عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبير: أوروبا دمرت اقتصادها بدعمها لزيلينسكي أملا في هزيمة روسيا
خبير: أوروبا دمرت اقتصادها بدعمها لزيلينسكي أملا في هزيمة روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير الروسي في النزاعات العرقية يفغيني ميخائيلوف، أن الاتحاد الأوروبي دمّر اقتصاده "طمعًا في السيطرة على روسيا وتقسيمها"، وذلك بدعمه لنظام فلاديمير... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
خبير: أوروبا دمرت اقتصادها بدعمها لزيلينسكي أملا في هزيمة روسيا

20:29 GMT 26.02.2026
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
حصري
صرّح الخبير الروسي في النزاعات العرقية يفغيني ميخائيلوف، أن الاتحاد الأوروبي دمّر اقتصاده "طمعًا في السيطرة على روسيا وتقسيمها"، وذلك بدعمه لنظام فلاديمير زيلينسكي، الذي يُنذر بحرب أهلية في أوروبا.
وقال ميخائيلوف لوكالة "سبوتنيك": "يعاني اقتصاد الاتحاد الأوروبي حاليًا من كارثة حقيقية بسبب نقص موارد الطاقة الرخيصة، الأمر الذي دفع أوروبا إلى اللجوء لدعم أوكرانيا أملًا في السيطرة على روسيا وتقسيمها. وتلوح في الأفق أزمة سياسية داخلية حادة في أوروبا، قد تصل إلى حد اندلاع حرب أهلية بسبب قضايا الهجرة. وفي ظل هذه الظروف، يدرك زيلينسكي أنه على القادة الأوروبيين، الذين دعموه سابقًا، مواصلة الحرب في أوكرانيا ودعم نظام كييف. عليهم أن يقنعوا شعوبهم بأن روسيا هي المسؤولة عن كل شيء".

وأوضح أنه "في ظل هذه الظروف، يضيع زيلينسكي وقته، مدعيًا أنه ليس ضد السلام، لكنه يدلي بهذه التصريحات في سياق تصريحات كييف الأخرى، التي تلمح إلى الحرب على آخر أوكراني".

وأضاف: "يدرك زيلينسكي تمامًا أنه في حال التوصل إلى معاهدة سلام، لن يكون مطلوبًا كزعيم للبلاد، سيصبح وجوده غير ضروري، سيتم استبعاده فور توقيع معاهدة السلام. لهذا السبب تحديدًا سمعنا الآن أصواتًا تفيد بأن فرنسا وبريطانيا تريدان تزويد كييف برأس حربي نووي، يُزعم أنه قنبلة قذرة".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو عن نفي باريس وجود خطط لنقل أسلحة نووية لكييف: الغرب كان ينفي وجود مختبرات بيولوجية
15:50 GMT
وأردف الخبير الروسي في النزاعات العرقية يفغيني ميخائيلوف: "بمجرد أن أعلنت المخابرات الروسية عن هذه الرغبات، بدأت فرنسا وبريطانيا في نفي هذه التقارير بشدة، لكن من الواضح تمامًا أن هذا سيناريو محتمل جدًا. نخبة الاتحاد الأوروبي تريد الحرب على آخر أوكراني".

وفي خطاب ألقاه أمام مواطنيه في 5 مارس/ آذار 2025، زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "روسيا باتت تشكل تهديدًا لفرنسا وأوروبا"، ودعا بالتالي إلى "مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله"، وفي 13 فبراير/ شباط الجاري، أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بدء محادثات مع ماكرون حول مسألة الردع النووي في أوروبا.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه من الغريب توقع تأكيد لندن وباريس، رغبتهما في نقل أسلحة نووية إلى كييف، معبّرًا عن أمله في أن يشكل نشر هذه المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب عائقًا أمام تنفيذ هذه الخطط المجنونة.
وسبق أن أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن بريطانيا وفرنسا، تعتقدان بضرورة تزويد أوكرانيا بقنبلة نووية أو على الأقل قنبلة "قذرة". ووفقًا لمعلومات تلقاها الجهاز، فإن لندن وباريس تُجهّزان لتسليح أوكرانيا بأسلحة نووية.
موسكو عن نفي باريس وجود خطط لنقل أسلحة نووية لكييف: الغرب كان ينفي وجود مختبرات بيولوجية
الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"
