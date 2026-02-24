https://sarabic.ae/20260224/شبكة-أطباء-السودان-مقتل-28-شخصا-وإصابة-39-آخرين-جراء-هجوم-للـدعم-السريع-على-بلدة-مستريحة-1110687127.html

"شبكة أطباء السودان": مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم للـ"دعم السريع" على منطقة مستريحة

"شبكة أطباء السودان": مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم للـ"دعم السريع" على منطقة مستريحة

أعلنت "شبكة أطباء السودان"، اليوم الثلاثاء، "مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء"، جراء هجوم استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، نُسب إلى قوات...

وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن "القصف الصاروخي الذي طال المنطقة أسفر عن تدمير المركز الصحي الوحيد، إلى جانب تعرض الكوادر الطبية العاملة فيه لاعتداءات، واعتقال أحد أفراد الطاقم الطبي، الذي لا يزال مصيره مجهولًا حتى الآن".وأدانت الشبكة ما وصفته بـ"الاستباحة الواسعة"، التي تعرضت لها منطقة مستريحة، معتبرة أن "الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وبث حالة من الذعر بين السكان، فضلًا عن استهداف المرافق الصحية، الأمر الذي تسبب في موجة نزوح واسعة نحو القرى والمناطق المجاورة، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".وأكدت الشبكة أن "هذه الاعتداءات تمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية، التي تجرّم استهداف المدنيين والمنشآت الصحية".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

