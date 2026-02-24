عربي
بوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم
وزير الخارجية الفرنسي يعلن عن مصدر تمويل أوكرانيا في السنوات المقبلة
وزير الخارجية الفرنسي يعلن عن مصدر تمويل أوكرانيا في السنوات المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، أن قرضًا بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي سيكون المصدر الوحيد لتمويل أوكرانيا خلال العامين...
وقبل ذلك بيوم، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر أعاقت الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وقرضًا أوروبيًا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بسبب تعليق كييف عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".وأعرب الوزير الفرنسي عن ثقته بأن تخصيص هذه الأموال لكييف واعتماد الحزمة العشرين من العقوبات المناهضة لروسيا ليس إلا "مسألة وقت".
وزير الخارجية الفرنسي يعلن عن مصدر تمويل أوكرانيا في السنوات المقبلة

13:18 GMT 24.02.2026 (تم التحديث: 13:51 GMT 24.02.2026)
© Sputnik . Evgueniy Kutenkoالنصب التذكاري "الوطن الأم" في كييف على الضفة اليمنى العليا لنهر دنيبر، 28 أبريل 2014
النصب التذكاري الوطن الأم في كييف على الضفة اليمنى العليا لنهر دنيبر، 28 أبريل 2014
© Sputnik . Evgueniy Kutenko
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، أن قرضًا بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي سيكون المصدر الوحيد لتمويل أوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وقبل ذلك بيوم، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر أعاقت الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وقرضًا أوروبيًا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بسبب تعليق كييف عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل
04:44 GMT

وقال بارو لإذاعة franceinfo: "أصبحت أوروبا الآن الداعم المالي الرئيسي لأوكرانيا، حيث سيأتي تمويلها بالكامل خلال العامين المقبلين من قرض بقيمة 90 مليار يورو مقدّم من الأوروبيين".

وأعرب الوزير الفرنسي عن ثقته بأن تخصيص هذه الأموال لكييف واعتماد الحزمة العشرين من العقوبات المناهضة لروسيا ليس إلا "مسألة وقت".
