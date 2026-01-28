https://sarabic.ae/20260128/لحظة-مهاجمة-إلهان-عمر-بمادة-مجهولة-خلال-خطاب-لها-فيديو-----1109721218.html
لحظة مهاجمة إلهان عمر بمادة مجهولة خلال خطاب لها... فيديو
أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا رشّ مادة مجهولة على البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر، خلال لقاء جماهيري في مدينة مينيابوليس، في حادثة أثارت حالة من الذعر بين الحضور، وجاءت في ظل توتر سياسي متصاعد مرتبط بملف الهجرة الفيدرالية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة طرح المشتبه به أرضا واعتقاله فورا، من قبل الحاضرين وعناصر الأمن، وسط هتافات في القاعة، في ما سمع أحدهم يقول: "يا إلهي، لقد رشّ شيئا عليها".وقالت الشرطة إن الرجل استخدم حقنة لرش سائل مجهول، وجرى التعرف عليه على أنه أنتوني كازميرتشاك (55 عاما)، في ما تخضع المادة للفحص.ورغم الحادث، واصلت إلهان عمر اللقاء، مؤكدة أنها لن تُرهب، وأعلنت لاحقا أنها بخير ولم تصب بأذى.
أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا رشّ مادة مجهولة على البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر، خلال لقاء جماهيري في مدينة مينيابوليس، في حادثة أثارت حالة من الذعر بين الحضور، وجاءت في ظل توتر سياسي متصاعد مرتبط بملف الهجرة الفيدرالية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة طرح المشتبه به أرضا واعتقاله فورا، من قبل الحاضرين وعناصر الأمن، وسط هتافات في القاعة، في ما سمع أحدهم يقول: "يا إلهي، لقد رشّ شيئا عليها".
وقام الرجل برش المادة المجهولة بعد ثوانٍ من دعوة عمر إلى إلغاء وكالة الهجرة والجمارك ومطالبتها وزيرة الأمن الداخلي بالاستقالة.
وقالت الشرطة إن الرجل استخدم حقنة لرش سائل مجهول، وجرى التعرف عليه على أنه أنتوني كازميرتشاك (55 عاما)، في ما تخضع المادة للفحص.
ورغم الحادث، واصلت إلهان عمر اللقاء، مؤكدة أنها لن تُرهب، وأعلنت لاحقا أنها بخير ولم تصب بأذى.