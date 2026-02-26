https://sarabic.ae/20260226/إيران-ترسل-إلى-الولايات-المتحدة-مقترحاتها-بشأن-اتفاق-نووي-محتمل-عبر-سلطنة-عمان-1110763067.html
إيران ترسل إلى الولايات المتحدة مقترحاتها بشأن اتفاق نووي محتمل عبر سلطنة عمان
إيران ترسل إلى الولايات المتحدة مقترحاتها بشأن اتفاق نووي محتمل عبر سلطنة عمان
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران قدمت مقترحاتها بشأن اتفاق نووي محتمل إلى واشنطن عبر سلطنة عمان. 26.02.2026
وبحسب إحدى هذه الوسائل: "نقل وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، هذا المقترح إلى الجانب الأمريكي، بصفته وسيطا".وقال بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم الأحد: "تلتزم إيران بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقد أسفرت المفاوضات الأخيرة عن تبادل مقترحات عملية، وحققت مؤشرات مشجعة. ومع ذلك، نواصل مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو محتمل".
وبحسب إحدى هذه الوسائل: "نقل وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، هذا المقترح إلى الجانب الأمريكي، بصفته وسيطا".
وصرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وقت سابق، بأن المفاوضات السابقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية، مؤكدا أن بلاده ستواصل مراقبة تحركات واشنطن عن كثب ومستعدة لأي سيناريو محتمل.
وقال بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم الأحد: "تلتزم إيران بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقد أسفرت المفاوضات الأخيرة عن تبادل مقترحات عملية، وحققت مؤشرات مشجعة. ومع ذلك، نواصل مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو محتمل".