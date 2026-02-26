https://sarabic.ae/20260226/لافروف-لا-يوجد-جدول-زمني-للتسوية-الأوكرانية-1110776065.html
لافروف: لا يوجد جدول زمني للتسوية الأوكرانية
لافروف: لا يوجد جدول زمني للتسوية الأوكرانية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو لا تحدد موعدًا نهائيًا للتوصل إلى تسوية مع أوكرانيا، بل لديها مهام يجب إنجازها.
وقال لافروف للصحفيين: "هل سمعتم منا شيئا عن المواعيد النهائية؟ ليس لدينا مواعيد نهائية، بل لدينا مهام نعمل على إنجازها".وقد عقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.وأعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات بشأن أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الخميس، أن موسكو سلّمت جثامين ألف جندي أوكراني إلى بلادهم، مقابل استلام جثامين 35 جنديًا روسيًا.وكتب ميدينسكي، عبر قناته في "تلغرام"، "تم تسليم جثامين 1000 عسكري أوكراني إلى أوكرانيا، بينما أعيدت جثامين 35 عسكريا روسيا إلى روسيا".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو لا تحدد موعدًا نهائيًا للتوصل إلى تسوية مع أوكرانيا، بل لديها مهام يجب إنجازها.
وقال لافروف للصحفيين: "هل سمعتم منا شيئا عن المواعيد النهائية؟ ليس لدينا مواعيد نهائية، بل لدينا مهام نعمل على إنجازها".
وقد عقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.
وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.
وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.
وأعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات بشأن أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الخميس، أن موسكو سلّمت جثامين ألف جندي أوكراني إلى بلادهم، مقابل استلام جثامين 35 جنديًا روسيًا.
وكتب ميدينسكي، عبر قناته في "تلغرام"، "تم تسليم جثامين 1000 عسكري أوكراني إلى أوكرانيا، بينما أعيدت جثامين 35 عسكريا روسيا إلى روسيا".