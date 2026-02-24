https://sarabic.ae/20260224/إعلام-العسكريون-الأوروبيون-قلقون-من-اعتماد-جيوشهم-على-البرمجة-الأمريكية--1110687368.html
إعلام: العسكريون الأوروبيون قلقون من اعتماد جيوشهم على البرمجة الأمريكية
وأضافت الوسائل أن المسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن النقاش حول السيادة التكنولوجية سيؤدي إلى عواقب وخيمة لأمن القارة، نظرا لاعتماد جيوشهم على البرمجة والشبكات الأمريكية لإدارة الأنظمة المهمة.وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الشركات التكنولوجية الأمريكية تقوم بدور مهم في ضمان أمن الاتصالات وجمع المعلومات الاستخبارية وحفظ المعلومات لجيوش القارة، إلى جانب الأسلحة الأمريكية والبنية التحتية، بما فيها أقمار الاستطلاع وأنظمة الإدارة والتحكم.وحذروا من أن الخطوات الرامية إلى تقييد وصول التكنولوجية الأمريكية إلى أسواق أوروبا، يمكن أن تؤدي إلى تقويض أمن القارة.ووصف مسؤول أوروبي لم يكشف عن اسمه، النقاش حول السعي لتحقيق السيادة التكنولوجية الأوروبية بأنه غير واقعي ولا فائدة منه.وكشف المسؤول عن أن معظم المنصات الأوروبية تعتمد على البرمجة الأمريكية، ولذلك من غير الممكن تحقيق السيادة التكنولوجية في أقرب وقت.ولفتت الوسائل إلى أن أوروبا غير قادرة على التخلي عن نظام "أيغيس"، الذي كان مصمما من قبل شركة "لوكهيد مارتن"، ويستخدم هذا النظام على سفن الأساطيل العسكرية النرويجية والإسبانية وغيرها.
ذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين العسكريين الأوروبيين يشعرون بالقلق من أن السعي إلى تحقيق السيادة التكنولوجية المبنية على تقييد وصول التكنولوجية الأمريكية إلى أسواق أوروبا، محفوف بالمخاطر للقارة، لأن جيوشها تعتمد على البرمجة الأمريكية.
وأضافت الوسائل أن المسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن النقاش حول السيادة التكنولوجية سيؤدي إلى عواقب وخيمة لأمن القارة، نظرا لاعتماد جيوشهم على البرمجة والشبكات الأمريكية لإدارة الأنظمة المهمة.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الشركات التكنولوجية الأمريكية تقوم بدور مهم في ضمان أمن الاتصالات وجمع المعلومات الاستخبارية وحفظ المعلومات لجيوش القارة، إلى جانب الأسلحة الأمريكية والبنية التحتية، بما فيها أقمار الاستطلاع وأنظمة الإدارة والتحكم.
وحذروا من أن الخطوات الرامية إلى تقييد وصول التكنولوجية الأمريكية إلى أسواق أوروبا، يمكن أن تؤدي إلى تقويض أمن القارة.
ووصف مسؤول أوروبي لم يكشف عن اسمه، النقاش حول السعي لتحقيق السيادة التكنولوجية الأوروبية بأنه غير واقعي ولا فائدة منه.
وقال إن "الجنرالات الأوروبيين يشعرون بالقلق من هذا المسعى".
وكشف المسؤول عن أن معظم المنصات الأوروبية تعتمد على البرمجة الأمريكية، ولذلك من غير الممكن تحقيق السيادة التكنولوجية في أقرب وقت.
ولفتت الوسائل إلى أن أوروبا غير قادرة على التخلي عن نظام "أيغيس"، الذي كان مصمما من قبل شركة "لوكهيد مارتن"، ويستخدم هذا النظام على سفن الأساطيل العسكرية النرويجية والإسبانية وغيرها.