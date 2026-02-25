https://sarabic.ae/20260225/الجيش-الجزائري-يفكك-شبكات-إرهابية-ويضبط-كميات-كبيرة-من-المخدرات-خلال-أسبوع-1110749170.html

الجيش الجزائري يفكك شبكات إرهابية ويضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن النتائج العملياتية التي حققها الجيش خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

ونشرت الوزارة الجزائرية بيانا على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن تلك النتائج العملياتية تظهر استمرار الجهود المكثفة للقوات المسلحة في التصدي للإرهاب.وأكدت الوزارة في بيانها أنه "في مجال مكافحة الإرهاب، سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة إن قزام مع سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة ومعدات أخرى".وأوضحت أن وحدات الجيش الجزائري نجحت في إلقاء القبض على خمسة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.ولفتت الوزارة إلى أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، قد أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 49 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و89 كيلوغراما من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أنه "تم ضبط 49.7 كيلوغرام من مادة الكوكايين و(582.691) قرص مهلوس".

