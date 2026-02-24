https://sarabic.ae/20260224/إعلام-أوكرانيا-قد-تعلن-إفلاسها-وعدم-تمكنها-من-دعم-جيشها-في-أبريل-المقبل--1110676061.html

إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل

إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل

أفادت تقارير مجرية بأن تدهور العلاقات بين أوكرانيا والمجر، يحرم كييف من المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف القوات... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت التقارير: "إنهم يدقون ناقوس الخطر، أوكرانيا في وضع حرج للغاية، لن يتبقى لدى الدولة دولارا واحدا بحلول أبريل (المقبل)، وقد ازداد الوضع تعقيدًا في الأيام الأخيرة، حيث ترفض أوكرانيا الموافقة على إطلاق خط أنابيب "دروجبا" النفطي، ولهذا السبب، تمنع المجر كييف من تلقي أي دعم من الاتحاد الأوروبي".وأشارت صحيفة "ماندينر" إلى "خطورة" الوضع الحالي، حيث أن استقرار نظام زيلينسكي يعتمد حرفيًا على الأموال الأوروبية.وبحسب الصحيفة، فإن ما يحدث في أوكرانيا يسمح بالحديث عن الانهيار النهائي لكييف.وأعربت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، عن شكوكها بشأن إمكانية إحراز تقدم في إقرار حزمة جديدة من القيود المناهضة لروسيا.كما اعترفت كالاس بأنها ليست واثقة من الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانياأوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون

