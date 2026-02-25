https://sarabic.ae/20260225/صندوق-النقد-دين-أمريكا-سيبلغ-140-من-الناتج-بحلول-2031-1110756165.html

صندوق النقد: دين أمريكا سيبلغ 140% من الناتج بحلول 2031

صندوق النقد: دين أمريكا سيبلغ 140% من الناتج بحلول 2031

سبوتنيك عربي

كشف صندوق النقد الدولي أن العجز العام للحكومة الأمريكية سيظل في نطاق 7–8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى بلوغ الدين الحكومي 140 بالمئة من الناتج... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T23:10+0000

2026-02-25T23:10+0000

2026-02-25T23:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

صندوق النقد الدولي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085587564_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_67d7f25cf97d38d6d6fcee7ce829d58c.jpg

وقال الصندوق في تقرير له صدر، مساء الأربعاء، إنه "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يظل العجز العام للحكومة في نطاق 7–8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتسبب في ارتفاع الدين العام للحكومة إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031".وأضاف التقرير: "رغم أن خطر التوترات السيادية في الولايات المتحدة منخفض، فإن المسار التصاعدي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وارتفاع مستويات الدين قصير الأجل إلى الناتج المحلي يمثّلان خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي".وأشار الصندوق إلى أن:وكشف صندوق النقد الدولي أن العجز المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة انخفض من 6,3 بالمئة عام 2024 إلى 5,9 بالمئة عام 2025.وأوضح أن الولايات المتحدة شرعت في إعادة توجيه منهجي لاقتصادها يهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي وتحسين حياة العمال الأمريكيين، قائلًا: "شرع صنّاع السياسات الأمريكيون في إعادة توجيه منهجي للاقتصاد الأمريكي بهدف شامل يتمثل في زيادة الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، وبهذا تحسين مستويات معيشة العمال الأمريكيين".وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي بلغ 2,2 بالمئة على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع عام 2025، مدعومًا بنمو قوي في الإنتاجية.وقال التقرير: "بلغ النمو 2,2 بالمئة (على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع) عام 2025، مدعومًا باستمرار النمو القوي في الإنتاجية، رغم أن إغلاق الحكومة أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي في الربع الرابع".

https://sarabic.ae/20251227/الدين-العام-الأمريكي-يتجاوز-385-تريليون-دولار-1108616657.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, صندوق النقد الدولي