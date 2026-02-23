كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بعملية السلام في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/كالاس-الاتحاد-الأوروبي-يريد-المشاركة-بعملية-السلام-في-غزة-1110664384.html
كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بعملية السلام في غزة
كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بعملية السلام في غزة
سبوتنيك عربي
أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود في رفح" و"بعثة الشرطة الأوروبية في... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T15:51+0000
2026-02-23T15:51+0000
العالم
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc20ab785a5f53936d338ace33baccac.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين.وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى موافقة إسرائيل بشأن تدريب ضباط الشرطة الفلسطينية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بمساهمة أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.وأعلن ترامب في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأسيس "مجلس السلام"، كأحد أربعة هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق خطته المطروحة لتحقيق السلام في القطاع، التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد حرب استمرت نحو عامين وتسببت في مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني بالقطاع.
https://sarabic.ae/20260220/حماس-نطالب-بموقف-حقيقي-من-مجلس-السلام-لوضع-حد-لخروقات-إسرائيل-1110582480.html
https://sarabic.ae/20260223/نتنياهو-يعترض-للمرة-الثانية-على-شعار-لجنة-إدارة-غزة-بسبب-كلمة-1110655740.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497445_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef6f0ffd5f1e84914b56f057aaacbc30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي

كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بعملية السلام في غزة

15:51 GMT 23.02.2026
© Sputnikتحديات انتشار القوة الدولية في غزة
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود في رفح" و"بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية" يمكن أن تؤديا دورا مهما في تحقيق السلام بقطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين.
مجلس السلام لغزة بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
"حماس": نطالب بموقف حقيقي من مجلس السلام لوضع حد لخروقات إسرائيل
20 فبراير, 18:03 GMT
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى موافقة إسرائيل بشأن تدريب ضباط الشرطة الفلسطينية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
نتنياهو يعترض للمرة الثانية على شعار لجنة إدارة غزة بسبب "كلمة"
12:09 GMT
وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بمساهمة أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأعلن ترامب في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأسيس "مجلس السلام"، كأحد أربعة هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق خطته المطروحة لتحقيق السلام في القطاع، التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد حرب استمرت نحو عامين وتسببت في مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني بالقطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала