كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بعملية السلام في غزة
أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود في رفح" و"بعثة الشرطة الأوروبية في... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بعملية السلام في غزة
أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود في رفح" و"بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية" يمكن أن تؤديا دورا مهما في تحقيق السلام بقطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين.
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى موافقة إسرائيل
بشأن تدريب ضباط الشرطة الفلسطينية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة
.
وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بمساهمة أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأعلن ترامب في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأسيس "مجلس السلام"، كأحد أربعة هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية
لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق خطته المطروحة لتحقيق السلام في القطاع، التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد حرب استمرت نحو عامين وتسببت في مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني بالقطاع.