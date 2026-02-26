إثيوبيا وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون بينهما خلال زيارة هرتسوغ لأديس أبابا
© Photo / x.comرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أجرى والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
© Photo / x.com
أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصل إلى أديس أبابا، يوم أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح أحمد، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه استقبل الرئيس الإسرائيلي لـ"إجراء محادثات مثمرة تناولت سبل تطوير العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية، وبحث فرص توسيع التعاون في مجالات الاهتمام المشترك".
I welcomed President @Isaac_Herzog of Israel today for productive discussions during his official visit. We explored the relations between Ethiopia and Israel and considered ways to improve collaboration in areas of mutual interest. pic.twitter.com/zJtqqMkYzN— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 25, 2026
وركّزت المباحثات، بحسب الوكالة، على تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، إلى جانب التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين إثيوبيا وإسرائيل، والعمل على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون الدبلوماسي والإستراتيجي.
واستهل هرتسوغ زيارته بوضع إكليل من الزهور في متحف "عدوة" التذكاري، مشيدا بروح الاستقلال لدى الشعب الإثيوبي، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أديس أبابا "تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين البلدين، وتعكس التزامهما بتعميق التعاون وتعزيز الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعبين".
12 يناير, 19:23 GMT
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أبراهام نيجوس، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي والشعبي.
كما أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن بلاده تعتبر إثيوبيا "شريكًا إستراتيجيًا طويل الأمد"، مشددًا على التزام تل أبيب بتعزيز العلاقات الثنائية مع أديس أبابا بشكل أوسع في المرحلة المقبلة.