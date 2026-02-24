https://sarabic.ae/20260224/مصر-وقطر-تؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-للتوصل-لهدنة-إنسانية-تمهد-لوقف-إطلاق-النار-في-السودان-1110707999.html
مصر وقطر تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لهدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار في السودان
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عبد العاطي ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية أكدا خلال لقائها بالقاهرة على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار [بالسودان]، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وتماسك مؤسساته الوطنية".ويتهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا على الدولة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عبد العاطي ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية أكدا خلال لقائها بالقاهرة على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار [بالسودان]، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وتماسك مؤسساته الوطنية".
كما شدد الجانبان على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة في المنطقة، مؤكدين ضرورة تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات المختلفة، وتكثيف العمل العربي المشترك بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويشهد السودان أحداث عنف منذ نيسان/أبريل 2023، حينما اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالبلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
ويتهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا على الدولة.