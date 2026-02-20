https://sarabic.ae/20260220/إعلام-واشنطن-تهدد-الاتحاد-الأوروبي-في-حال-الحد-من-بيع-أسلحتها--1110573320.html
إعلام: واشنطن تهدد الاتحاد الأوروبي في حال الحد من بيع أسلحتها
إعلام: واشنطن تهدد الاتحاد الأوروبي في حال الحد من بيع أسلحتها
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "بوليتيكو"، نقلا عن الوثيقة التي تحتوى على تفاصيل الاستشارة بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T13:01+0000
2026-02-20T13:01+0000
2026-02-20T13:01+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110496020_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b2d135ac0b9b136cc0998f85073c9d52.jpg
وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع الأمريكية تقف ضد أي جهود أوروبية لمنع الشركات الأمريكية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.وفقا لهذه الوثيقة، فإن الولايات المتحدة تمنع أي محاولات قد تحد من إمكانية اشتراك أمريكا في المشتريات الدفاعية الوطنية الأوروبية.وأثبتت الولايات المتحدة أن المحسوبية هي سياسة غير صحيحة للاتحاد الأوروبي.وأشارت وكالة "بوليتيكو" إلى وجود تناقض في المنهج الأمريكي.ولفتت إلى أن الرئاسة الأمريكية تريد من الأوربيين أن يتحملوا التكاليف الدفاعية للقارة، وفي الوقت نفسه، لا تريد الولايات المتحدة أن تكون هذه العملية على حساب أمريكا.وكشفت وكالة "بوليتيكو"، في الوقت السابق، نقلا عن الوثيقة لدى وزارة الدفاع الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن بديل للطائرات الأمريكية مع نظام الإنذار المبكر والتحكم من طراز "بوينغ".وأعلن الأمين العام لـ"الناتو"، مارك روته، على هامش المؤتمر الأمني في ميونيخ، أن الرؤية الأوروبية حول الأمن الجماعي تغيرت بالكامل، ولذلك الدول الأوروبية مستعدة لتحمل التكاليف الدفاعية والقيام بالدور المهم في حلف "الناتو".
https://sarabic.ae/20260219/الخارجية-الروسية-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-العقوبات-ضد-روسيا-تصل-إلى-2-تريليون-يورو-1110555513.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110496020_113:0:1073:720_1920x0_80_0_0_19019a4c89ce5dcbf920c70a457b187a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: واشنطن تهدد الاتحاد الأوروبي في حال الحد من بيع أسلحتها
كشفت وكالة "بوليتيكو"، نقلا عن الوثيقة التي تحتوى على تفاصيل الاستشارة بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هددت الاتحاد الأوروبي في حال منع الشركات الأمريكية من الوصول إلى أسواق الأسلحة الأوروبية.
وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع الأمريكية تقف ضد أي جهود أوروبية لمنع الشركات الأمريكية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وفقا لهذه الوثيقة، فإن الولايات المتحدة تمنع أي محاولات قد تحد من إمكانية اشتراك أمريكا في المشتريات الدفاعية الوطنية الأوروبية.
وأثبتت الولايات المتحدة أن المحسوبية هي سياسة غير صحيحة للاتحاد الأوروبي
.
وأشارت وكالة "بوليتيكو" إلى وجود تناقض في المنهج الأمريكي.
ولفتت إلى أن الرئاسة الأمريكية تريد من الأوربيين أن يتحملوا التكاليف الدفاعية للقارة، وفي الوقت نفسه، لا تريد الولايات المتحدة أن تكون هذه العملية على حساب أمريكا.
وكشفت وكالة "بوليتيكو"، في الوقت السابق، نقلا عن الوثيقة لدى وزارة الدفاع الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن بديل للطائرات الأمريكية مع نظام الإنذار المبكر والتحكم من طراز "بوينغ".
وأعلن الأمين العام لـ"الناتو"، مارك روته، على هامش المؤتمر الأمني في ميونيخ، أن الرؤية الأوروبية حول الأمن الجماعي تغيرت بالكامل، ولذلك الدول الأوروبية مستعدة لتحمل التكاليف الدفاعية والقيام بالدور المهم في حلف "الناتو".