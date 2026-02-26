عربي
إيران ترسل إلى الولايات المتحدة مقترحاتها بشأن اتفاق نووي محتمل عبر سلطنة عمان
بزشكيان: نرى آفاقا إيجابية للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
07:20 GMT 26.02.2026
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران قدمت مقترحاتها بشأن اتفاق نووي محتمل إلى واشنطن عبر سلطنة عمان.
وبحسب إحدى هذه الوسائل: "نقل وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، هذا المقترح إلى الجانب الأمريكي، بصفته وسيطا".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
بزشكيان: نرى آفاقا إيجابية للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
أمس, 13:35 GMT

وصرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وقت سابق، بأن المفاوضات السابقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية، مؤكدا أن بلاده ستواصل مراقبة تحركات واشنطن عن كثب ومستعدة لأي سيناريو محتمل.

وقال بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم الأحد: "تلتزم إيران بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقد أسفرت المفاوضات الأخيرة عن تبادل مقترحات عملية، وحققت مؤشرات مشجعة. ومع ذلك، نواصل مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو محتمل".
إعلام: مباحثات سرية تكشف ميل ترامب لضربة إسرائيلية "منفردة" ضد إيران
