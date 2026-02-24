عربي
الأكثر تطورا حول العالم.. إعلام إسرائيلي: هبوط 12 مقاتلة أمريكية في جنوب إسرائيل
الأكثر تطورا حول العالم.. إعلام إسرائيلي: هبوط 12 مقاتلة أمريكية في جنوب إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" هبطت في إحدى قواعد القوات الجوية في جنوب إسرائيل.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هبوط الطائرات الأمريكية الأكثر تطورا يأتي كجزء من الانتشار الإقليمي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.وأكدت الهيئة أن "هذه هي الطائرات المقاتلة الأكثر تطورا في العالم، وهي حكر على الولايات المتحدة، وبإمكانها اختراق أراضي العدو وتحييد أنظمة الدفاع الجوي والرادارات".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "من المحتمل أن يكون الخيار الأمريكي لنشر سرب طائرات إف 22 في إسرائيل نابعا من استعداد تل أبيب للتعامل مع الهجمات الصاروخية، واستنادا إلى الخبرة السابقة من الحملة الأخيرة".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الخيار الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران، وأفادت ليفيت في مؤتمر صحفي، حول سؤال بشأن إيران أن الخيار الأول للرئيس ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران، لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".
الأكثر تطورا حول العالم.. إعلام إسرائيلي: هبوط 12 مقاتلة أمريكية في جنوب إسرائيل

20:58 GMT 24.02.2026
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" هبطت في إحدى قواعد القوات الجوية في جنوب إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هبوط الطائرات الأمريكية الأكثر تطورا يأتي كجزء من الانتشار الإقليمي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأكدت الهيئة أن "هذه هي الطائرات المقاتلة الأكثر تطورا في العالم، وهي حكر على الولايات المتحدة، وبإمكانها اختراق أراضي العدو وتحييد أنظمة الدفاع الجوي والرادارات".
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "من المحتمل أن يكون الخيار الأمريكي لنشر سرب طائرات إف 22 في إسرائيل نابعا من استعداد تل أبيب للتعامل مع الهجمات الصاروخية، واستنادا إلى الخبرة السابقة من الحملة الأخيرة".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الخيار الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران، وأفادت ليفيت في مؤتمر صحفي، حول سؤال بشأن إيران أن الخيار الأول للرئيس ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران، لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.
وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".
وأشارت صحيفة غربية إلى أن "هذه المفاوضات سيقودها ويتكوف وكوشنر، وسيؤثر تقييمهما لاحتمالية التوصل إلى اتفاق على حسابات ترامب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد أبلغ ترامب مستشاريه أنه يدرس شنّ ضربات محدودة للضغط على إيران، وإذا لم ينجح ذلك، فسيلجأ إلى هجوم أوسع نطاقًا لإجبار النظام على التغيير".
وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".
