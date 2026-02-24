https://sarabic.ae/20260224/ضابط-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-الغرب-يخدع-نفسه-بادعائه-ضعف-روسيا-1110680339.html
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: الغرب يخدع نفسه بادعائه "ضعف" روسيا
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: الغرب يخدع نفسه بادعائه "ضعف" روسيا
سبوتنيك عربي
أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن المحللين الغربيين يخدعون أنفسهم بنشر مزاعم حول "ضعف" روسيا. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T08:52+0000
2026-02-24T08:52+0000
2026-02-24T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105904711_0:54:3032:1760_1920x0_80_0_0_388046ad615633145d165af378223bf3.jpg
وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "لا أعتقد أن الغرب صادق مع نفسه عندما يقول إنه دمر روسيا أو أضعفها بشكل كبير. كل ما يمكنني الإشارة إليه هو أن هؤلاء هم ذات المحللين، الذين قالوا قبل ثلاث أو أربع سنوات، في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2022، أوه، الروس ينفد مخزونهم من الصواريخ، لقد استنفدوا احتياطياتهم، إنهم على حافة الهاوية، على وشك الانهيار".وأضاف: "ببساطة لا يمكنهم الاستمرار على ذات المنوال. اتضح أن هذا لم يكن صحيحًا، بل على العكس تمامًا".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من دحر تشكيلات أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستولت على مواقع استراتيجية، وحسّنت وضعها التكتيكي، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة نحو 1355 جنديا.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
https://sarabic.ae/20260223/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-والنقل-التابعة-لقوات-كييف--وزارة-الدفاع-1110650527.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105904711_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_a41a19773b7c7804c6097ea74a53b6ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: الغرب يخدع نفسه بادعائه "ضعف" روسيا
أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن المحللين الغربيين يخدعون أنفسهم بنشر مزاعم حول "ضعف" روسيا.
وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "لا أعتقد أن الغرب صادق مع نفسه عندما يقول إنه دمر روسيا أو أضعفها بشكل كبير. كل ما يمكنني الإشارة إليه هو أن هؤلاء هم ذات المحللين، الذين قالوا قبل ثلاث أو أربع سنوات، في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2022، أوه، الروس ينفد مخزونهم من الصواريخ، لقد استنفدوا احتياطياتهم، إنهم على حافة الهاوية، على وشك الانهيار".
وفي الوقت ذاته، أكد جونسون أن الزمن قد أظهر "قيمة" مثل هذه التقييمات التحليلية.
وأضاف: "ببساطة لا يمكنهم الاستمرار على ذات المنوال. اتضح أن هذا لم يكن صحيحًا، بل على العكس تمامًا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من دحر تشكيلات أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستولت على مواقع استراتيجية، وحسّنت وضعها التكتيكي، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة نحو 1355 جنديا.