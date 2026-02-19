https://sarabic.ae/20260219/البرهان-لا-هدنة-مع-مليشيا-التمرد-في-السودان-1110554142.html

البرهان: لا هدنة مع "مليشيا التمرد" في السودان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن احتلال "الدعم السريع" للمدن والمناطق السودانية وممارستها الانتهاكات بحق السودانيين، يجعلنا نؤكد أن أي وقف... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الوطني لتحرير أم درمان، يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى قوله إنه "لا هدنة مع مليشيا التمرد" إذا لم تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها إلى مواقع محددة.ولفت البرهان إلى أن أي هدنة لا تتضمن هذه الاشتراطات "لن يقبل بها السودانيون".ولفت إلى أن المجلس سيشهد تمثيلا مقدرا للشباب ولجان المقاومة والقوى التي صمدت خلال فترة الحرب، مشددا على أهمية إشراك الشباب في صناعة السلام والمستقبل.وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

