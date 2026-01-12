وزير الخارجية الإسرائيلي: إثيوبيا شريك استراتيجي طويل الأمد
© AP Photo / Nicolas Garriga وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
© AP Photo / Nicolas Garriga
أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتبر إثيوبيا "شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد"، مشددًا على التزام تل أبيب بتعزيز العلاقات الثنائية مع أديس أبابا بشكل أوسع في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عقده ساعر مع هاديرا أبيرا، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، الذي يزور إسرائيل حاليًا في زيارة دبلوماسية لم يُحدد مدتها بعد.
وكتب ساعر في منشور على منصة "إكس": "اجتماع رائع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي هاديرا أبيرا. نعتبر إثيوبيا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، وسنعمل على تعزيز العلاقات بشكل أكبر. وقد ناقشنا التحديات المشتركة في مناطقنا".
وأضاف الوزير الإسرائيلي في المنشور ذاته، الذي رافقه صورتان للاجتماع: "نعزز الصداقة الإسرائيلية الإثيوبية العريقة"، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا قضايا إقليمية مشتركة.
وأجرى كل من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ووزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مايو/أيار الماضي، مباحثات خلال زيارة الأخير إلى إثيوبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن آبي أحمد، قوله: "أجريت اليوم مناقشات مثمرة حول العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال زيارته لإثيوبيا".
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن علاقات إثيوبيا وإسرائيل تمتد إلى مجالات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية، من بين مجالاتٍ أخرى كثيرة.
وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بعلاقات بلاده مع إسرائيل، قائلا: "لا تزال دولتانا تتشاركان علاقةً طويلة الأمد، قوامها جذور تاريخية وروابط عريقة. واليوم، تمتد شراكتنا إلى مجالاتٍ اقتصادية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية، من بين مجالاتٍ أخرى كثيرة".
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أبراهام نيجوس، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي والشعبي.
وصرح السفير الإسرائيلي بأن "البلدين يعملان على تعزيز التعاون الثنائي، مع التركيز بشكل خاص على تطوير القطاع الزراعي الإثيوبي".
وشدد نيجوس على أهمية نقل الخبرات الإسرائيلية في مجال التقنيات الزراعية المتقدمة إلى إثيوبيا، مثل أنظمة الري بالتنقيط، والتي أثبتت فعاليتها في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، وأوضح أن الخصوبة الطبيعية للتربة الإثيوبية تجعلها أرضًا خصبة لتطبيق هذه التقنيات، على حد قوله.
من جانبه، أشار السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، إلى التقدم الكبير الذي تحرزه إثيوبيا في تطوير مشاريع الري الحديثة، ما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وأكد أن هذه الجهود المشتركة بين البلدين ستساعد في تحقيق الأمن الغذائي في إثيوبيا.
يُذكر أن وفداً إسرائيلياً زار إثيوبيا لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية والابتكار والتعدين، حيث أعرب المستثمرون الإسرائيليون عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في إثيوبيا، مشيرين إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الحكومة الإثيوبية.