ليبيا.. ضرائب الاستيراد الجديدة من قبل المصرف المركزي تشعل الجدل في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/ليبيا-ضرائب-الاستيراد-الجديدة-من-قبل-المصرف-المركزي-تشعل-الجدل-في-البلاد-1110703461.html
ليبيا.. ضرائب الاستيراد الجديدة من قبل المصرف المركزي تشعل الجدل في البلاد
ليبيا.. ضرائب الاستيراد الجديدة من قبل المصرف المركزي تشعل الجدل في البلاد
سبوتنيك عربي
في خطوة مالية جديدة تحمل تداعيات مباشرة على الأسواق وحركة الاستيراد، باشر مصرف ليبيا المركزي تنفيذ ضرائب على السلع المستوردة بنسب متفاوتة تبدأ من الإعفاء... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T15:12+0000
2026-02-24T15:12+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093321916_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa44c47a5a9d5083b018c5641d27cb62.jpg
ومن بين هذه السلع السيارات والسجائر ويأتي القرار في ظل تحديات اقتصادية وضغوط على العملة الأجنبية وسط ترقب لانعكاساته على الأسعار ومستوى المعيشة في السوق المحلية.وفي هذا السياق قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "المصرف المركزي لا يملك من حيث المبدأ صلاحية فرض ضرائب أو رسوم".وأوضح أن الضريبة لا تقر إلا بقانون والرسوم تصدر بقرار من السلطة التنفيذية المختصة، وأشار إلى أن الرسم الذي فرض سابقا على سعر الصرف بنسبة 183% تم بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك وليس بقرار منفرد من المصرف المركزي.وذكر أن من صلاحيات المصرف المركزي تحديد سعر الصرف وتعديله بالزيادة أو النقصان لكنه لا يملك فرض ضرائب أو استحداث رسوم تحت أي مسمى وفي حال صحة ما يتداول بشأن فرض ضريبة أو زيادة تحت مسمى رسوم على سعر الصرف فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المصرف.ولفت مراجع غيث إلى أن الأسعار في الأسواق باتت مرتفعة بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا، مشددا على أن كثيرا من الخدمات التي كانت تعد كمالية لم تعد كذلك مثل الإنترنت والهاتف النقال والسيارة في ظل غياب النقل العام، فضلا عن السكن الذي أصبح بعيد المنال مع غياب القروض السكنية بعد صدور القانون رقم واحد لسنة 2013، الذي اعتبر أنه أسهم في تراجع النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.ووصف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الإجراءات المتخذة حاليا بشأن سعر الصرف بأنها تعكس حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم وأن الحل يكمن في قصر عمليات الاستيراد حتى لأبسط السلع على المصارف التجارية حصرا بحيث تتولى هي فتح الاعتمادات أو دفع المستندات وفق الضوابط والشروط المعتمدة من دون اللجوء إلى مكاتب الصرافة أو أي قنوات موازية.وأفاد بأن هذا التنظيم لا يقع ضمن صلاحيات المصرف المركزي وحده بل يتطلب دورا مباشرا من وزارة المالية والجهات المختصة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الحديث عن حرية الاستيراد في ظل الفوضى الحالية لا يمكن اعتباره حرية حقيقية بل يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي.واعتبر أنه ليس من المنطقي في ظل استمرار تدفق النفط بصورة طبيعية رفع سعر الصرف أو فرض رسوم إضافية عليه لأن الكلفة النهائية ستقع على عاتق المستهلك، والمواطن البسيط وخاصة المتقاعدين الذين يتقاضى كثير منهم رواتب محدودة ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الأدوية والاحتياجات الأساسية ما يجعل أي زيادة إضافية عبئا مضاعفا يفاقم معدلات الفقر ويضعف القدرة الشرائية.وأشار مراجع غيث إلى أنه في حال وجود قرار صادر عن مجلس النواب إلى نشره بشفافية لإبراء ذمة المصرف أمام الرأي العام وإثبات أن القرار صدر عن الجهة التشريعية المختصة.وفي ذات السياق، قال مالك أحد معارض بيع السيارات، خالد الترهوني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن السوق يعاني أساسا من ركود واضح وارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف، مضيفا أن أي زيادة إضافية في الضرائب ستنعكس مباشرة على السعر النهائي الذي يتحمله المواطن، ما يجعل فرض ضرائب تصل إلى 30% و35% على بعض الفئات عبئا مضاعفا على المستهلك.وأكد أن التاجر لن يكون قادرا على امتصاص هذه الزيادات لأن هامش الربح في الأصل محدود ويتأثر بتقلبات سعر الصرف في السوق الموازي والرسوم المصرفية، موضحا أن النتيجة المتوقعة هي ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع حركة البيع والشراء وربما خروج عدد من التجار من السوق.وأضاف أن هذه القرارات قد تدفع بعض المستوردين إلى تقليص حجم وارداتهم أو التوجه إلى أسواق بديلة ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع إضافي في الأسعار ودعا إلى إعادة النظر في نسب الضرائب المفروضة على السيارات أو على الأقل تطبيقها بشكل تدريجي يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.وختم الترهوني حديثه بالتأكيد على أن أي سياسة مالية يجب أن توازن بين حاجة الدولة للإيرادات وبين قدرة المواطن على الشراء، محذرا من أن الضغط المفرط على السوق قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس الاستقرار الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20260118/مصرف-ليبيا-المركزي-يقرر-خفض-قيمة-الدينار-بنسبة-147-أمام-حقوق-السحب-الخاصة-1109360462.html
https://sarabic.ae/20240918/محافظ-مصرف-ليبيا-المركزي-المقال-مستعد-للمغادرة-إذا-اتفق-مجلسي-النواب-والدولة-على-اختيار-محافظ-آخر-1092844885.html
https://sarabic.ae/20260104/مصرف-ليبيا-المركزي-يعيد-تنظيم-بوابة-النقد-الأجنبي-1108845486.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093321916_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ffd0a2072041404c89729a82f3370d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا.. ضرائب الاستيراد الجديدة من قبل المصرف المركزي تشعل الجدل في البلاد

15:12 GMT 24.02.2026
© AP Photoمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
في خطوة مالية جديدة تحمل تداعيات مباشرة على الأسواق وحركة الاستيراد، باشر مصرف ليبيا المركزي تنفيذ ضرائب على السلع المستوردة بنسب متفاوتة تبدأ من الإعفاء الكامل لبعض السلع الأساسية وتصل إلى 40% على سلع أخرى.
ومن بين هذه السلع السيارات والسجائر ويأتي القرار في ظل تحديات اقتصادية وضغوط على العملة الأجنبية وسط ترقب لانعكاساته على الأسعار ومستوى المعيشة في السوق المحلية.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "المصرف المركزي لا يملك من حيث المبدأ صلاحية فرض ضرائب أو رسوم".
مدينة طرابلس الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
مصرف ليبيا المركزي يقرر خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% أمام حقوق السحب الخاصة
18 يناير, 11:44 GMT
وأوضح أن الضريبة لا تقر إلا بقانون والرسوم تصدر بقرار من السلطة التنفيذية المختصة، وأشار إلى أن الرسم الذي فرض سابقا على سعر الصرف بنسبة 183% تم بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك وليس بقرار منفرد من المصرف المركزي.
وذكر أن من صلاحيات المصرف المركزي تحديد سعر الصرف وتعديله بالزيادة أو النقصان لكنه لا يملك فرض ضرائب أو استحداث رسوم تحت أي مسمى وفي حال صحة ما يتداول بشأن فرض ضريبة أو زيادة تحت مسمى رسوم على سعر الصرف فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المصرف.
وأكد غيث أن أي زيادة في سعر الصرف سواء سميت ضريبة أو رسوما أو غير ذلك ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة.
ولفت مراجع غيث إلى أن الأسعار في الأسواق باتت مرتفعة بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا، مشددا على أن كثيرا من الخدمات التي كانت تعد كمالية لم تعد كذلك مثل الإنترنت والهاتف النقال والسيارة في ظل غياب النقل العام، فضلا عن السكن الذي أصبح بعيد المنال مع غياب القروض السكنية بعد صدور القانون رقم واحد لسنة 2013، الذي اعتبر أنه أسهم في تراجع النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
ووصف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الإجراءات المتخذة حاليا بشأن سعر الصرف بأنها تعكس حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم وأن الحل يكمن في قصر عمليات الاستيراد حتى لأبسط السلع على المصارف التجارية حصرا بحيث تتولى هي فتح الاعتمادات أو دفع المستندات وفق الضوابط والشروط المعتمدة من دون اللجوء إلى مكاتب الصرافة أو أي قنوات موازية.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال: مستعد للمغادرة إذا اتفق مجلسا النواب والدولة على اختيار محافظ آخر
18 سبتمبر 2024, 01:13 GMT
وأفاد بأن هذا التنظيم لا يقع ضمن صلاحيات المصرف المركزي وحده بل يتطلب دورا مباشرا من وزارة المالية والجهات المختصة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الحديث عن حرية الاستيراد في ظل الفوضى الحالية لا يمكن اعتباره حرية حقيقية بل يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي.
واعتبر أنه ليس من المنطقي في ظل استمرار تدفق النفط بصورة طبيعية رفع سعر الصرف أو فرض رسوم إضافية عليه لأن الكلفة النهائية ستقع على عاتق المستهلك، والمواطن البسيط وخاصة المتقاعدين الذين يتقاضى كثير منهم رواتب محدودة ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الأدوية والاحتياجات الأساسية ما يجعل أي زيادة إضافية عبئا مضاعفا يفاقم معدلات الفقر ويضعف القدرة الشرائية.
وختم بالتأكيد على أن وظيفة الدولة الأساسية هي تحقيق رفاهية المجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطن لا الاكتفاء بزيادة الإيرادات وجدد تمسكه بأن المصرف المركزي لا يحق له فرض ضرائب من تلقاء نفسه.
وأشار مراجع غيث إلى أنه في حال وجود قرار صادر عن مجلس النواب إلى نشره بشفافية لإبراء ذمة المصرف أمام الرأي العام وإثبات أن القرار صدر عن الجهة التشريعية المختصة.
وفي ذات السياق، قال مالك أحد معارض بيع السيارات، خالد الترهوني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن السوق يعاني أساسا من ركود واضح وارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف، مضيفا أن أي زيادة إضافية في الضرائب ستنعكس مباشرة على السعر النهائي الذي يتحمله المواطن، ما يجعل فرض ضرائب تصل إلى 30% و35% على بعض الفئات عبئا مضاعفا على المستهلك.
وأكد أن التاجر لن يكون قادرا على امتصاص هذه الزيادات لأن هامش الربح في الأصل محدود ويتأثر بتقلبات سعر الصرف في السوق الموازي والرسوم المصرفية، موضحا أن النتيجة المتوقعة هي ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع حركة البيع والشراء وربما خروج عدد من التجار من السوق.
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
4 يناير, 05:11 GMT
وأضاف أن هذه القرارات قد تدفع بعض المستوردين إلى تقليص حجم وارداتهم أو التوجه إلى أسواق بديلة ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع إضافي في الأسعار ودعا إلى إعادة النظر في نسب الضرائب المفروضة على السيارات أو على الأقل تطبيقها بشكل تدريجي يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وختم الترهوني حديثه بالتأكيد على أن أي سياسة مالية يجب أن توازن بين حاجة الدولة للإيرادات وبين قدرة المواطن على الشراء، محذرا من أن الضغط المفرط على السوق قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس الاستقرار الاقتصادي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала