ترامب يطالب بترحيل نائبتين بعد مقاطعتهما لخطابه

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260226/ترامب-يطالب-بترحيل-نائبتين-بعد-مقاطعتهما-لخطابه-1110769487.html
ترامب يطالب بترحيل نائبتين بعد مقاطعتهما لخطابه
ترامب يطالب بترحيل نائبتين بعد مقاطعتهما لخطابه
سبوتنيك عربي
صرح ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن نائبتين يجب "إيداعهما في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين". 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T09:29+0000
2026-02-26T09:29+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110722943_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97e6aed4426b95a28b6f513407ac7837.jpg
وأوضح ترامب أن "⁠النائبتين المسلمتين الديمقراطيتين في الكونغرس إلهان عمر، عن مينيسوتا، ورشيدة طليب عن ميشيغن، يجب إيداعهما في مصحة عقلية وإعادتهما إلى بلديهما الأصليين".ونشر ترامب منشورا على "تروث سوشيال"، مساء الأربعاء، أوضح من خلاله أن هذا الأمر جاء على خلفية خوضهما جدالا حادا معه خلال خطابه عن حالة الاتحاد.ووجهت رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، وإلهان عمر، وهي أمريكية من أصل صومالي، ​انتقادات للرئيس الأمريكي خلال خطابه، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.وصرخت كل من عمر ‌وطليب "أنت تقتل الأمريكيين" في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضا بأنه "كاذب".وهو ما جعل ترامب يقول إن "‌النائبتين كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة ‌بالدم كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية".وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن". وكلتاهما مواطنتان أمريكيتان.وكان الرئيس دونالد ترامب قد كرر في خطابه الذي جاء، يوم الثلاثاء الماضي، اتهامه لذوي الأصول الصومالية في الولايات المتحدة بالانخراط في عمليات احتيال، وزعم أن "متسللين إلكترونيين ​صوماليين" نهبوا مينيسوتا.
https://sarabic.ae/20231021/النائبة-الأمريكية-المسلمة-إلهان-عمر-تنهار-في-نوبة-غضب-من-بايدن-بسبب-دعمه-لإسرائيل-فيديو-1082273804.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110722943_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b6543370037a4782dc3548b041a7fe04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

ترامب يطالب بترحيل نائبتين بعد مقاطعتهما لخطابه

09:29 GMT 26.02.2026
© Kenny Holstonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب "حالة الاتحاد" في الكونغرس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Kenny Holston
تابعنا عبر
صرح ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن نائبتين يجب "إيداعهما في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين".
وأوضح ترامب أن "⁠النائبتين المسلمتين الديمقراطيتين في الكونغرس إلهان عمر، عن مينيسوتا، ورشيدة طليب عن ميشيغن، يجب إيداعهما في مصحة عقلية وإعادتهما إلى بلديهما الأصليين".
النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، تتحدث خلال مؤتمر صحفي للدعوة إلى وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة في الكابيتول هيل، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تنهار في نوبة غضب من بايدن بسبب دعمه لإسرائيل... فيديو
21 أكتوبر 2023, 08:37 GMT
ونشر ترامب منشورا على "تروث سوشيال"، مساء الأربعاء، أوضح من خلاله أن هذا الأمر جاء على خلفية خوضهما جدالا حادا معه خلال خطابه عن حالة الاتحاد.
ووجهت رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، وإلهان عمر، وهي أمريكية من أصل صومالي، ​انتقادات للرئيس الأمريكي خلال خطابه، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.
وصرخت كل من عمر ‌وطليب "أنت تقتل الأمريكيين" في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضا بأنه "كاذب".
وهو ما جعل ترامب يقول إن "‌النائبتين كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة ‌بالدم كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن". وكلتاهما مواطنتان أمريكيتان.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد كرر في خطابه الذي جاء، يوم الثلاثاء الماضي، اتهامه لذوي الأصول الصومالية في الولايات المتحدة بالانخراط في عمليات احتيال، وزعم أن "متسللين إلكترونيين ​صوماليين" نهبوا مينيسوتا.
