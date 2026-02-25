https://sarabic.ae/20260225/خط-المترو-الدائري-الكبير-يصبح-الأول-للقطارات-الذاتية-الحركة-في-موسكو-1110741206.html
"خط المترو الدائري الكبير" يصبح الأول للقطارات الذاتية الحركة في موسكو
أفادت الخدمة الصحفية لعمدة وحكومة موسكو، اليوم الأربعاء، بأن "خط المترو الدائري الكبير" فب موسكو سيصبح الخط الأول للقطارات الذاتية الحركة (من دون سائقين). 25.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
موسكو
بحثت حكومة موسكو مسألة عمل نظام النقل في المدينة، وأقر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بنتائج هذه المباحثات، آفاق تطوير نظام النقل للمدينة في عام 2026. ووفقا لبرنامج تطوير النقل المدني، من المقرر إطلاق الخط الأول مع القطارات من دون سائقين بحلول عام 2030.وستستمر عمليات تجريبية للقطار الأول من دون سائق على أساس نموذج "موسكو 2024"، في خط المترو الدائري الكبير، من دون الركاب. من المتوقع اختبارات التكنولوجيات لأحدث القطارات من دون سائقين بنموذج "موسكو 2026".ومن المقرر أن يعمل هذا القطار دائما في خط المترو الدائري الكبير، من دون ركاب، واستنادا إلى الجدول وفترات المترو القياسية، ستبدأ الرحلات الأولى مع الركاب في عام 2027.
