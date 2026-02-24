https://sarabic.ae/20260224/إعلام-أوكرانيا-قد-تعلن-إفلاسها-وعدم-تمكنها-من-دعم-جيشها-في-أبريل-المقبل--1110676061.html
إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل
إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير مجرية بأن تدهور العلاقات بين أوكرانيا والمجر، يحرم كييف من المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف القوات... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T04:44+0000
2026-02-24T04:44+0000
2026-02-24T04:44+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقالت التقارير: "إنهم يدقون ناقوس الخطر، أوكرانيا في وضع حرج للغاية، لن يتبقى لدى الدولة دولارا واحدا بحلول أبريل (المقبل)، وقد ازداد الوضع تعقيدًا في الأيام الأخيرة، حيث ترفض أوكرانيا الموافقة على إطلاق خط أنابيب "دروجبا" النفطي، ولهذا السبب، تمنع المجر كييف من تلقي أي دعم من الاتحاد الأوروبي".وأشارت صحيفة "ماندينر" إلى "خطورة" الوضع الحالي، حيث أن استقرار نظام زيلينسكي يعتمد حرفيًا على الأموال الأوروبية.وبحسب الصحيفة، فإن ما يحدث في أوكرانيا يسمح بالحديث عن الانهيار النهائي لكييف.وأعربت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، عن شكوكها بشأن إمكانية إحراز تقدم في إقرار حزمة جديدة من القيود المناهضة لروسيا.كما اعترفت كالاس بأنها ليست واثقة من الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانياأوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون
https://sarabic.ae/20260223/سيارتو-المجر-لن-تسمح-للاتحاد-الأوروبي-بتبني-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1110654662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
إعلام: أوكرانيا قد تعلن إفلاسها وعدم تمكنها من دعم جيشها في أبريل المقبل
أفادت تقارير مجرية بأن تدهور العلاقات بين أوكرانيا والمجر، يحرم كييف من المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف القوات المسلحة الأوكرانية عن العمل في وقت مبكر من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وقالت التقارير: "إنهم يدقون ناقوس الخطر، أوكرانيا في وضع حرج للغاية، لن يتبقى لدى الدولة دولارا واحدا بحلول أبريل (المقبل)، وقد ازداد الوضع تعقيدًا في الأيام الأخيرة، حيث ترفض أوكرانيا الموافقة على إطلاق خط أنابيب "دروجبا" النفطي، ولهذا السبب، تمنع المجر كييف من تلقي أي دعم من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت التقارير أنه "وبالتالي، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد حصول أوكرانيا على الأموال، التي تحتاجها الآن لمجرد البقاء. إذا لم تصل هذه الأموال بحلول أبريل (المقبل)، فستجد الدولة، التي مزقها الصراع، نفسها في وضع حرج للغاية، ولن تتمكن من تمويل الجيش وستعلن إفلاسها ببساطة".
وأشارت صحيفة "ماندينر" إلى "خطورة" الوضع الحالي، حيث أن استقرار نظام زيلينسكي يعتمد حرفيًا على الأموال الأوروبية.
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي محلي، قوله: "دون دعم الاتحاد الأوروبي، سينهار اقتصاد أوكرانيا بلا شك، وسيصبح بلا شك أقل مرونة وأقل قدرة على التنمية".
وبحسب الصحيفة، فإن ما يحدث في أوكرانيا يسمح بالحديث عن الانهيار النهائي لكييف.
وأعربت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، عن شكوكها بشأن إمكانية إحراز تقدم في إقرار حزمة جديدة من القيود المناهضة لروسيا.
وقالت كالاس، قبل اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "ستُجرى مناقشات حول الحزمة العشرين، لكن، كما تعلمون جميعًا، أعتقد أنه اليوم لن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع، ومع ذلك سنواصل الدفع قدمًا بهذا الشأن".
كما اعترفت كالاس بأنها ليست واثقة من الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.