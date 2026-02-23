https://sarabic.ae/20260223/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-توضح-لـسبوتنيك-الأسباب-التي-قد-تقف-وراء-تشدد-الخرطوم-تجاة-الهدنة-1110664602.html
الحركة الشعبية لتحرير السودان توضح لـ"سبوتنيك" الأسباب التي قد تقف وراء تشدد الخرطوم تجاة "الهدنة"
قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، د.محمد مصطفى، إن هناك تقديرات عسكرية وسياسية في أي مرحلة من أي حرب في أي دولة، وهناك عوامل تؤثر على هذه التقديرات، وقد تكون تلك العوامل هى الدافع الرئيس وراء اتخاذ القرار بالهدنة أو الاستمرار بالحرب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الإثنين، تلك العوامل تتمثل في مستوى الإمدادات العسكرية وحجم القوات ومستوى التقدم الميداني للقوات والموقف السياسي على المستويين الداخلي والخارجي، وكل ما كانت هذه العوامل متوفرة وإيجابية كان قرار القيادة الاستمرار في الحرب
لكسر شوكة العدو وإضعافه.
وتابع مصطفى: لكن ذلك لا يعني إغلاق أي باب للحوار والتمسك بخيار الحرب فقط في السودان، لأن التجارب أثبتت عدم جدوى هذا القرار خاصة وأن خيار الحسم العسكري قد لا يتحقق وفقٱ للتجارب السابقة في أغلب الحالات الشبيهة، وإن تحقق قد يخلف غبنٱ يؤكد حتمية إنفجار الأوضاع في المستقبل.
وشدد، على أنه ما دام هناك أخطاء إدارية داخلية قد تقع وعلاقات خارجية قد تسوء مع دولة ما، أكيد قد يكون اندلاع حرب جديدة مجرد وقت، ثم أن رفض خيار الهدنة أو السلام قد يؤثر سلبا في مواقف الدول الداعمة
لك، وكذلك قد تجعل الدول الداعمة للطرف الآخر في موقف أقوى وأكثر حجة في دعم حلفائه.
وأشار مصطفى، إلى أن الأجدى سياسيا وعسكريا هو أن تحارب وتدعم كل محاولات وقف الحرب، بل تنادي بذلك تعاطفا مع شعبك الذي يعاني، وإلا فإنك قد تفقد الدعم الداخلي قبل الخارجي، والدعم الداخلي يتمثل في تراجع مستوى الاستنفار وتراجع الروح المعنوية للمقاتلين وظهور تيارات معارضة للحرب وداعمة للسلام وقد تنقسم الجبهة الداخلية ويتراجع الأداء العسكري.
واختتم بالقول: "عندما تتعرض دولة لحرب أهلية تصبح إدارة الدولة معقدة جدا، خاصة إذا لم تملك إستراتيجية ذات مسارات تمتلك بدائل مرنة
تستطيع التعامل مع كل المراحل".
صرح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بأن "احتلال الدعم السريع للمدن والمناطق السودانية وممارستها الانتهاكات بحق السودانيين، يجعلنا نؤكد أن أي وقف إطلاق نار لن يكون مقبولًا ما لم يتضمن انسحابها"، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات "اليوم الوطني لتحرير أم درمان"،الخميس الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى قوله إنه "لا هدنة مع مليشيا التمرد
إذا لم تنسحب من المناطق، التي تسيطر عليها إلى مواقع محددة".
ولفت البرهان إلى أن أي هدنة لا تتضمن هذه الاشتراطات "لن يقبل بها السودانيون".
وقال رئيس مجلس السيادة إن "السودان يسعى إلى بناء سلام حقيقي على أرض صلبة"، مشيرًا إلى أن "الترتيبات جارية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي".
ولفت إلى أن "المجلس سيشهد تمثيلا مقدرا للشباب ولجان المقاومة والقوى، التي صمدت خلال فترة الحرب"، مشددا على أهمية إشراك الشباب في صناعة السلام والمستقبل.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني
كامل إدريس، أن "حكومة الأمل" عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدًا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وطرح إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمي
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.