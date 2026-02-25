عربي
الجيش الجزائري يفكك شبكات إرهابية ويضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال أسبوع
الجيش الجزائري يفكك شبكات إرهابية ويضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن النتائج العملياتية التي حققها الجيش خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
ونشرت الوزارة الجزائرية بيانا على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن تلك النتائج العملياتية تظهر استمرار الجهود المكثفة للقوات المسلحة في التصدي للإرهاب.وأكدت الوزارة في بيانها أنه "في مجال مكافحة الإرهاب، سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة إن قزام مع سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة ومعدات أخرى".وأوضحت أن وحدات الجيش الجزائري نجحت في إلقاء القبض على خمسة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.ولفتت الوزارة إلى أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، قد أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 49 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و89 كيلوغراما من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أنه "تم ضبط 49.7 كيلوغرام من مادة الكوكايين و(582.691) قرص مهلوس".
الجيش الجزائري يفكك شبكات إرهابية ويضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال أسبوع

16:45 GMT 25.02.2026
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن النتائج العملياتية التي حققها الجيش خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
ونشرت الوزارة الجزائرية بيانا على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن تلك النتائج العملياتية تظهر استمرار الجهود المكثفة للقوات المسلحة في التصدي للإرهاب.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه "في مجال مكافحة الإرهاب، سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة إن قزام مع سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة ومعدات أخرى".
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2021
الجيش الجزائري يواصل توقيف عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب في الصحراء
5 مايو 2021, 11:49 GMT
وأوضحت أن وحدات الجيش الجزائري نجحت في إلقاء القبض على خمسة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.
ولفتت الوزارة إلى أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، قد أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 49 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و89 كيلوغراما من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.
وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أنه "تم ضبط 49.7 كيلوغرام من مادة الكوكايين و(582.691) قرص مهلوس".
