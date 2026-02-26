عربي
https://sarabic.ae/20260226/إثيوبيا-وإسرائيل-تبحثان-تعزيز-التعاون-بينهما-خلال-زيارة-هرتسوغ-لأديس-أبابا-1110802470.html
إثيوبيا وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون بينهما خلال زيارة هرتسوغ لأديس أبابا
إثيوبيا وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون بينهما خلال زيارة هرتسوغ لأديس أبابا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصل إلى أديس أبابا، يوم أمس... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T19:53+0000
2026-02-26T19:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110802591_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_43af22763d562e1feaef8277b3582168.jpg
وأوضح أحمد، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه استقبل الرئيس الإسرائيلي لـ"إجراء محادثات مثمرة تناولت سبل تطوير العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية، وبحث فرص توسيع التعاون في مجالات الاهتمام المشترك".وركّزت المباحثات، بحسب الوكالة، على تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، إلى جانب التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين إثيوبيا وإسرائيل، والعمل على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون الدبلوماسي والإستراتيجي.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أبراهام نيجوس، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي والشعبي.كما أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن بلاده تعتبر إثيوبيا "شريكًا إستراتيجيًا طويل الأمد"، مشددًا على التزام تل أبيب بتعزيز العلاقات الثنائية مع أديس أبابا بشكل أوسع في المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260112/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إثيوبيا-شريك-استراتيجي-طويل-الأمد-1109170493.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110802591_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_39fcf78211d9c5421e0ecdf153ca8056.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, إسرائيل

إثيوبيا وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون بينهما خلال زيارة هرتسوغ لأديس أبابا

19:53 GMT 26.02.2026
© Photo / x.comرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أجرى والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أجرى والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصل إلى أديس أبابا، يوم أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح أحمد، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه استقبل الرئيس الإسرائيلي لـ"إجراء محادثات مثمرة تناولت سبل تطوير العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية، وبحث فرص توسيع التعاون في مجالات الاهتمام المشترك".
وركّزت المباحثات، بحسب الوكالة، على تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، إلى جانب التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين إثيوبيا وإسرائيل، والعمل على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون الدبلوماسي والإستراتيجي.
واستهل هرتسوغ زيارته بوضع إكليل من الزهور في متحف "عدوة" التذكاري، مشيدا بروح الاستقلال لدى الشعب الإثيوبي، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أديس أبابا "تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين البلدين، وتعكس التزامهما بتعميق التعاون وتعزيز الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعبين".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
وزير الخارجية الإسرائيلي: إثيوبيا شريك استراتيجي طويل الأمد
12 يناير, 19:23 GMT
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أبراهام نيجوس، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي والشعبي.
كما أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن بلاده تعتبر إثيوبيا "شريكًا إستراتيجيًا طويل الأمد"، مشددًا على التزام تل أبيب بتعزيز العلاقات الثنائية مع أديس أبابا بشكل أوسع في المرحلة المقبلة.
