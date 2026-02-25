صندوق النقد: دين أمريكا سيبلغ 140% من الناتج بحلول 2031

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/صندوق-النقد-دين-أمريكا-سيبلغ-140-من-الناتج-بحلول-2031-1110756165.html
صندوق النقد: دين أمريكا سيبلغ 140% من الناتج بحلول 2031
صندوق النقد: دين أمريكا سيبلغ 140% من الناتج بحلول 2031
سبوتنيك عربي
كشف صندوق النقد الدولي أن العجز العام للحكومة الأمريكية سيظل في نطاق 7–8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى بلوغ الدين الحكومي 140 بالمئة من الناتج... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T23:10+0000
2026-02-25T23:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085587564_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_67d7f25cf97d38d6d6fcee7ce829d58c.jpg
وقال الصندوق في تقرير له صدر، مساء الأربعاء، إنه "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يظل العجز العام للحكومة في نطاق 7–8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتسبب في ارتفاع الدين العام للحكومة إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031".وأضاف التقرير: "رغم أن خطر التوترات السيادية في الولايات المتحدة منخفض، فإن المسار التصاعدي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وارتفاع مستويات الدين قصير الأجل إلى الناتج المحلي يمثّلان خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي".وأشار الصندوق إلى أن:وكشف صندوق النقد الدولي أن العجز المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة انخفض من 6,3 بالمئة عام 2024 إلى 5,9 بالمئة عام 2025.وأوضح أن الولايات المتحدة شرعت في إعادة توجيه منهجي لاقتصادها يهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي وتحسين حياة العمال الأمريكيين، قائلًا: "شرع صنّاع السياسات الأمريكيون في إعادة توجيه منهجي للاقتصاد الأمريكي بهدف شامل يتمثل في زيادة الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، وبهذا تحسين مستويات معيشة العمال الأمريكيين".وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي بلغ 2,2 بالمئة على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع عام 2025، مدعومًا بنمو قوي في الإنتاجية.وقال التقرير: "بلغ النمو 2,2 بالمئة (على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع) عام 2025، مدعومًا باستمرار النمو القوي في الإنتاجية، رغم أن إغلاق الحكومة أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي في الربع الرابع".
https://sarabic.ae/20251227/الدين-العام-الأمريكي-يتجاوز-385-تريليون-دولار-1108616657.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085587564_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_6c22ecb44edc5102f19624754fa7da29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, صندوق النقد الدولي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد: دين أمريكا سيبلغ 140% من الناتج بحلول 2031

23:10 GMT 25.02.2026
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
كشف صندوق النقد الدولي أن العجز العام للحكومة الأمريكية سيظل في نطاق 7–8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى بلوغ الدين الحكومي 140 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2031.
وقال الصندوق في تقرير له صدر، مساء الأربعاء، إنه "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يظل العجز العام للحكومة في نطاق 7–8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتسبب في ارتفاع الدين العام للحكومة إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031".
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
الدين العام الأمريكي يتجاوز عتبة الـ38 تريليون دولار
27 ديسمبر 2025, 00:20 GMT
وأضاف التقرير: "رغم أن خطر التوترات السيادية في الولايات المتحدة منخفض، فإن المسار التصاعدي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وارتفاع مستويات الدين قصير الأجل إلى الناتج المحلي يمثّلان خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي".
وأشار الصندوق إلى أن:
"الرسوم الجمركية المرتفعة ستخفض العجز التجاري بشكل طفيف وستدرّ عائدات تبلغ نحو 0,75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. لكنها تُعدّ في الوقت ذاته صدمة سلبية للعرض في الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع أن ترفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (بنحو 0,5 بالمئة بحلول أوائل 2026) وتخفض مستوى الناتج (بنحو 0,5 بالمئة)".
وكشف صندوق النقد الدولي أن العجز المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة انخفض من 6,3 بالمئة عام 2024 إلى 5,9 بالمئة عام 2025.
وأوضح أن الولايات المتحدة شرعت في إعادة توجيه منهجي لاقتصادها يهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي وتحسين حياة العمال الأمريكيين، قائلًا: "شرع صنّاع السياسات الأمريكيون في إعادة توجيه منهجي للاقتصاد الأمريكي بهدف شامل يتمثل في زيادة الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، وبهذا تحسين مستويات معيشة العمال الأمريكيين".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي بلغ 2,2 بالمئة على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع عام 2025، مدعومًا بنمو قوي في الإنتاجية.
وقال التقرير: "بلغ النمو 2,2 بالمئة (على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع) عام 2025، مدعومًا باستمرار النمو القوي في الإنتاجية، رغم أن إغلاق الحكومة أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي في الربع الرابع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала