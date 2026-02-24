https://sarabic.ae/20260224/مهاجما-صلاح-مدرب-إنجلترا-السابق-يتصرف-كطفل-مدلل-1110712140.html
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن قائد المنتخب المصري محمد صلاح، تعرض لانتقادات حادة من سام ألاردايس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ألاردايس وصف محمد صلاح بأنه "يتصرف كطفل مدلل"، في ظل استمرار موسمه الصعب مع نادي ليفربول الإنجليزي.ويشار إلى أن محمد صلاح يمر بفترة معقدة، إذ لم يسجل سوى أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها في أوائل نوفمبر.قال ألاردايس: "على محمد صلاح أن يتحمّل المسؤولية، ويجلس مع نفسه، ويتأكد من أنه يبدأ في التسجيل، عليه أن يتوقف عن لوم آرني سلوت، عندما يكون عدم تسجيله وتعرضه للاستبدال خطأه هو، لا يمكنه أن يشعر بخيبة أمل بسبب استبداله وهو لا يسجل أو يصنع الفرص".ويشار إلى أن النجم المصري قد دخل في نوبة غضب في وقت سابق من هذا الموسم بعدما تقلّص دوره داخل الفريق الإنجليزي، حيث ارتسمت ابتسامة ساخرة على وجهه في عطلة نهاية الأسبوع، عندما جرى استبداله قبل صافرة النهاية خلال فوز ليفربول على فريق نوتنغهام فورست.وتابع المدرب السابق لمنتخب إنجلترا بحق محمد صلاح: "يبدو أن الأمر أشبه بحاجز ذهني، لأنه لم يعد مجرد فترة عابرة، بل موسم كامل، إنه مصدر قلق لليفربول وله شخصيا، عليه أن يتوقف عن إظهار استيائه من الوضع داخل الملعب. ليذهب ويطرق باب المدرب ويناقش الأمر هناك، لا يفعل ذلك أمام الجميع، إنه يتصرف كطفل مدلل".وحقق صلاح الإنجاز الجديد بعدما صنع هدف الفوز الوحيد أمام فريق سندرلاند الإنجليزي، في الحادي عشر من الشهر الجاري، ليرفع رصيده إلى 213 مساهمة تهديفية في الـ"بريميرليغ" بقميص الـ"ريدز" (158 هدفا و55 تمريرة حاسمة). ومع صناعته لهدف فريقه الإنجليزي، تفوّق محمد صلاح، بفارق مساهمة واحدة على ستيفن جيرارد، الذي سجل 212 مساهمة.وتمكّن صلاح من تحقيق هذا الرقم خلال 314 مباراة فقط، مقابل 504 مباريات احتاجها ستيفن جيرارد، للوصول إلى رقمه، وهو ما يعكس الفاعلية الهجومية الكبيرة لقائد المنتخب المصري ومدى تأثيره الحاسم في نتائج الـ"ريدز".وينفرد صلاح بصدارة قائمة أكثر لاعبي ليفربول مساهمة بالأهداف في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هذا الإنجاز، متقدمًا على أسماء بارزة في تاريخ النادي مثل روبي فاولر ومايكل أوين، ليعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي الـ"ريدز" عبر العصور.ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن قائد المنتخب المصري محمد صلاح، تعرض لانتقادات حادة من سام ألاردايس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ألاردايس وصف محمد صلاح بأنه "يتصرف كطفل مدلل"، في ظل استمرار موسمه الصعب مع نادي ليفربول الإنجليزي.
ويشار إلى أن محمد صلاح يمر بفترة معقدة، إذ لم يسجل سوى أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها في أوائل نوفمبر.
قال ألاردايس: "على محمد صلاح أن يتحمّل المسؤولية، ويجلس مع نفسه، ويتأكد من أنه يبدأ في التسجيل، عليه أن يتوقف عن لوم آرني سلوت، عندما يكون عدم تسجيله وتعرضه للاستبدال خطأه هو، لا يمكنه أن يشعر بخيبة أمل بسبب استبداله وهو لا يسجل أو يصنع الفرص".
ويشار إلى أن النجم المصري قد دخل في نوبة غضب في وقت سابق من هذا الموسم بعدما تقلّص دوره داخل الفريق الإنجليزي
، حيث ارتسمت ابتسامة ساخرة على وجهه في عطلة نهاية الأسبوع، عندما جرى استبداله قبل صافرة النهاية خلال فوز ليفربول على فريق نوتنغهام فورست.
وتابع المدرب السابق لمنتخب إنجلترا بحق محمد صلاح: "يبدو أن الأمر أشبه بحاجز ذهني، لأنه لم يعد مجرد فترة عابرة، بل موسم كامل، إنه مصدر قلق لليفربول وله شخصيا، عليه أن يتوقف عن إظهار استيائه من الوضع داخل الملعب. ليذهب ويطرق باب المدرب ويناقش الأمر هناك، لا يفعل ذلك أمام الجميع، إنه يتصرف كطفل مدلل".
يشار إلى أن صلاح واصل كتابة التاريخ في نادي ليفربول، بعدما أصبح أكثر لاعب إسهاما بالأهداف في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا رقم الأسطورة ستيفن جيرارد.
وحقق صلاح الإنجاز الجديد بعدما صنع هدف الفوز الوحيد أمام فريق سندرلاند الإنجليزي، في الحادي عشر من الشهر الجاري، ليرفع رصيده إلى 213 مساهمة تهديفية في الـ"بريميرليغ" بقميص الـ"ريدز" (158 هدفا و55 تمريرة حاسمة). ومع صناعته لهدف فريقه الإنجليزي، تفوّق محمد صلاح
، بفارق مساهمة واحدة على ستيفن جيرارد، الذي سجل 212 مساهمة.
وتمكّن صلاح من تحقيق هذا الرقم خلال 314 مباراة فقط، مقابل 504 مباريات احتاجها ستيفن جيرارد، للوصول إلى رقمه، وهو ما يعكس الفاعلية الهجومية الكبيرة لقائد المنتخب المصري ومدى تأثيره الحاسم في نتائج الـ"ريدز".
وينفرد صلاح بصدارة قائمة أكثر لاعبي ليفربول مساهمة بالأهداف في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هذا الإنجاز، متقدمًا على أسماء بارزة في تاريخ النادي مثل روبي فاولر ومايكل أوين، ليعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي الـ"ريدز" عبر العصور.
ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول
يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.