"خط المترو الدائري الكبير" يصبح الأول للقطارات الذاتية الحركة في موسكو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"خط المترو الدائري الكبير" يصبح الأول للقطارات الذاتية الحركة في موسكو
https://sarabic.ae/20250915/1104855235.html

موسكو
12:53 GMT 25.02.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمستشارة نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، نائبة رئيس مترو موسكو يوليا تيمنيكوفا في حفل إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو.
مستشارة نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، نائبة رئيس مترو موسكو يوليا تيمنيكوفا في حفل إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
أفادت الخدمة الصحفية لعمدة وحكومة موسكو، اليوم الأربعاء، بأن "خط المترو الدائري الكبير" فب موسكو سيصبح الخط الأول للقطارات الذاتية الحركة (من دون سائقين).
بحثت حكومة موسكو مسألة عمل نظام النقل في المدينة، وأقر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بنتائج هذه المباحثات، آفاق تطوير نظام النقل للمدينة في عام 2026. ووفقا لبرنامج تطوير النقل المدني، من المقرر إطلاق الخط الأول مع القطارات من دون سائقين بحلول عام 2030.
Станции Крымская Троицкой линии Московского метрополитена - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
وسائط متعددة
تفاعل العراقة مع الحداثة... محطات ساحرة جديدة في مترو موسكو
15 سبتمبر 2025, 08:49 GMT
وستستمر عمليات تجريبية للقطار الأول من دون سائق على أساس نموذج "موسكو 2024"، في خط المترو الدائري الكبير، من دون الركاب. من المتوقع اختبارات التكنولوجيات لأحدث القطارات من دون سائقين بنموذج "موسكو 2026".
ومن المقرر أن يعمل هذا القطار دائما في خط المترو الدائري الكبير، من دون ركاب، واستنادا إلى الجدول وفترات المترو القياسية، ستبدأ الرحلات الأولى مع الركاب في عام 2027.
