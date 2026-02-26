https://sarabic.ae/20260226/بيسكوف-موقف-روسيا-بشأن-أوكرانيا-ثابت-لا-يتغير--1110776269.html
بيسكوف: موقف روسيا بشأن أوكرانيا ثابت لا يتغير
بيسكوف: موقف روسيا بشأن أوكرانيا ثابت لا يتغير
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير.
روسيا
الكرملين
تسوية
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول توقعات روسيا من جولة المفاوضات الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا: "إن موفقنا منطقي ومعروف بشكل جيد ولا يتغير".وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.وصرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأن "محاولة تحديد مرحلة التسوية (الحالية) في أوكرانيا أو التكهن بها الآن ستكون أكبر خطأ".وأضاف أن "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، الذين نعرب لهم عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".
12:03 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 12:18 GMT 26.02.2026)
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول توقعات روسيا من جولة المفاوضات الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا: "إن موفقنا منطقي ومعروف بشكل جيد ولا يتغير".
وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأن "محاولة تحديد مرحلة التسوية (الحالية) في أوكرانيا أو التكهن بها الآن ستكون أكبر خطأ".
وأضاف أن "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، الذين نعرب لهم عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".