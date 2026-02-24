https://sarabic.ae/20260224/وزير-الخارجية-الفرنسي-يعلن-عن-مصدر-تمويل-أوكرانيا-في-السنوات-المقبلة-1110695288.html

وزير الخارجية الفرنسي يعلن عن مصدر تمويل أوكرانيا في السنوات المقبلة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، أن قرضًا بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي سيكون المصدر الوحيد لتمويل أوكرانيا خلال العامين... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وقبل ذلك بيوم، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر أعاقت الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وقرضًا أوروبيًا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بسبب تعليق كييف عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".وأعرب الوزير الفرنسي عن ثقته بأن تخصيص هذه الأموال لكييف واعتماد الحزمة العشرين من العقوبات المناهضة لروسيا ليس إلا "مسألة وقت".

أخبار المناخ في العالم, البرلمان الاوكراني, الإتحاد الاوروبي