الأمم المتحدة تصدر تحذيرا من "مخططات إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهدف إلى فرض تغيير ديموغرافي. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في كلمته أمام الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان: "يبدو أن تصرفات إسرائيل تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، مما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي".وأشار تورك، على وجه الخصوص، إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام في شمال الضفة الغربية، قائلا إنه "أجبر 32 ألف فلسطيني على النزوح من ديارهم".وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار تورك إلى أن قوات الاحتلال "تواصل شن غارات جوية واستخدام القوة غير المشروعة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين".وشدد على أن "إسرائيل تواصل تدمير البنية التحتية المدنية وتهجير الفلسطينيين قسرا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف: "لا يزال الوضع الإنساني بالغ الخطورة، إذ تواصل إسرائيل عرقلة قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الغذاء والمأوى والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية".وفي معرض تسليط الضوء على غياب المساءلة عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قال تورك: "إن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة أمر مخز للغاية".وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، فقد جدد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".

