طرد نائب أمريكي خلال خطاب "حالة الاتحاد" لمهاجمته ترامب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/طرد-نائب-أمريكي-خلال-خطاب-حالة-الاتحاد-لمهاجمته-ترامب-فيديو-1110723099.html
طرد نائب أمريكي خلال خطاب "حالة الاتحاد" لمهاجمته ترامب... فيديو
طرد نائب أمريكي خلال خطاب "حالة الاتحاد" لمهاجمته ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
طُرد نائب أمريكي من أصل أفريقي عن الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، بسبب رفعه... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T08:42+0000
2026-02-25T08:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110722943_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97e6aed4426b95a28b6f513407ac7837.jpg
وكان النائب عن ولاية تكساس آل غرين، يقف مقابل ترامب مباشرة عندما رفع اللافتة قبيل إخراجه من مبنى الـ"كابيتول"، بينما كان بالإمكان سماع هتافات "أمريكا أمريكا أمريكا".وسبق أن طُرد غرين من مبنى الـ"كابيتول"، قبل عام، بعد ترديده هتافات معارضة لترامب في موقف مشابه.وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، انتقد في وقت سابق من هذا الشهر، "انعدام الحياء واللياقة" في الخطاب السياسي للبلاد، تعليقًا على منشور على حسابات ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو وزوجته ميشيل أوباما، على هيئة قردين.
https://sarabic.ae/20260225/ترامب-يهاجم-الديمقراطيين-ورثت-تضخما-مرتفعا-وحققنا-تحولا-مفصليا-1110716882.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110722943_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b6543370037a4782dc3548b041a7fe04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو

طرد نائب أمريكي خلال خطاب "حالة الاتحاد" لمهاجمته ترامب... فيديو

08:42 GMT 25.02.2026
© Kenny Holstonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب "حالة الاتحاد" في الكونغرس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Kenny Holston
تابعنا عبر
طُرد نائب أمريكي من أصل أفريقي عن الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، بسبب رفعه للافتة كتب عليها "السود ليسوا قرودًا".
وكان النائب عن ولاية تكساس آل غرين، يقف مقابل ترامب مباشرة عندما رفع اللافتة قبيل إخراجه من مبنى الـ"كابيتول"، بينما كان بالإمكان سماع هتافات "أمريكا أمريكا أمريكا".

وأشارت اللافتة إلى منشور على حساب ترامب في منصة "تروث سوشال"، نُشرت الشهر الجاري، والذي صوّر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل، على شكل قردين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
ترامب يهاجم الديمقراطيين: ورثت تضخما مرتفعا وحققنا تحولا مفصليا
03:30 GMT
وسبق أن طُرد غرين من مبنى الـ"كابيتول"، قبل عام، بعد ترديده هتافات معارضة لترامب في موقف مشابه.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، انتقد في وقت سابق من هذا الشهر، "انعدام الحياء واللياقة" في الخطاب السياسي للبلاد، تعليقًا على منشور على حسابات ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو وزوجته ميشيل أوباما، على هيئة قردين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала