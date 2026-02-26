https://sarabic.ae/20260226/ترامب-يطالب-بترحيل-نائبتين-بعد-مقاطعتهما-لخطابه-1110769487.html
ترامب يطالب بترحيل نائبتين بعد مقاطعتهما لخطابه
ترامب يطالب بترحيل نائبتين بعد مقاطعتهما لخطابه
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن نائبتين يجب "إيداعهما في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين".
وأوضح ترامب أن "النائبتين المسلمتين الديمقراطيتين في الكونغرس إلهان عمر، عن مينيسوتا، ورشيدة طليب عن ميشيغن، يجب إيداعهما في مصحة عقلية وإعادتهما إلى بلديهما الأصليين".ونشر ترامب منشورا على "تروث سوشيال"، مساء الأربعاء، أوضح من خلاله أن هذا الأمر جاء على خلفية خوضهما جدالا حادا معه خلال خطابه عن حالة الاتحاد.ووجهت رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، وإلهان عمر، وهي أمريكية من أصل صومالي، انتقادات للرئيس الأمريكي خلال خطابه، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.وصرخت كل من عمر وطليب "أنت تقتل الأمريكيين" في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضا بأنه "كاذب".وهو ما جعل ترامب يقول إن "النائبتين كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة بالدم كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية".وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن". وكلتاهما مواطنتان أمريكيتان.وكان الرئيس دونالد ترامب قد كرر في خطابه الذي جاء، يوم الثلاثاء الماضي، اتهامه لذوي الأصول الصومالية في الولايات المتحدة بالانخراط في عمليات احتيال، وزعم أن "متسللين إلكترونيين صوماليين" نهبوا مينيسوتا.
