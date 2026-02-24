عربي
الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
"شبكة أطباء السودان": مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم للـ"دعم السريع" على منطقة مستريحة
"شبكة أطباء السودان": مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم للـ"دعم السريع" على منطقة مستريحة
أعلنت "شبكة أطباء السودان"، اليوم الثلاثاء، "مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء"، جراء هجوم استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، نُسب إلى قوات... 24.02.2026
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن "القصف الصاروخي الذي طال المنطقة أسفر عن تدمير المركز الصحي الوحيد، إلى جانب تعرض الكوادر الطبية العاملة فيه لاعتداءات، واعتقال أحد أفراد الطاقم الطبي، الذي لا يزال مصيره مجهولًا حتى الآن".وأدانت الشبكة ما وصفته بـ"الاستباحة الواسعة"، التي تعرضت لها منطقة مستريحة، معتبرة أن "الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وبث حالة من الذعر بين السكان، فضلًا عن استهداف المرافق الصحية، الأمر الذي تسبب في موجة نزوح واسعة نحو القرى والمناطق المجاورة، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".وأكدت الشبكة أن "هذه الاعتداءات تمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية، التي تجرّم استهداف المدنيين والمنشآت الصحية".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أعلنت "شبكة أطباء السودان"، اليوم الثلاثاء، "مقتل 28 شخصا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء"، جراء هجوم استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، نُسب إلى قوات الدعم السريع، وذلك وفقًا لمعلومات أولية وردت إلى الشبكة من المنطقة.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن "القصف الصاروخي الذي طال المنطقة أسفر عن تدمير المركز الصحي الوحيد، إلى جانب تعرض الكوادر الطبية العاملة فيه لاعتداءات، واعتقال أحد أفراد الطاقم الطبي، الذي لا يزال مصيره مجهولًا حتى الآن".
وأدانت الشبكة ما وصفته بـ"الاستباحة الواسعة"، التي تعرضت لها منطقة مستريحة، معتبرة أن "الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وبث حالة من الذعر بين السكان، فضلًا عن استهداف المرافق الصحية، الأمر الذي تسبب في موجة نزوح واسعة نحو القرى والمناطق المجاورة، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه
أمس, 19:40 GMT
وأكدت الشبكة أن "هذه الاعتداءات تمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية، التي تجرّم استهداف المدنيين والمنشآت الصحية".

وطالبت "شبكة أطباء السودان" المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين، الذين نزحوا جراء الهجوم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، والعمل الفوري على وقف الانتهاكات ومحاسبة القيادات المسؤولة عن هذه الأحداث.

وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
