السودان تدين استقبال أوغندا لـ"حميدتي" وتعتبره "استهانة بالضحايا"
السودان تدين استقبال أوغندا لـ"حميدتي" وتعتبره "استهانة بالضحايا"
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنها "تندد باللقاء الذي جمع دقلو مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني"، واصفة الاستقبال والاحتفاء به بأنه "استهزاء بالضحايا" وتجاهل للانتهاكات المرتكبة.وأضافت أن الحكومة الأوغندية "ضربت عرض الحائط بالقوانين الدولية"، متسائلة عمّا إذا كان استقبال دقلو يعكس سياسة جديدة من أوغندا تجاه السودان.وأعربت الوزارة السودانية عن أملها في أن تنأى الحكومة الأوغندية بنفسها عن أي ارتباط مع دقلو، بما يحفظ العلاقات بين البلدين ويراعي تطلعات الشعب السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بأقوى العبارات، استقبال الحكومة الأوغندية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، معتبرة أن الخطوة تمثل إساءة للشعب السوداني واستهانة بمعاناة الضحايا.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنها "تندد باللقاء الذي جمع دقلو مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني"، واصفة الاستقبال والاحتفاء به بأنه "استهزاء بالضحايا" وتجاهل للانتهاكات المرتكبة.
وأضافت أن الحكومة الأوغندية "ضربت عرض الحائط بالقوانين الدولية"، متسائلة عمّا إذا كان استقبال دقلو يعكس سياسة جديدة من أوغندا تجاه السودان.
وأعربت الوزارة السودانية عن أملها في أن تنأى الحكومة الأوغندية بنفسها عن أي ارتباط مع دقلو، بما يحفظ العلاقات بين البلدين ويراعي تطلعات الشعب السوداني.

وكان قائد قوات الدعم السريع أكد أنه "لا يريد أن يصبح رئيسا للبلاد وهدفه اقتلاع الإسلاميين فقط"، مضيفا، في تصريحات له: "قواتنا الآن أكثر من 500 ألف مقاتل وبدأنا الحرب بـ 123 ألفا ولن نسمح بتقسيم السودان مجددا".

وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
