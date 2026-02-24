https://sarabic.ae/20260224/تقارير-الكونغو-الديمقراطية-وبوروندي-تعيدان-فتح-الحدود-بعد-إغلاقها-بسبب-المتمردين-1110674411.html
تقارير: الكونغو الديمقراطية وبوروندي تعيدان فتح الحدود بعد إغلاقها بسبب المتمردين
تقارير: الكونغو الديمقراطية وبوروندي تعيدان فتح الحدود بعد إغلاقها بسبب المتمردين
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "أكتواليتي" الإخباري بإعادة فتح الحدود مع بوروندي، التي أُغلقت لأكثر من شهرين بسبب اشتباكات حركة 23 مارس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
الكونغو
متمردي الكونغو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108362352_0:0:1257:707_1920x0_80_0_0_9a77e6d042bbd4acf09a150e9db261f3.jpg
وكانت بوروندي قد أغلقت حدودها عند قرية جاتومبا في 10 ديسمبر 2025، عقب سيطرة متمردي حركة 23 مارس على مدينة أوفيرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأعلن المتمردون في 17 ديسمبر أنهم سيغادرون المدينة بناءً على طلب الولايات المتحدة.وشنّت حركة 23 مارس، وهي جماعة متمردة أسسها التوتسي الكونغوليون، هجومًا واسع النطاق في يناير الماضي، مما أدى إلى تصعيد الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وتمكن المتمردون من السيطرة على غوما وبوكافو، المركزين الإداريين لمقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية.
الكونغو
وكانت بوروندي قد أغلقت حدودها عند قرية جاتومبا في 10 ديسمبر 2025، عقب سيطرة متمردي حركة 23 مارس على مدينة أوفيرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وشنّت حركة 23 مارس، وهي جماعة متمردة أسسها التوتسي الكونغوليون، هجومًا واسع النطاق في يناير الماضي، مما أدى إلى تصعيد الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
وتمكن المتمردون من السيطرة على غوما وبوكافو، المركزين الإداريين لمقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية.