رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه
أكد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن "القوات المسلحة والشعب السوداني مستمران في معركة الكرامة
2026-02-23T19:40+0000
2026-02-23T19:40+0000
2026-02-23T19:40+0000
وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الضباط من كليات جامعة كرري، أوضح البرهان، أن "الخيار الوحيد المتاح هو الاستمرار في المعركة حتى نهايتها، أو استسلام العدو"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا. وشدد البرهان على ضرورة "فتح أبواب التوبة" للمقاتلين الذين تم التضليل عليهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة ليست ضد أي جهة رفعت السلاح بسبب تحريض أو معلومات مغلوطة. ودعاهم للعودة إلى الوطن، قائلاً: "نرحب بكل من يختار الوقوف مع وطنه." كما وجه البرهان رسالة إلى السياسيين، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة لكل من يسعى للعودة إلى الحق، محذرًا من أن التمادي في العداء أو تزييف الحقائق ضد الجيش والشعب سيواجه بالعواقب.وكشف عن خطط القوات المسلحة لتطوير آليات البحث العلمي في مجالات الطيران والطائرات المسيرة، والأسلحة المتنقلة والمنظومات الدفاعية، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الهندسية والتقنية الشابة لتعزيز القدرات العسكرية.وفي ختام كلمته، أشاد البرهان بصمود الشعب السوداني واصطفافه خلف القوات المسلحة في معركة "الوجود"، مؤكدًا أن هذه المعركة هي من أصعب المعارك التي خاضها الشعب السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
رئيس مجلس السيادة السوداني: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه
أكد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن "القوات المسلحة والشعب السوداني مستمران في معركة الكرامة حتى القضاء على الميليشيا الإرهابية المتمردة".
وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الضباط من كليات جامعة كرري، أوضح البرهان، أن "الخيار الوحيد المتاح هو الاستمرار في المعركة حتى نهايتها، أو استسلام العدو"، حسب وكالة
الأنباء السودانية - سونا.
وشدد البرهان على ضرورة "فتح أبواب التوبة" للمقاتلين الذين تم التضليل عليهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة ليست ضد أي جهة رفعت السلاح بسبب تحريض أو معلومات مغلوطة. ودعاهم للعودة إلى الوطن، قائلاً: "نرحب بكل من يختار الوقوف مع وطنه."
كما وجه البرهان رسالة إلى السياسيين، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة لكل من يسعى للعودة إلى الحق، محذرًا من أن التمادي في العداء أو تزييف الحقائق ضد الجيش والشعب سيواجه بالعواقب.
وتحدث البرهان عن ملامح المرحلة القادمة التي تركز على بناء "جيش ذكي" يعتمد على العلم والتكنولوجيا، حيث أصبحت المعلومات والتقنية جزءًا أساسيًا من الحروب الحديثة.
وكشف عن خطط القوات المسلحة لتطوير آليات البحث العلمي في مجالات الطيران والطائرات المسيرة، والأسلحة المتنقلة والمنظومات الدفاعية، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الهندسية والتقنية الشابة لتعزيز القدرات العسكرية.
وفي ختام كلمته، أشاد البرهان بصمود الشعب السوداني واصطفافه خلف القوات المسلحة في معركة "الوجود"، مؤكدًا أن هذه المعركة هي من أصعب المعارك التي خاضها الشعب السوداني.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية
وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.