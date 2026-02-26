عربي
إصابة لاعب مهم.. برشلونة يتلقى صدمة قبل أسبوع من المواجهات الحاسمة
إصابة لاعب مهم.. برشلونة يتلقى صدمة قبل أسبوع من المواجهات الحاسمة
سبوتنيك عربي
تلقى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ضربة موجعة قبل أيام قليلة من سلسلة مواجهات مصيرية، بعد تعرض لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لإصابة خلال التدريبات، ما يضع الجهاز الفني للنادي أمام تحدٍ جديد في مرحلة حاسمة من الموسم.
ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة فيا ريال في الدوري الإسباني، قبل خوض إياب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، ثم استئناف مشواره في دوري أبطال أوروبا، وسط صراع محتدم على الصدارة مع ريال مدريد.
برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ليفانتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
مجتمع
برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ليفانتي
22 فبراير, 20:43 GMT
وكان برشلونة استعاد صدارة الدوري بعد فوزه على ليفانتي بثلاثية نظيفة، مستفيدًا من خسارة ريال مدريد أمام أوساسونا، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي.
الإصابة جاءت خلال مران برشلونة، اليوم الخميس، حيث شعر دي يونغ بآلام في الفخذ وخضع لفحوصات طبية، بحسب وسائل إعلام إسبانية، أشارت إلى أن اللاعب يعاني إصابة وُصفت بالخطيرة، مع توقعات بغيابه لأسابيع عدة.
