https://sarabic.ae/20260219/البرهان-لا-هدنة-مع-مليشيا-التمرد-في-السودان-1110554142.html
البرهان: لا هدنة مع "مليشيا التمرد" في السودان
البرهان: لا هدنة مع "مليشيا التمرد" في السودان
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن احتلال "الدعم السريع" للمدن والمناطق السودانية وممارستها الانتهاكات بحق السودانيين، يجعلنا نؤكد أن أي وقف... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T21:48+0000
2026-02-19T21:48+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الوطني لتحرير أم درمان، يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى قوله إنه "لا هدنة مع مليشيا التمرد" إذا لم تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها إلى مواقع محددة.ولفت البرهان إلى أن أي هدنة لا تتضمن هذه الاشتراطات "لن يقبل بها السودانيون".ولفت إلى أن المجلس سيشهد تمثيلا مقدرا للشباب ولجان المقاومة والقوى التي صمدت خلال فترة الحرب، مشددا على أهمية إشراك الشباب في صناعة السلام والمستقبل.وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260215/مسؤولة-أممية-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-ضرورة-ملحة-وتمنح-المدنيين-فرصة-لالتقاط-الأنفاس-1110394650.html
https://sarabic.ae/20260204/مبعوث-ترامب-يتحدث-عن-هدنة-هل-اقتربت-نهاية-الحرب-في-السودان-1109999089.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_0d775543d7b526d626aa0a89af0a98a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

البرهان: لا هدنة مع "مليشيا التمرد" في السودان

21:48 GMT 19.02.2026
© AP Photo / Frank Franklin IIرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبر
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن احتلال "الدعم السريع" للمدن والمناطق السودانية وممارستها الانتهاكات بحق السودانيين، يجعلنا نؤكد أن أي وقف إطلاق نار لن يكون مقبولا ما لم يتضمن انسحابها.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الوطني لتحرير أم درمان، يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى قوله إنه "لا هدنة مع مليشيا التمرد" إذا لم تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها إلى مواقع محددة.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
مسؤولة أممية: الهدنة الإنسانية في السودان ضرورة ملحة وتمنح المدنيين فرصة لالتقاط الأنفاس
15 فبراير, 19:37 GMT
ولفت البرهان إلى أن أي هدنة لا تتضمن هذه الاشتراطات "لن يقبل بها السودانيون".

وقال رئيس مجلس السيادة إن السودان يسعى إلى بناء سلام حقيقي على أرض صلبة، حسب وصفه، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي.

ولفت إلى أن المجلس سيشهد تمثيلا مقدرا للشباب ولجان المقاومة والقوى التي صمدت خلال فترة الحرب، مشددا على أهمية إشراك الشباب في صناعة السلام والمستقبل.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مبعوث ترامب يتحدث عن هدنة.. هل اقتربت نهاية الحرب في السودان؟
4 فبراير, 20:10 GMT
وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
