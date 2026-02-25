https://sarabic.ae/20260225/ترامب-يهاجم-الديمقراطيين-ورثت-تضخما-مرتفعا-وحققنا-تحولا-مفصليا-1110716882.html

ترامب يهاجم الديمقراطيين: ورثت تضخما مرتفعا وحققنا تحولا مفصليا

ترامب يهاجم الديمقراطيين: ورثت تضخما مرتفعا وحققنا تحولا مفصليا

سبوتنيك عربي

سلّط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء، الضوء على ما وصفه بالإنجازات الاقتصادية لإدارته، مؤكدًا أن الولايات المتحدة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T03:30+0000

2026-02-25T03:30+0000

2026-02-25T03:30+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

خطاب حالة الاتحاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg

وقال ترامب إنه ورث مستويات تضخم مرتفعة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكنه شدد على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الرواتب، مضيفًا: "أنهينا البطالة في الولايات المتحدة، والتضخم يتهاوى في بلادنا".اتهام للإدارة السابقةواتهم ترامب الرئيس السابق جو بايدن والحزب الديمقراطي بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت من خفض التضخم إلى "أدنى مستوى في خمس سنوات".وقال: "لقد قدّمت إدارة بايدن وحلفاؤها في الكونغرس أسوأ موجة تضخّم في تاريخ بلادنا، لكن خلال 12 شهرًا فقط، خفّضت إدارتي التضخّم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 انخفض إلى 1.7 بالمئة".وأشار إلى أن حكومته نجحت كذلك في خفض أسعار البنزين والعقارات، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية الحالية أعادت الاستقرار إلى الأسواق.النفط الفنزويلي والرسوم الجمركيةوفي ملف الطاقة، كشف ترامب عن حصول الولايات المتحدة على أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي، في خطوة قال إنها تعزز أمن الطاقة الأمريكي.وقال ترامب: "ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا، وتسلّمنا من شريكنا الجديد فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من النفط".وأضاف أن "إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي بلغ أعلى مستوى في تاريخه لأنني أوفيت بوعدي"، مشيرًا إلى أنه "خلال 12 شهرًا فقط ضمنتُ التزامات تفوق 18 تريليون دولار تتدفق من مختلف أنحاء العالم"، وأن "أقل من تريليون دولار حصلنا عليه خلال أربع سنوات في العهد السابق، مقابل أكثر من 18 تريليون دولار في عام واحد فقط".كما دافع عن الرسوم الجمركية التي فرضها، واصفًا إياها بأنها "أفضل من فرض ضريبة على الأمريكيين". واعتبر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن إلغاء بعض الرسوم بأنه "مؤسف جدًا"، مؤكدًا أن الاتفاقيات التجارية ستبقى سارية بموجب "قوانين بديلة معتمدة ومجربة".وأضاف:"الدول التي كانت تستغلنا لعقود أصبحت الآن تدفع مليارات الدولارات. لقد كانوا ينهبوننا بشكل فاضح، وكلنا نعرف ذلك، حتى الديمقراطيون يعرفون ذلك، لكنهم لا يريدون الاعتراف به. الدول التي كانت تسرقنا سعيدة الآن، ونحن أيضًا سعداء. لقد أبرمنا صفقات والجميع راضٍ. هم لا يربحون كما كانوا يفعلون، لكننا نحن نربح الكثير".خفض أسعار الأدوية والطاقةوتعهد ترامب بخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، إلى جانب أسعار الطاقة والمنازل، قائلًا إنه يعمل على إنهاء التضخم في أسعار الأدوية، وهو أمر "لم يحدث من قبل رغم محاولات رؤساء سابقين".وأضاف أن "أسعار البنزين، التي بلغت أكثر من ستة دولارات للغالون في بعض الولايات خلال عهد سلفي، وكان ذلك بصراحة كارثة، فقد أصبحت الآن أقل من 2.30 دولار للغالون في معظم الأيام، وفي بعض الأماكن 1.99 دولار، وعندما زرت ولاية آيوا العظيمة قبل بضعة أسابيع، رأيت حتى 1.85 دولار للغالون".وفي سياق متصل، أشار إلى أن إدارته أبلغت شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة توفير احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل التوسع المتسارع في هذا القطاع."حرب على الاحتيال والفساد"وأعلن الرئيس الأمريكي إطلاق "حرب رسمية على الاحتيال والفساد" ستُقاد من قبل نائب الرئيس، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ.كما أوضح أن الحكومة الفيدرالية ستبدأ العام المقبل بمطابقة مساهمات التقاعد للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خطط تقاعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.ويأتي خطاب ترامب في ظل انقسام سياسي داخلي، فيما تسعى إدارته إلى تثبيت مسار اقتصادي تعتبره إنجازًا محوريًا قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.

https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يصف-بايدن-بـالأحمق-بسبب-الإنفاق-المفرط-على-أوكرانيا-1108476115.html

https://sarabic.ae/20260201/ترامب-الولايات-المتحدة-لم-تناقش-بعد-حصة-كاراكاس-من-عائدات-النفط-الفنزويلية-فيديو-1109860341.html

https://sarabic.ae/20260223/ترامب-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-وسع-دون-قصد-صلاحياتي-في-فرض-رسوم-جمركية-1110656189.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, خطاب حالة الاتحاد