عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ريزدفيانكا في زابوروجيه - الدفاع الروسية
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: الغرب يخدع نفسه بادعائه "ضعف" روسيا
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: الغرب يخدع نفسه بادعائه "ضعف" روسيا
تابعنا عبر
أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن المحللين الغربيين يخدعون أنفسهم بنشر مزاعم حول "ضعف" روسيا.
وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "لا أعتقد أن الغرب صادق مع نفسه عندما يقول إنه دمر روسيا أو أضعفها بشكل كبير. كل ما يمكنني الإشارة إليه هو أن هؤلاء هم ذات المحللين، الذين قالوا قبل ثلاث أو أربع سنوات، في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2022، أوه، الروس ينفد مخزونهم من الصواريخ، لقد استنفدوا احتياطياتهم، إنهم على حافة الهاوية، على وشك الانهيار".

وفي الوقت ذاته، أكد جونسون أن الزمن قد أظهر "قيمة" مثل هذه التقييمات التحليلية.

وأضاف: "ببساطة لا يمكنهم الاستمرار على ذات المنوال. اتضح أن هذا لم يكن صحيحًا، بل على العكس تمامًا".
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والنقل التابعة لقوات كييف – وزارة الدفاع
أمس, 08:54 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من دحر تشكيلات أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستولت على مواقع استراتيجية، وحسّنت وضعها التكتيكي، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة نحو 1355 جنديا.
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
