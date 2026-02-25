ترامب يهاجم الديمقراطيين: ورثت تضخما مرتفعا وحققنا تحولا مفصليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/ترامب-يهاجم-الديمقراطيين-ورثت-تضخما-مرتفعا-وحققنا-تحولا-مفصليا-1110716882.html
ترامب يهاجم الديمقراطيين: ورثت تضخما مرتفعا وحققنا تحولا مفصليا
ترامب يهاجم الديمقراطيين: ورثت تضخما مرتفعا وحققنا تحولا مفصليا
سبوتنيك عربي
سلّط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء، الضوء على ما وصفه بالإنجازات الاقتصادية لإدارته، مؤكدًا أن الولايات المتحدة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T03:30+0000
2026-02-25T03:30+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
خطاب حالة الاتحاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg
وقال ترامب إنه ورث مستويات تضخم مرتفعة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكنه شدد على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الرواتب، مضيفًا: "أنهينا البطالة في الولايات المتحدة، والتضخم يتهاوى في بلادنا".اتهام للإدارة السابقةواتهم ترامب الرئيس السابق جو بايدن والحزب الديمقراطي بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت من خفض التضخم إلى "أدنى مستوى في خمس سنوات".وقال: "لقد قدّمت إدارة بايدن وحلفاؤها في الكونغرس أسوأ موجة تضخّم في تاريخ بلادنا، لكن خلال 12 شهرًا فقط، خفّضت إدارتي التضخّم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 انخفض إلى 1.7 بالمئة".وأشار إلى أن حكومته نجحت كذلك في خفض أسعار البنزين والعقارات، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية الحالية أعادت الاستقرار إلى الأسواق.النفط الفنزويلي والرسوم الجمركيةوفي ملف الطاقة، كشف ترامب عن حصول الولايات المتحدة على أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي، في خطوة قال إنها تعزز أمن الطاقة الأمريكي.وقال ترامب: "ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا، وتسلّمنا من شريكنا الجديد فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من النفط".وأضاف أن "إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي بلغ أعلى مستوى في تاريخه لأنني أوفيت بوعدي"، مشيرًا إلى أنه "خلال 12 شهرًا فقط ضمنتُ التزامات تفوق 18 تريليون دولار تتدفق من مختلف أنحاء العالم"، وأن "أقل من تريليون دولار حصلنا عليه خلال أربع سنوات في العهد السابق، مقابل أكثر من 18 تريليون دولار في عام واحد فقط".كما دافع عن الرسوم الجمركية التي فرضها، واصفًا إياها بأنها "أفضل من فرض ضريبة على الأمريكيين". واعتبر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن إلغاء بعض الرسوم بأنه "مؤسف جدًا"، مؤكدًا أن الاتفاقيات التجارية ستبقى سارية بموجب "قوانين بديلة معتمدة ومجربة".وأضاف:"الدول التي كانت تستغلنا لعقود أصبحت الآن تدفع مليارات الدولارات. لقد كانوا ينهبوننا بشكل فاضح، وكلنا نعرف ذلك، حتى الديمقراطيون يعرفون ذلك، لكنهم لا يريدون الاعتراف به. الدول التي كانت تسرقنا سعيدة الآن، ونحن أيضًا سعداء. لقد أبرمنا صفقات والجميع راضٍ. هم لا يربحون كما كانوا يفعلون، لكننا نحن نربح الكثير".خفض أسعار الأدوية والطاقةوتعهد ترامب بخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، إلى جانب أسعار الطاقة والمنازل، قائلًا إنه يعمل على إنهاء التضخم في أسعار الأدوية، وهو أمر "لم يحدث من قبل رغم محاولات رؤساء سابقين".وأضاف أن "أسعار البنزين، التي بلغت أكثر من ستة دولارات للغالون في بعض الولايات خلال عهد سلفي، وكان ذلك بصراحة كارثة، فقد أصبحت الآن أقل من 2.30 دولار للغالون في معظم الأيام، وفي بعض الأماكن 1.99 دولار، وعندما زرت ولاية آيوا العظيمة قبل بضعة أسابيع، رأيت حتى 1.85 دولار للغالون".وفي سياق متصل، أشار إلى أن إدارته أبلغت شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة توفير احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل التوسع المتسارع في هذا القطاع."حرب على الاحتيال والفساد"وأعلن الرئيس الأمريكي إطلاق "حرب رسمية على الاحتيال والفساد" ستُقاد من قبل نائب الرئيس، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ.كما أوضح أن الحكومة الفيدرالية ستبدأ العام المقبل بمطابقة مساهمات التقاعد للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خطط تقاعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.ويأتي خطاب ترامب في ظل انقسام سياسي داخلي، فيما تسعى إدارته إلى تثبيت مسار اقتصادي تعتبره إنجازًا محوريًا قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.
https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يصف-بايدن-بـالأحمق-بسبب-الإنفاق-المفرط-على-أوكرانيا-1108476115.html
https://sarabic.ae/20260201/ترامب-الولايات-المتحدة-لم-تناقش-بعد-حصة-كاراكاس-من-عائدات-النفط-الفنزويلية-فيديو-1109860341.html
https://sarabic.ae/20260223/ترامب-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-وسع-دون-قصد-صلاحياتي-في-فرض-رسوم-جمركية-1110656189.html
ترامب يهاجم الديمقراطيين: ورثت تضخما مرتفعا وحققنا تحولا مفصليا

03:30 GMT 25.02.2026
© AP Photo / Allison Robbertالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
تابعنا عبر
سلّط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء، الضوء على ما وصفه بالإنجازات الاقتصادية لإدارته، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشهد "تحولًا عظيمًا ومفصليًا" بعد أشهر من توليه الرئاسة.
وقال ترامب إنه ورث مستويات تضخم مرتفعة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكنه شدد على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الرواتب، مضيفًا: "أنهينا البطالة في الولايات المتحدة، والتضخم يتهاوى في بلادنا".

اتهام للإدارة السابقة

واتهم ترامب الرئيس السابق جو بايدن والحزب الديمقراطي بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت من خفض التضخم إلى "أدنى مستوى في خمس سنوات".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
23 ديسمبر 2025, 00:34 GMT
وقال: "لقد قدّمت إدارة بايدن وحلفاؤها في الكونغرس أسوأ موجة تضخّم في تاريخ بلادنا، لكن خلال 12 شهرًا فقط، خفّضت إدارتي التضخّم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 انخفض إلى 1.7 بالمئة".
وأشار إلى أن حكومته نجحت كذلك في خفض أسعار البنزين والعقارات، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية الحالية أعادت الاستقرار إلى الأسواق.

النفط الفنزويلي والرسوم الجمركية

وفي ملف الطاقة، كشف ترامب عن حصول الولايات المتحدة على أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي، في خطوة قال إنها تعزز أمن الطاقة الأمريكي.
وقال ترامب: "ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا، وتسلّمنا من شريكنا الجديد فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من النفط".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية
1 فبراير, 04:39 GMT
وأضاف أن "إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي بلغ أعلى مستوى في تاريخه لأنني أوفيت بوعدي"، مشيرًا إلى أنه "خلال 12 شهرًا فقط ضمنتُ التزامات تفوق 18 تريليون دولار تتدفق من مختلف أنحاء العالم"، وأن "أقل من تريليون دولار حصلنا عليه خلال أربع سنوات في العهد السابق، مقابل أكثر من 18 تريليون دولار في عام واحد فقط".
كما دافع عن الرسوم الجمركية التي فرضها، واصفًا إياها بأنها "أفضل من فرض ضريبة على الأمريكيين". واعتبر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن إلغاء بعض الرسوم بأنه "مؤسف جدًا"، مؤكدًا أن الاتفاقيات التجارية ستبقى سارية بموجب "قوانين بديلة معتمدة ومجربة".
وقال: "بلادنا كانت تجني أموالًا طائلة في ظل السلام من خلال التعرفات الجمركية قبل التدخل المؤسف للمحكمة العليا، وتحمي الكثير من دول العالم. وكنت أقول ذلك دائمًا، وبفضل التهديد بفرض الرسوم الجمركية تمكنت من إبرام اتفاقات لم يكن من الممكن تحقيقها من قبل".
وأضاف:"الدول التي كانت تستغلنا لعقود أصبحت الآن تدفع مليارات الدولارات. لقد كانوا ينهبوننا بشكل فاضح، وكلنا نعرف ذلك، حتى الديمقراطيون يعرفون ذلك، لكنهم لا يريدون الاعتراف به. الدول التي كانت تسرقنا سعيدة الآن، ونحن أيضًا سعداء. لقد أبرمنا صفقات والجميع راضٍ. هم لا يربحون كما كانوا يفعلون، لكننا نحن نربح الكثير".

خفض أسعار الأدوية والطاقة

وتعهد ترامب بخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، إلى جانب أسعار الطاقة والمنازل، قائلًا إنه يعمل على إنهاء التضخم في أسعار الأدوية، وهو أمر "لم يحدث من قبل رغم محاولات رؤساء سابقين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية وسع "دون قصد" صلاحياتي في فرض رسوم جمركية
23 فبراير, 12:36 GMT
وأضاف أن "أسعار البنزين، التي بلغت أكثر من ستة دولارات للغالون في بعض الولايات خلال عهد سلفي، وكان ذلك بصراحة كارثة، فقد أصبحت الآن أقل من 2.30 دولار للغالون في معظم الأيام، وفي بعض الأماكن 1.99 دولار، وعندما زرت ولاية آيوا العظيمة قبل بضعة أسابيع، رأيت حتى 1.85 دولار للغالون".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن إدارته أبلغت شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة توفير احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل التوسع المتسارع في هذا القطاع.

"حرب على الاحتيال والفساد"

وأعلن الرئيس الأمريكي إطلاق "حرب رسمية على الاحتيال والفساد" ستُقاد من قبل نائب الرئيس، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ.
كما أوضح أن الحكومة الفيدرالية ستبدأ العام المقبل بمطابقة مساهمات التقاعد للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خطط تقاعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.
ويأتي خطاب ترامب في ظل انقسام سياسي داخلي، فيما تسعى إدارته إلى تثبيت مسار اقتصادي تعتبره إنجازًا محوريًا قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.
