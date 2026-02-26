https://sarabic.ae/20260226/الحوثي-ما-يجري-في-قطاع-غزة-يكشف-زيف-الحديث-عن-السلام-1110802881.html
الحوثي: ما يجري في قطاع غزة يكشف زيف الحديث عن السلام
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن ما يجري في قطاع غزة "يكشف زيف الحديث عن السلام"، مشيرًا إلى أن "التطورات الميدانية تعكس
وقال الحوثي: "ما تقوم به الأنظمة العربية تحت عنوان العلاقات والتطبيع مع العدو الإسرائيلي إنما تزيد في ظلم الشعوب، وفي ظل هذا التوجه الأعمى للحكومات والأنظمة، فكلفة تمكين العدو الإسرائيلي كبيرة جدًا حتى يأتي وقت الرحيل والزوال".وأضاف: "علينا كشعوب وأمة مسلمة أن نعيد إصلاح علاقتنا مع القرآن وحقائقه وأن نؤمن بها أنها حقائق بكل ما تعنيه الكلمة، والعدو الإسرائيلي ليس غامضا بما يصرح به في العلن من نواياه العدوانية التوسعية في السيطرة على رقعة جغرافية واسعة في هذه الأمة".وتابع زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية: "العدو الإسرائيلي هو عدو صريح وواضح في مدى عدائه للإسلام، الممارسات الإجرامية للعدو الإسرائيلي هي في أبشع ما يمكن أن يتصوره إنسان كما فعل في قطاع غزة على مدى عامين ولا يزال مستمرًا. العدو الإسرائيلي يتفاخر الآن بأنه يمتلك أكبر بنك للجلود في العالم من جلود الشعب الفلسطيني".وأضاف: "العدو الإسرائيلي ليس مهتمًا بالسلام مع لبنان كما يتصور الواهمون والأغبياء. إدانة 14 دولة عربية لقرار ضم الضفة الغربية هل سيفيد الشعب الفلسطيني، البعض يقدمون للشعب الفلسطيني بيانات لرفع العتب فيما يقدمون المال للعدو الإسرائيلي".وتعرض قطاع غزة لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي.وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بإسهامات أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.
وقال الحوثي: "ما تقوم به الأنظمة العربية تحت عنوان العلاقات والتطبيع مع العدو الإسرائيلي إنما تزيد في ظلم الشعوب، وفي ظل هذا التوجه الأعمى للحكومات والأنظمة، فكلفة تمكين العدو الإسرائيلي كبيرة جدًا حتى يأتي وقت الرحيل والزوال".
وأكمل: "لموقف الأمة تجاه العدو الإسرائيلي علاقة بمسألة أن يتحقق الوعد الإلهي في وقت مبكر أو أن يتأخر وتكون الأثمان كبيرة جدا، وأن اليأس يخدم الأعداء فحسب ولا يوفر للأمة أي نتيجة لحمايتها وحماية حقوقها المشروعة ولسلامتها من شر ذلك العدو".
وأضاف: "علينا كشعوب وأمة مسلمة أن نعيد إصلاح علاقتنا مع القرآن وحقائقه وأن نؤمن بها أنها حقائق بكل ما تعنيه الكلمة، والعدو الإسرائيلي ليس غامضا بما يصرح به في العلن من نواياه العدوانية التوسعية في السيطرة على رقعة جغرافية واسعة في هذه الأمة".
وتابع زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية: "العدو الإسرائيلي هو عدو صريح وواضح في مدى عدائه للإسلام، الممارسات الإجرامية للعدو الإسرائيلي هي في أبشع ما يمكن أن يتصوره إنسان كما فعل في قطاع غزة على مدى عامين ولا يزال مستمرًا. العدو الإسرائيلي يتفاخر الآن بأنه يمتلك أكبر بنك للجلود في العالم من جلود الشعب الفلسطيني".
وتابع الحوثي: "الحالة العدوانية لدى اليهود مع الأحقاد والأطماع هي حالة رهيبة جدًا فوق مستوى التخيل، وهم يحملون أشد العداء لهذه الأمة مع خبث شديد. ما يفعله العدو الإسرائيلي تجاه الشعب اللبناني والاستهداف المستمر لـ"حزب الله" هو لتجريد لبنان من كل وسائل القوة والحماية".
وأضاف: "العدو الإسرائيلي ليس مهتمًا بالسلام مع لبنان كما يتصور الواهمون والأغبياء. إدانة 14 دولة عربية لقرار ضم الضفة الغربية هل سيفيد الشعب الفلسطيني، البعض يقدمون للشعب الفلسطيني بيانات لرفع العتب فيما يقدمون المال للعدو الإسرائيلي".
وتعرض قطاع غزة لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، العام الماضي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام
" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.
وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بإسهامات أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.