، على التنازل عن مجموعة مسائل أساسية هي، أولا أن تذهب باتجاه ليس القضاء على الملف النووي، بل أن كان سيبقى مخزون اليورانيوم المخصب في إيران أو سينقل إلى دولة أخرى"، والمرحلة الثانية هي الصواريخ الباليستية".

وأكد أن "المؤشرات في إيران اليوم تدل على أن كل المفاصل الأساسية في الدولة الإيرانية باتوا يعلمون أن ترامب وإدارته لديهم كما كبيرا من الغدر الذي يجب أن يحتسب له ألف حساب"، لافتا إلى أن "إيران اليوم تتواجد في موقع جغرافي وجيوبوليتيكي، قد يكون من الأهم في العالم خاصة في إطلالتها على مضيق هرمز الذي يشكل الشريان الأساسي للطاقة في العالم، وإغلاقه لن يؤثر فقط على الولايات المتحدة أو على أوروبا بل على العالم".

مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
تقارير: الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط
02:35 GMT
وقال ضيف "سبوتنيك": "هناك إصرار في إيران على أننا إذا ذهبنا إلى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون هذه الحرب الوحيدة والنهائية التي تعيد إيران إلى موقعها الجيوبوليتيكي، والتي ستجبر أمريكا لرفع العقوبات عن إيران"، مؤكدا أن "هدف إسرائيل ونتنياهو هو إسقاط النظام".
ويتصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها البحري والجوي في المنطقة، عبر نشر مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" على مقربة من الخليج، وإرسال حاملة ثانية هي "جيرالد فورد" في طريقها للتمركز قرب المتوسط، إضافة إلى تعزيز أسراب المقاتلات والقاذفات بعيدة المدى ووضعها في حالة تأهب تحسبا لاحتمال توجيه ضربات تستهدف منشآت نووية ومقار للحرس الثوري الإيراني ومنصات صواريخ باليستية.
بزشكيان: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية
وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية اعتماد النهج السلمي لتخفيف التوتر بالمنطقة
