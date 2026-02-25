https://sarabic.ae/20260225/مصرع-8-عسكريين-عراقيين-في-حادث-سير-عنيف-بمحافظة-الأنبار-ووزارة-الدفاع-تعلق-1110736043.html
مصرع 8 عسكريين عراقيين في حادث سير عنيف بمحافظة الأنبار.. ووزارة الدفاع تعلق
مصرع 8 عسكريين عراقيين في حادث سير عنيف بمحافظة الأنبار.. ووزارة الدفاع تعلق
شهد الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد وسوريا والأردن، قرب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، صباح اليوم الأربعاء، أعنف حادث سير لمجموعة من المركبات بسبب السرعة المفرطة، حسب وسائل إعلام محلية.
وأسفر الحادث عن أكثر من 11 وفاة بينهم 8 عناصر من الجيش العراقي، بحسب وزارة الدفاع العراقية، و10 مصابين معظمهم في حالة خطرة، كما تعرضت مركبات عدة لأضرار كبيرة، بما فيها مركبتان احترقتا بالكامل نتيجة شدة الصدمة. وتم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى الفلوجة العام.
وأكدتت مديرية المرور العامة في البلاد أنها حددت السرعة اللازمة على الطرق الدولية ووضعت كاميرات لتحديد السرعة، كما تدعو المواطنين إلى الالتزام بقانون السير، كون أرقام الوفيات نتيجة الحوادث المرورية كبيرة وأصبحت تقترب من أعداد الوفيات، التي كانت تحصل أثناء فترة العمليات التفجيرية في مناطق عدة من العاصمة بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مصرع 8 عسكريين إثر حادث سير وقع في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وقالت الدفاع العراقية في بيان، اليوم الأربعاء: "ببالغ الأسى والحزن تنعى وزارة الدفاع - قيادة عمليات الجزيرة، استشهاد ثمانية من مقاتليها الأبطال، الذين ارتقوا إلى جوار ربهم إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة الأنبار".