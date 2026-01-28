لحظة مهاجمة إلهان عمر بمادة مجهولة خلال خطاب لها... فيديو

عربي
القوات الروسية تستهدف مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية – وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260128/لحظة-مهاجمة-إلهان-عمر-بمادة-مجهولة-خلال-خطاب-لها-فيديو-----1109721218.html
لحظة مهاجمة إلهان عمر بمادة مجهولة خلال خطاب لها... فيديو
لحظة مهاجمة إلهان عمر بمادة مجهولة خلال خطاب لها... فيديو
سبوتنيك عربي
أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا رشّ مادة مجهولة على البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر، خلال لقاء جماهيري في مدينة مينيابوليس، في حادثة أثارت حالة من الذعر بين... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T09:07+0000
2026-01-28T09:07+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
الحزب الديمقراطي
مادة مجهولة
إلهان عمر
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109720136_0:0:406:228_1920x0_80_0_0_3f66a19046c0de49e52acb193a46a668.png
وأظهر مقطع فيديو لحظة طرح المشتبه به أرضا واعتقاله فورا، من قبل الحاضرين وعناصر الأمن، وسط هتافات في القاعة، في ما سمع أحدهم يقول: "يا إلهي، لقد رشّ شيئا عليها".وقالت الشرطة إن الرجل استخدم حقنة لرش سائل مجهول، وجرى التعرف عليه على أنه أنتوني كازميرتشاك (55 عاما)، في ما تخضع المادة للفحص.ورغم الحادث، واصلت إلهان عمر اللقاء، مؤكدة أنها لن تُرهب، وأعلنت لاحقا أنها بخير ولم تصب بأذى.صورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديومطار رونالد ريغان في واشنطن يلغي جميع رحلاته.. فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109720136_43:0:347:228_1920x0_80_0_0_8c6503ae80794a1fe5571195aab8a716.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي, مادة مجهولة, إلهان عمر, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي, مادة مجهولة, إلهان عمر, نادي الفيديو

لحظة مهاجمة إلهان عمر بمادة مجهولة خلال خطاب لها... فيديو

09:07 GMT 28.01.2026
© Photo / Xلحظة مهاجمة إلهان عمر بمادة مجهولة خلال خطاب لها
لحظة مهاجمة إلهان عمر بمادة مجهولة خلال خطاب لها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Photo / X
تابعنا عبر
أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا رشّ مادة مجهولة على البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر، خلال لقاء جماهيري في مدينة مينيابوليس، في حادثة أثارت حالة من الذعر بين الحضور، وجاءت في ظل توتر سياسي متصاعد مرتبط بملف الهجرة الفيدرالية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة طرح المشتبه به أرضا واعتقاله فورا، من قبل الحاضرين وعناصر الأمن، وسط هتافات في القاعة، في ما سمع أحدهم يقول: "يا إلهي، لقد رشّ شيئا عليها".
وقام الرجل برش المادة المجهولة بعد ثوانٍ من دعوة عمر إلى إلغاء وكالة الهجرة والجمارك ومطالبتها وزيرة الأمن الداخلي بالاستقالة.
وقالت الشرطة إن الرجل استخدم حقنة لرش سائل مجهول، وجرى التعرف عليه على أنه أنتوني كازميرتشاك (55 عاما)، في ما تخضع المادة للفحص.
ورغم الحادث، واصلت إلهان عمر اللقاء، مؤكدة أنها لن تُرهب، وأعلنت لاحقا أنها بخير ولم تصب بأذى.
صورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديو
مطار رونالد ريغان في واشنطن يلغي جميع رحلاته.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала