بدء عملية تبادل للأسرى والموقوفين بين دمشق والسويداء
بدء عملية تبادل للأسرى والموقوفين بين دمشق والسويداء
بدأت، اليوم الخميس، عملية تبادل للأسرى والموقوفين بين السلطات السورية في دمشق ومجموعات في محافظة السويداء، مرتبطة بأحداث تموز/يوليو من العام الماضي. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
ووفق مصادر لصحيفة "الوطن" السورية، تشمل العملية "إطلاق سراح 61 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء لدى الحكومة السورية، مقابل إطلاق سراح 25 أسيراً محتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء".وأفادت معلومات ميدانية بأن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة العسكرية قامت بتأمين وصول الـ61 موقوفاً من أبناء السويداء إلى حاجز المتونة تمهيداً لإتمام التبادل.وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية أن "عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة".وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.
بدأت، اليوم الخميس، عملية تبادل للأسرى والموقوفين بين السلطات السورية في دمشق ومجموعات في محافظة السويداء، مرتبطة بأحداث تموز/يوليو من العام الماضي.
ووفق مصادر لصحيفة "الوطن" السورية، تشمل العملية "إطلاق سراح 61 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء لدى الحكومة السورية، مقابل إطلاق سراح 25 أسيراً محتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء".
ماهي الحلول المطروحة لمعالجة ملف السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
السويداء على طاولة واشنطن... هل تتكرر "تسوية" شرق الفرات في الجنوب السوري؟
24 يناير, 07:49 GMT
وأكدت المصادر أن عملية التبادل ستتم خلال يوم واحد فقط، وتحت إشراف البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر، حيث تجري عملية التسليم والاستلام في مبنى المحافظة ببلدة الصورة الصغرى شمال السويداء، ثم نقل المفرج عنهم عبر حاجز المتونة في ريف المحافظة الشمالي.
وأفادت معلومات ميدانية بأن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة العسكرية قامت بتأمين وصول الـ61 موقوفاً من أبناء السويداء إلى حاجز المتونة تمهيداً لإتمام التبادل.
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
انفجارات عنيفة تهز محافظة السويداء جنوبي سوريا
25 ديسمبر 2025, 19:09 GMT
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية أن "عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة".
وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.
