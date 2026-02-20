عربي
"تحقيق شامل"... الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا جديدا بشأن "فينيسيوس"
"تحقيق شامل"... الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا جديدا بشأن "فينيسيوس"
سبوتنيك عربي
طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة باتخاذ إجراءات صارمة في معاقبة المتورطين في قضية العنصرية الجديدة التي تعرض لها فينيسيوس... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T11:17+0000
2026-02-20T11:17+0000
مجتمع
أخبار البرازيل
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096467867_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_e193cbf078284872ce4e0cfac0d4e9e3.jpg
ونشر الاتحاد البرازيلي، اليوم الجمعة، بيانا جديدا أوضح من خلاله أنه يتوقع من "فيفا" متابعة القضية، كما طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المسؤولين عن الإساءات العنصرية ومعاقبتهم.وأعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن امتنانه باللفتة العلنية التي أظهرها رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، مشيدًا بالتغييرات التي طرأت على المادتين 15 و30 من لوائح الانضباط، والتي توفر آليات وطرقا جديدة لمكافحة التمييز في كرة القدم والقضاء على العنصرية.وذكر الاتحاد البرازيلي في بيانه أن الاتحاد الأوروبي كان رائدا في مكافحة العنصرية والتمييز، حيث وضع سياسات لمنع السلوك العنصري والمعاقبة عليه.في وقت طالب الاتحاد البرازيلي، الاتحاد الأوروبي، بإجراء تحقيق شامل في الأفعال المرتكبة ضد لاعبه ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مع الأخذ في الاعتبار شهادة اللاعب والحاضرين، من أجل تحديد ومعاقبة المتورطين في الحادث بطريقة رادعة.ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد قد اشتكى من تلفظ الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي ضده بعبارات تحمل إساءات عنصرية خلال مباراة الفريقين، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب دا لوز في لشبونة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.وفعّل الحكم فرانسوا ليتكسييه بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للفيفا، ما أدى إلى إيقاف المباراة مؤقتا وإبلاغ الجماهير في الملعب.في وقت أشار الاتحاد البرازيلي إلى أن اللاعب تعرض إلى سلسلة من الإساءات العنصرية من قبل بعض المشجعين الحاضرين، الذين وجهوا إهانات عنصرية للاعب البرازيلي.
طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة باتخاذ إجراءات صارمة في معاقبة المتورطين في قضية العنصرية الجديدة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور نجم المنتخب البرازيلي وريال مدريد الإسباني.
ونشر الاتحاد البرازيلي، اليوم الجمعة، بيانا جديدا أوضح من خلاله أنه يتوقع من "فيفا" متابعة القضية، كما طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المسؤولين عن الإساءات العنصرية ومعاقبتهم.
وأعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن امتنانه باللفتة العلنية التي أظهرها رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، مشيدًا بالتغييرات التي طرأت على المادتين 15 و30 من لوائح الانضباط، والتي توفر آليات وطرقا جديدة لمكافحة التمييز في كرة القدم والقضاء على العنصرية.
هدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
مجتمع
بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو
15 فبراير 2024, 13:28 GMT
وذكر الاتحاد البرازيلي في بيانه أن الاتحاد الأوروبي كان رائدا في مكافحة العنصرية والتمييز، حيث وضع سياسات لمنع السلوك العنصري والمعاقبة عليه.
في وقت طالب الاتحاد البرازيلي، الاتحاد الأوروبي، بإجراء تحقيق شامل في الأفعال المرتكبة ضد لاعبه ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مع الأخذ في الاعتبار شهادة اللاعب والحاضرين، من أجل تحديد ومعاقبة المتورطين في الحادث بطريقة رادعة.
ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد قد اشتكى من تلفظ الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي ضده بعبارات تحمل إساءات عنصرية خلال مباراة الفريقين، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب دا لوز في لشبونة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وفعّل الحكم فرانسوا ليتكسييه بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للفيفا، ما أدى إلى إيقاف المباراة مؤقتا وإبلاغ الجماهير في الملعب.
في وقت أشار الاتحاد البرازيلي إلى أن اللاعب تعرض إلى سلسلة من الإساءات العنصرية من قبل بعض المشجعين الحاضرين، الذين وجهوا إهانات عنصرية للاعب البرازيلي.
