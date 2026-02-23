رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-لا-حلول-سوى-القضاء-على-التمرد-أو-استسلامه-1110670932.html
رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه
رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه
سبوتنيك عربي
أكد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن "القوات المسلحة والشعب السوداني مستمران في معركة الكرامة... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T19:40+0000
2026-02-23T19:40+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الضباط من كليات جامعة كرري، أوضح البرهان، أن "الخيار الوحيد المتاح هو الاستمرار في المعركة حتى نهايتها، أو استسلام العدو"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا. وشدد البرهان على ضرورة "فتح أبواب التوبة" للمقاتلين الذين تم التضليل عليهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة ليست ضد أي جهة رفعت السلاح بسبب تحريض أو معلومات مغلوطة. ودعاهم للعودة إلى الوطن، قائلاً: "نرحب بكل من يختار الوقوف مع وطنه." كما وجه البرهان رسالة إلى السياسيين، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة لكل من يسعى للعودة إلى الحق، محذرًا من أن التمادي في العداء أو تزييف الحقائق ضد الجيش والشعب سيواجه بالعواقب.وكشف عن خطط القوات المسلحة لتطوير آليات البحث العلمي في مجالات الطيران والطائرات المسيرة، والأسلحة المتنقلة والمنظومات الدفاعية، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الهندسية والتقنية الشابة لتعزيز القدرات العسكرية.وفي ختام كلمته، أشاد البرهان بصمود الشعب السوداني واصطفافه خلف القوات المسلحة في معركة "الوجود"، مؤكدًا أن هذه المعركة هي من أصعب المعارك التي خاضها الشعب السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260222/السودان-تدين-استقبال-أوغندا-لـحميدتي-وتعتبره-استهانة-بالضحايا-1110618507.html
https://sarabic.ae/20260223/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-توضح-لـسبوتنيك-الأسباب-التي-قد-تقف-وراء-تشدد-الخرطوم-تجاة-الهدنة-1110664602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_0d775543d7b526d626aa0a89af0a98a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه

19:40 GMT 23.02.2026
© AP Photo / Frank Franklin IIرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبر
أكد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن "القوات المسلحة والشعب السوداني مستمران في معركة الكرامة حتى القضاء على الميليشيا الإرهابية المتمردة".
وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الضباط من كليات جامعة كرري، أوضح البرهان، أن "الخيار الوحيد المتاح هو الاستمرار في المعركة حتى نهايتها، أو استسلام العدو"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وشدد البرهان على ضرورة "فتح أبواب التوبة" للمقاتلين الذين تم التضليل عليهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة ليست ضد أي جهة رفعت السلاح بسبب تحريض أو معلومات مغلوطة. ودعاهم للعودة إلى الوطن، قائلاً: "نرحب بكل من يختار الوقوف مع وطنه."
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
السودان تدين استقبال أوغندا لـ"حميدتي" وتعتبره "استهانة بالضحايا"
أمس, 10:32 GMT
كما وجه البرهان رسالة إلى السياسيين، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة لكل من يسعى للعودة إلى الحق، محذرًا من أن التمادي في العداء أو تزييف الحقائق ضد الجيش والشعب سيواجه بالعواقب.
وتحدث البرهان عن ملامح المرحلة القادمة التي تركز على بناء "جيش ذكي" يعتمد على العلم والتكنولوجيا، حيث أصبحت المعلومات والتقنية جزءًا أساسيًا من الحروب الحديثة.
وكشف عن خطط القوات المسلحة لتطوير آليات البحث العلمي في مجالات الطيران والطائرات المسيرة، والأسلحة المتنقلة والمنظومات الدفاعية، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الهندسية والتقنية الشابة لتعزيز القدرات العسكرية.
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
الحركة الشعبية لتحرير السودان توضح لـ"سبوتنيك" الأسباب التي قد تقف وراء تشدد الخرطوم تجاة "الهدنة"
15:54 GMT
وفي ختام كلمته، أشاد البرهان بصمود الشعب السوداني واصطفافه خلف القوات المسلحة في معركة "الوجود"، مؤكدًا أن هذه المعركة هي من أصعب المعارك التي خاضها الشعب السوداني.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала