https://sarabic.ae/20260223/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-لا-حلول-سوى-القضاء-على-التمرد-أو-استسلامه-1110670932.html

رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه

رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه

سبوتنيك عربي

أكد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن "القوات المسلحة والشعب السوداني مستمران في معركة الكرامة... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T19:40+0000

2026-02-23T19:40+0000

2026-02-23T19:40+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg

وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الضباط من كليات جامعة كرري، أوضح البرهان، أن "الخيار الوحيد المتاح هو الاستمرار في المعركة حتى نهايتها، أو استسلام العدو"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا. وشدد البرهان على ضرورة "فتح أبواب التوبة" للمقاتلين الذين تم التضليل عليهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة ليست ضد أي جهة رفعت السلاح بسبب تحريض أو معلومات مغلوطة. ودعاهم للعودة إلى الوطن، قائلاً: "نرحب بكل من يختار الوقوف مع وطنه." كما وجه البرهان رسالة إلى السياسيين، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة لكل من يسعى للعودة إلى الحق، محذرًا من أن التمادي في العداء أو تزييف الحقائق ضد الجيش والشعب سيواجه بالعواقب.وكشف عن خطط القوات المسلحة لتطوير آليات البحث العلمي في مجالات الطيران والطائرات المسيرة، والأسلحة المتنقلة والمنظومات الدفاعية، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الهندسية والتقنية الشابة لتعزيز القدرات العسكرية.وفي ختام كلمته، أشاد البرهان بصمود الشعب السوداني واصطفافه خلف القوات المسلحة في معركة "الوجود"، مؤكدًا أن هذه المعركة هي من أصعب المعارك التي خاضها الشعب السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260222/السودان-تدين-استقبال-أوغندا-لـحميدتي-وتعتبره-استهانة-بالضحايا-1110618507.html

https://sarabic.ae/20260223/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-توضح-لـسبوتنيك-الأسباب-التي-قد-تقف-وراء-تشدد-الخرطوم-تجاة-الهدنة-1110664602.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي