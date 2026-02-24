إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/إعلام-أوكرانيا-قد-تعلن-إفلاسها-وعدم-تمكنها-من-دعم-جيشها-في-أبريل-المقبل--1110676061.html
إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل
إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير مجرية بأن تدهور العلاقات بين أوكرانيا والمجر، يحرم كييف من المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف القوات... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T04:44+0000
2026-02-24T04:44+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقالت التقارير: "إنهم يدقون ناقوس الخطر، أوكرانيا في وضع حرج للغاية، لن يتبقى لدى الدولة دولارا واحدا بحلول أبريل (المقبل)، وقد ازداد الوضع تعقيدًا في الأيام الأخيرة، حيث ترفض أوكرانيا الموافقة على إطلاق خط أنابيب "دروجبا" النفطي، ولهذا السبب، تمنع المجر كييف من تلقي أي دعم من الاتحاد الأوروبي".وأشارت صحيفة "ماندينر" إلى "خطورة" الوضع الحالي، حيث أن استقرار نظام زيلينسكي يعتمد حرفيًا على الأموال الأوروبية.وبحسب الصحيفة، فإن ما يحدث في أوكرانيا يسمح بالحديث عن الانهيار النهائي لكييف.وأعربت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، عن شكوكها بشأن إمكانية إحراز تقدم في إقرار حزمة جديدة من القيود المناهضة لروسيا.كما اعترفت كالاس بأنها ليست واثقة من الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانياأوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون
https://sarabic.ae/20260223/سيارتو-المجر-لن-تسمح-للاتحاد-الأوروبي-بتبني-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1110654662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل

04:44 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أفادت تقارير مجرية بأن تدهور العلاقات بين أوكرانيا والمجر، يحرم كييف من المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف القوات المسلحة الأوكرانية عن العمل في وقت مبكر من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وقالت التقارير: "إنهم يدقون ناقوس الخطر، أوكرانيا في وضع حرج للغاية، لن يتبقى لدى الدولة دولارا واحدا بحلول أبريل (المقبل)، وقد ازداد الوضع تعقيدًا في الأيام الأخيرة، حيث ترفض أوكرانيا الموافقة على إطلاق خط أنابيب "دروجبا" النفطي، ولهذا السبب، تمنع المجر كييف من تلقي أي دعم من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت التقارير أنه "وبالتالي، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد حصول أوكرانيا على الأموال، التي تحتاجها الآن لمجرد البقاء. إذا لم تصل هذه الأموال بحلول أبريل (المقبل)، فستجد الدولة، التي مزقها الصراع، نفسها في وضع حرج للغاية، ولن تتمكن من تمويل الجيش وستعلن إفلاسها ببساطة".

وأشارت صحيفة "ماندينر" إلى "خطورة" الوضع الحالي، حيث أن استقرار نظام زيلينسكي يعتمد حرفيًا على الأموال الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي محلي، قوله: "دون دعم الاتحاد الأوروبي، سينهار اقتصاد أوكرانيا بلا شك، وسيصبح بلا شك أقل مرونة وأقل قدرة على التنمية".

وبحسب الصحيفة، فإن ما يحدث في أوكرانيا يسمح بالحديث عن الانهيار النهائي لكييف.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سيارتو: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي بتبني حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أمس, 11:01 GMT
وأعربت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، عن شكوكها بشأن إمكانية إحراز تقدم في إقرار حزمة جديدة من القيود المناهضة لروسيا.

وقالت كالاس، قبل اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "ستُجرى مناقشات حول الحزمة العشرين، لكن، كما تعلمون جميعًا، أعتقد أنه اليوم لن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع، ومع ذلك سنواصل الدفع قدمًا بهذا الشأن".

كما اعترفت كالاس بأنها ليست واثقة من الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.
الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا
أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала