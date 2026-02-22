https://sarabic.ae/20260222/وزيرا-خارجية-العراق-وإيران-يؤكدان-أهمية-اعتماد-النهج-السلمي-لتخفيف-التوتر-بالمنطقة-1110643625.html
وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية اعتماد النهج السلمي لتخفيف التوتر بالمنطقة
ناقش وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، تطورات عملية التفاوض بين طهران وواشنطن، وأكدا أهمية اعتماد النهج السلمي...
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، اليوم الأحد: إن "الجانبين أكدا استمرار العملية التفاوضية، حيث تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للجلسة المقبلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوساطة سلطنة عُمان، على أن تُعقد الجلسة في مدينة جنيف.. وتطرق الاتصال إلى التحشيدات العسكرية في المنطقة، إذ شدد الطرفان على أن المسار الصحيح لمعالجة التحديات الراهنة يتمثل في اعتماد النهج السلمي، والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات كسبيل لتخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار".وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستمارس حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم عسكري أميركي.وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".
ناقش وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، تطورات عملية التفاوض بين طهران وواشنطن، وأكدا أهمية اعتماد النهج السلمي والحوار كسبيل لتخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، اليوم الأحد: إن "الجانبين أكدا استمرار العملية التفاوضية، حيث تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للجلسة المقبلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوساطة سلطنة عُمان، على أن تُعقد الجلسة في مدينة جنيف.. وتطرق الاتصال إلى التحشيدات العسكرية في المنطقة، إذ شدد الطرفان على أن المسار الصحيح لمعالجة التحديات الراهنة يتمثل في اعتماد النهج السلمي، والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات كسبيل لتخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار".
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه من الممكن التوصل في الجولة المقبلة من المفاوضات إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستمارس حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم عسكري أميركي.
وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".
وأضاف أنه يمكن التوصل إلى حل بشأن تخصيب اليورانيوم، وتم تبادل المقترحات في هذا الشأن مع الجانب الأميركي، مشددا على أن إيران طورت تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بنفسها، ولا يمكنها التخلي عنها.
وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس
كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".