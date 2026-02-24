"فتح": نرفض تسليم سلاح "حماس" ولا نعتبرها تنظيما إرهابيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/فتح-نرفض-تسليم-سلاح-حماس-ولا-نعتبرها-تنظيما-إرهابيا-1110700936.html
"فتح": نرفض تسليم سلاح "حماس" ولا نعتبرها تنظيما إرهابيا
"فتح": نرفض تسليم سلاح "حماس" ولا نعتبرها تنظيما إرهابيا
سبوتنيك عربي
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، رفضه فكرة نزع سلاح حركة "حماس"، بدعوى أن الحركة ليست... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T14:35+0000
2026-02-24T14:35+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_80b4f7fc5bf3bc6ed1e9a6d3e5fe5faa.jpg
وجاءت تصريحات الأحمد ضمن حوار أجرته معه صحيفة "الشروق"، مساء الاثنين، أوضح من خلاله أن الحركة الفلسطينية لم تنظر لحركة "حماس" يوما على أنها تنظيم إرهابي، وترفض دائما أي قرار يصدر من أي مؤسسة دولية أو حكومة بتصنيهم تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أنهم "جزء من النسيج الوطني الفلسطيني".وقال الأحمد: "كل ما يقال عن نزع سلاح حماس وأنهم تنظيم إرهابي هو كلام مرفوض بالنسبة لنا، فحماس ليست تنظيما إرهابيا، ونحن في حالة حوار وطني دائم معهم من أجل إنجاز متطلبات دخولهم للمنظمة".وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتكب خطأ كبيرا عندما لم يضع ممثلين عن الفلسطينيين، سواء من السلطة أو منظمة التحرير، ضمن مجلس السلام".في وقت رفض عزام الأحمد فكرة حل السلطة الفلسطينية، مؤكدا بأنه "لا يوجد من يطالب بحل السلطة، ففصائل منظمة التحرير تعتبرها إنجازا وطنيا يجب المحافظة عليه، ومن يردد مثل هذا المطلب كأنما يقول لإسرائيل.. حلي محل السلطة الفلسطينية وسيطري على الضفة الغربية".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260220/توني-بلير-نأمل-نزع-سلاح-حماس-بالتراضي-والتخلي-عن-العنف-1110559935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b3cfe56e713da2a11807321a8bbd8dd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

"فتح": نرفض تسليم سلاح "حماس" ولا نعتبرها تنظيما إرهابيا

14:35 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، رفضه فكرة نزع سلاح حركة "حماس"، بدعوى أن الحركة ليست تنظيما إرهابيا.
وجاءت تصريحات الأحمد ضمن حوار أجرته معه صحيفة "الشروق"، مساء الاثنين، أوضح من خلاله أن الحركة الفلسطينية لم تنظر لحركة "حماس" يوما على أنها تنظيم إرهابي، وترفض دائما أي قرار يصدر من أي مؤسسة دولية أو حكومة بتصنيهم تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أنهم "جزء من النسيج الوطني الفلسطيني".
توني بلير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
توني بلير: نأمل نزع سلاح "حماس" بالتراضي والتخلي عن العنف
20 فبراير, 06:44 GMT
وقال الأحمد: "كل ما يقال عن نزع سلاح حماس وأنهم تنظيم إرهابي هو كلام مرفوض بالنسبة لنا، فحماس ليست تنظيما إرهابيا، ونحن في حالة حوار وطني دائم معهم من أجل إنجاز متطلبات دخولهم للمنظمة".
وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتكب خطأ كبيرا عندما لم يضع ممثلين عن الفلسطينيين، سواء من السلطة أو منظمة التحرير، ضمن مجلس السلام".
في وقت رفض عزام الأحمد فكرة حل السلطة الفلسطينية، مؤكدا بأنه "لا يوجد من يطالب بحل السلطة، ففصائل منظمة التحرير تعتبرها إنجازا وطنيا يجب المحافظة عليه، ومن يردد مثل هذا المطلب كأنما يقول لإسرائيل.. حلي محل السلطة الفلسطينية وسيطري على الضفة الغربية".
وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала