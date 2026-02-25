مصرع 8 عسكريين عراقيين في حادث سير عنيف بمحافظة الأنبار.. ووزارة الدفاع تعلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مصرع 8 عسكريين عراقيين في حادث سير عنيف بمحافظة الأنبار.. ووزارة الدفاع تعلق
وأسفر الحادث عن أكثر من 11 وفاة بينهم 8 عناصر من الجيش العراقي، بحسب وزارة الدفاع العراقية، و10 مصابين معظمهم في حالة خطرة، كما تعرضت مركبات عدة لأضرار كبيرة، بما فيها مركبتان احترقتا بالكامل نتيجة شدة الصدمة. وتم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى الفلوجة العام.وأكدتت مديرية المرور العامة في البلاد أنها حددت السرعة اللازمة على الطرق الدولية ووضعت كاميرات لتحديد السرعة، كما تدعو المواطنين إلى الالتزام بقانون السير، كون أرقام الوفيات نتيجة الحوادث المرورية كبيرة وأصبحت تقترب من أعداد الوفيات، التي كانت تحصل أثناء فترة العمليات التفجيرية في مناطق عدة من العاصمة بغداد.وقالت الدفاع العراقية في بيان، اليوم الأربعاء: "ببالغ الأسى والحزن تنعى وزارة الدفاع - قيادة عمليات الجزيرة، استشهاد ثمانية من مقاتليها الأبطال، الذين ارتقوا إلى جوار ربهم إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة الأنبار".
مصرع 8 عسكريين عراقيين في حادث سير عنيف بمحافظة الأنبار.. ووزارة الدفاع تعلق

11:27 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 11:30 GMT 25.02.2026)
شهد الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد وسوريا والأردن، قرب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، صباح اليوم الأربعاء، أعنف حادث سير لمجموعة من المركبات بسبب السرعة المفرطة، حسب وسائل إعلام محلية.
وأسفر الحادث عن أكثر من 11 وفاة بينهم 8 عناصر من الجيش العراقي، بحسب وزارة الدفاع العراقية، و10 مصابين معظمهم في حالة خطرة، كما تعرضت مركبات عدة لأضرار كبيرة، بما فيها مركبتان احترقتا بالكامل نتيجة شدة الصدمة. وتم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى الفلوجة العام.
وأكدتت مديرية المرور العامة في البلاد أنها حددت السرعة اللازمة على الطرق الدولية ووضعت كاميرات لتحديد السرعة، كما تدعو المواطنين إلى الالتزام بقانون السير، كون أرقام الوفيات نتيجة الحوادث المرورية كبيرة وأصبحت تقترب من أعداد الوفيات، التي كانت تحصل أثناء فترة العمليات التفجيرية في مناطق عدة من العاصمة بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مصرع 8 عسكريين إثر حادث سير وقع في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الدفاع العراقية في بيان، اليوم الأربعاء: "ببالغ الأسى والحزن تنعى وزارة الدفاع - قيادة عمليات الجزيرة، استشهاد ثمانية من مقاتليها الأبطال، الذين ارتقوا إلى جوار ربهم إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة الأنبار".
