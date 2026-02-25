https://sarabic.ae/20260225/طرد-نائب-أمريكي-خلال-خطاب-حالة-الاتحاد-لمهاجمته-ترامب-فيديو-1110723099.html
طرد نائب أمريكي خلال خطاب "حالة الاتحاد" لمهاجمته ترامب... فيديو
طُرد نائب أمريكي من أصل أفريقي عن الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، بسبب رفعه... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110722943_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97e6aed4426b95a28b6f513407ac7837.jpg
طُرد نائب أمريكي من أصل أفريقي عن الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، بسبب رفعه للافتة كتب عليها "السود ليسوا قرودًا".
وكان النائب عن ولاية تكساس آل غرين، يقف مقابل ترامب مباشرة عندما رفع اللافتة قبيل إخراجه من مبنى الـ"كابيتول"، بينما كان بالإمكان سماع هتافات "أمريكا أمريكا أمريكا".
وأشارت اللافتة إلى منشور على حساب ترامب في منصة "تروث سوشال"، نُشرت الشهر الجاري، والذي صوّر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل، على شكل قردين.
وسبق أن طُرد غرين من مبنى الـ"كابيتول"، قبل عام، بعد ترديده هتافات معارضة لترامب في موقف مشابه.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، انتقد في وقت سابق من هذا الشهر، "انعدام الحياء واللياقة" في الخطاب السياسي للبلاد، تعليقًا على منشور على حسابات ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو وزوجته ميشيل أوباما، على هيئة قردين.