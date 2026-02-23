عربي
يتميز هذا المقهى بموقعه الفريد، الذي يطل مباشرة على مياه المحيط الهادئ الزرقاء الصافية، ما يجعل المقهى وجهة مثالية لعشاق المغامرة الذين يبحثون عن الإثارة في أجواء طبيعية خلابة، وكذلك لمحبي المناظر الطبيعية الذين يرغبون في الاستمتاع بجمال إطلالة البحر في هدوء وتأمل.ورغم أن قائمة الأسعار في المقهى تصنف على أنها مرتفعة مقارنة بالمقاهي التقليدية، فإن هذا السعر يشمل حزمة خدمات متكاملة، فكل فنجان قهوة يقدّم للزائر يتضمن تأمينًا شاملًا يغطي الحوادث المحتملة أثناء التواجد في الموقع، إلى جانب توفير معدات وقائية خاصة.مشهد طريف.. موكب من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة.. فيديوروبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو
ليس لضعاف القلوب.. مقهى على حافة هاوية يجذب الزوار في الصين... فيديو

13:53 GMT 23.02.2026
© Sputnikمقهى في الصين
مقهى في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Sputnik
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور، لمقهى فريد من نوعه على حافة جرف صخري، في مقاطعة جوفيان في الصين، خلال عطلة رأس السنة الصينية.
يتميز هذا المقهى بموقعه الفريد، الذي يطل مباشرة على مياه المحيط الهادئ الزرقاء الصافية، ما يجعل المقهى وجهة مثالية لعشاق المغامرة الذين يبحثون عن الإثارة في أجواء طبيعية خلابة، وكذلك لمحبي المناظر الطبيعية الذين يرغبون في الاستمتاع بجمال إطلالة البحر في هدوء وتأمل.
ورغم أن قائمة الأسعار في المقهى تصنف على أنها مرتفعة مقارنة بالمقاهي التقليدية، فإن هذا السعر يشمل حزمة خدمات متكاملة، فكل فنجان قهوة يقدّم للزائر يتضمن تأمينًا شاملًا يغطي الحوادث المحتملة أثناء التواجد في الموقع، إلى جانب توفير معدات وقائية خاصة.
