https://sarabic.ae/20260224/وزارة-التنمية-الاقتصادية-الروسية-تعلن-عن-إمكانية-استئناف-الرحلات-السياحية-إلى-فنزويلا-1110711892.html

وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تعلن عن إمكانية استئناف الرحلات السياحية إلى فنزويلا

وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تعلن عن إمكانية استئناف الرحلات السياحية إلى فنزويلا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية استئناف السياحة الروسية إلى فنزويلا، وذلك على غرار وزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أنه... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T19:20+0000

2026-02-24T19:20+0000

2026-02-24T19:20+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104531/69/1045316995_0:65:3073:1794_1920x0_80_0_0_97633602ddba7db46f3a9d7e6180b5bf.jpg

وجاء في بيان الوزارة: "تعلن وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، استنادًا إلى بيان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بتاريخ 24 شباط/فبراير 2026، عن إمكانية استئناف الرحلات السياحية لمواطني روسيا الاتحادية إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية، فضلًا عن الترويج وبيع المنتجات السياحية في هذا الاتجاه من قبل منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر الروسية".وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 5 فبراير الجاري، أن روسيا ترى كيف يتم التضييق علنا على الشركات الروسية لإجبارها على على مغادرة البلاد، عقب الأحداث في فنزويلا.وأوضح لافروف في مقابلة مع ريك سانشيز على قناة "آر تي" التلفزيونية، بمناسبة "يوم الدبلوماسي"، أنه عقب الأحداث في فنزويلا، تلاحظ روسيا عملية تضييق علنية على الشركات الروسية لإجبارها على مغادرة البلاد.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.

https://sarabic.ae/20260219/قائد-القيادة-الجنوبية-الأمريكية-يزور-فنزويلا-ويلتقي-الرئيسة-المؤقتة-1110512097.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم